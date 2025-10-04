Инъекции против лишних килограммов: как выбрать препарат и не навредить здоровью

В последние годы на рынке средств для борьбы с лишним весом произошёл настоящий переворот. Если ещё недавно врачи делали ставку на диеты, физическую активность и ограниченное количество таблетированных препаратов, то теперь всё больше говорят об инъекционных лекарствах. Эти препараты стали важным инструментом для людей, которым сложно снизить вес только с помощью образа жизни.
Инъекции для контроля веса воздействуют сразу на несколько звеньев:
замедляют опорожнение желудка, продлевая чувство сытости;
влияют на центры аппетита в мозге;
улучшают работу инсулина и контроль сахара;
уменьшают выработку глюкагона.
Такой комплексный подход помогает не только снизить калорийность питания, но и стабилизировать метаболические процессы.
Сегодня чаще всего назначают три типа инъекций, одобренных FDA:
Семаглутид (Wegovy, Ozempic) — еженедельная инъекция, показавшая эффективность до -15 % массы тела за 68 недель.
Тирзепатид (Zepbound, Mounjaro) — комбинированный агонист ГПП-1 и ГИП, который продемонстрировал рекордные результаты: в среднем -20,9 % веса.
Лираглутид (Saxenda) — ежедневные инъекции, доказавшие эффективность снижения веса на 8-9 % за год.
|Препарат
|Схема приёма
|Среднее снижение веса
|Особенности
|Семаглутид (Wegovy)
|1 раз в неделю
|-15 % за 68 недель
|Хорошо изучен, помогает контролировать аппетит
|Тирзепатид (Zepbound)
|1 раз в неделю
|-20,9 % при 15 мг
|Более выраженный эффект, меньше ЖКТ-реакций
|Лираглутид (Saxenda)
|Ежедневно
|-8,4 % за год
|Подходит подросткам с ожирением с 12 лет
Общие для всех препаратов: тошнота, запор, диарея, боль в животе.
Для семаглутида дополнительно отмечают усталость в начале приёма.
По данным исследований, у тирзепатида желудочно-кишечные симптомы встречаются реже, а эффект выражен сильнее.
Фентермин — препарат старого поколения, используется только краткосрочно (до 12 недель), так как вызывает зависимость и имеет побочные эффекты (бессонница, перепады настроения).
Новые разработки направлены на то, чтобы предотвратить потерю мышечной массы и закрепить результаты в долгосрочной перспективе.
Обсудите с врачом возможность применения: препараты назначаются только по показаниям.
Рассчитайте индекс массы тела: терапия доступна при ИМТ ≥30, либо ≥27 при сопутствующих болезнях.
Учтите бюджет: стоимость лечения достигает $900-1200 в месяц.
Начинайте постепенно, чтобы снизить риск побочных эффектов.
Обязательно сочетайте терапию с изменением питания и физической активностью (150 мин/неделю).
Ошибка: ожидать быстрых результатов.
Последствие: разочарование и отказ от терапии.Альтернатива: настройтесь на долгосрочный курс (месяцы и годы).
Ошибка: лечиться без контроля врача.
Последствие: риски осложнений и неэффективность.Альтернатива: наблюдаться у эндокринолога или терапевта.
Ошибка: полагаться только на уколы.
Последствие: возврат веса после отмены.Альтернатива: параллельно менять образ жизни.
Вы начали терапию и столкнулись с побочными эффектами? Обсудите снижение дозы или постепенное введение с врачом.
Ваш страх — высокая цена? Уточните о программах поддержки и скидочных картах от производителей.
Вы похудели и думаете закончить уколы? Учтите: часто препараты принимаются длительно, иначе вес возвращается.
|Плюсы
|Минусы
|Существенная потеря веса
|Высокая стоимость
|Улучшение контроля сахара и сердечно-сосудистых рисков
|Побочные эффекты ЖКТ
|Подходит людям с ожирением и диабетом
|Длительный курс, возможен пожизненный приём
Можно ли колоть эти препараты без ожирения?
Нет, FDA одобрило их только при ИМТ ≥30, или ≥27 с сопутствующими заболеваниями.
Что лучше — семаглутид или тирзепатид?
По исследованиям, тирзепатид эффективнее и переносится чуть легче.
Можно ли остановить терапию после похудения?
Да, но часто вес возвращается. Обычно препараты принимают длительно.
Помогают ли эти лекарства при диабете?
Да, они улучшают чувствительность к инсулину и снижают уровень сахара.
Миф: уколы — волшебная палочка для стройности.
Правда: без изменения питания и активности результат нестойкий.
Миф: препараты опасны для всех.
Правда: при медицинском контроле польза перевешивает риски.
Миф: после курса вес уходит навсегда.
Правда: прекращение терапии часто ведёт к возврату килограммов.
Фентермин появился ещё в 1959 году, но его применяют только короткими курсами. В 2014 году FDA одобрило Saxenda как первый современный препарат. Затем в 2021 году появился Wegovy, а в 2023 — Zepbound. Сегодня эти средства рассматриваются как часть комплексного подхода к ожирению наряду с диетой, тренировками и психотерапией.
