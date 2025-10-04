Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сборная Боливии высадилась в Москве: первый удар — по Локомотиву

2:49
Спорт

Главный тренер по физической подготовке национальной сборной Боливии Пабло Сиасиа в эксклюзивном интервью изданию "Чемпионат" раскрыл детали предстоящего визита команды в Москву.

ВТБ Арена
Фото: Government of Moscow Press centre by mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВТБ Арена

Сборная Боливии начнет московский турнир с матча против "Локомотива"

Он сообщил, что боливийцы не планируют терять времени даром и сразу по прилете вступят в борьбу. Сборная Боливии прибудет в российскую столицу 11 октября, и уже вечером того же дня у команды запланирован товарищеский матч с одним из ведущих клубов страны — московским "Локомотивом".

Это решение тренерского штаба выглядит крайне прагматичным. Контрольная встреча с сильным клубным соперником станет для южноамериканской команды идеальной обкаткой и позволит не только проверить игровые схемы, но и быстро адаптироваться к непривычным погодным условиям, часовому поясу и игровому покрытию. Такой спарринг-партнер, как "железнодорожники", гарантирует высокий уровень конкуренции, что является бесценной подготовкой перед главным матчем тура.

Центральное событие: Россия — Боливия на легендарной арене

Кульминацией визита сборной Боливии станет товарищеский матч против сборной России, который состоится 14 октября. Местом проведения этого знакового футбольного события станет одна из главных спортивных арен страны — стадион "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в Москве. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Выбор этой арены придает встрече особый статус. Стадион, носящий имя одного из величайших вратарей в истории футбола, является современным комплексом с превосходной инфраструктурой, способным принять тысячи болельщиков. Для российской команды этот матч — важнейшая часть подготовки к будущим официальным турнирам и возможность продемонстрировать свой футбол на высоком уровне. Для сборной Боливии, известной своей грозной игрой дома в высокогорье, это шанс доказать свою состоятельность вдали от родных Анд и проверить силы против европейской по стилю команды.

Таким образом, московский турнир для сборной Боливии обещает быть насыщенным и интенсивным. Команда Пабло Сиасии получит два серьезных испытания в сжатые сроки, что станет отличной проверкой глубины состава и готовности команды к решению амбициозных задач. Для российских болельщиков это уникальная возможность вживую увидеть экзотического для наших широт соперника и поддержать свою национальную команду в преддверии новых вызовов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
