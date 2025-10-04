Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
УЕФА победила? Барселона меняет курс и оставляет Реал один на один с Суперлигой

В европейском футболе может грянуть новая сенсация, способная поставить крест на амбициозном проекте Суперлиги. Согласно информации влиятельного испанского издания Marca, которое ссылается на каталонскую радиостанцию RAC1, президент "Барселоны" Жоан Лапорта активно рассматривает возможность выхода клуба из этого предприятия. Данный шаг будет означать, что мадридский "Реал" останется единственным непримиримым защитником идеи Суперлиги и будет вынужден отстаивать её интересы в одиночку.

ФК "Барселона"
Фото: commons.wikimedia.org by Elemaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
ФК "Барселона"

Решение каталонского руководства не является спонтанным. Оно вызвано значительными переменами на дипломатическом фронте. Как сообщает источник, в последние месяцы наметился существенный прогресс в диалоге между руководством "Барселоны" и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Похоже, что в кабинетах УЕФА наконец-то прислушались к аргументам крупнейших клубов и пошли навстречу их требованиям, касающимся формата и экономических аспектов существующих европейских турниров. В результате возникла более благоприятная и конструктивная атмосфера для дальнейшего сотрудничества, что делает конфронтационный путь в лице Суперлиги для "Барселоны" менее привлекательным.

"Реал" против всех: Флорентино Перес остается у руля непотопляемой идеи

В то время как "Барселона" ищет пути для примирения с УЕФА, её извечный соперник демонстрирует полную уверенность в избранном курсе. Подчеркивается, что мадридский "Реал" не намерен отказываться от идеи Суперлиги ни при каких обстоятельствах. Для его президента Флорентино Переса этот проект остается не просто одной из стратегических целей, а приоритетной миссией, с помощью которой он намерен кардинально реформировать весь современный футбол.

Перес, ставший в апреле 2021 года первым председателем планируемого турнира, продолжает видеть в Суперлиге единственное спасение для элитного футбола в условиях растущих финансовых проблем. Его решимость лишь укрепилась после массового исхода других основателей. Если "Барселона" действительно покинет проект, это нанесет ему серьезнейший символический и стратегический удар, однако, судя по всему, Флорентино Перес готов к такому развитию событий и будет бороться до конца, даже если "сливочным" придется делать это в полном одиночестве.

Напомним, что в апреле 2021 года руководители 12 ведущих европейских клубов официально анонсировали создание закрытой Суперлиги. Однако под давлением болельщиков, правительств и футбольных ассоциаций проект в его изначальном виде практически сразу рухнул, и из всех учредителей в нем остались настойчиво держаться лишь "Реал" и "Барселона". Теперь же возможен уход и каталонцев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Южная Корея осенью — время чудес: эти фестивали станут открытием для посетителей
