Вода вместо ужина — секрет похудения без возврата или опасная ловушка

Современный мир предлагает десятки способов сбросить лишний вес: от строгих диет до новомодных систем питания. Но как выбрать метод, который поможет не только похудеть, но и сохранить результат без вреда для здоровья? На этот вопрос отвечает врач-диетолог и нутрициолог Олеся Рыжкова, которая подробно рассказала о популярных подходах, их плюсах и минусах.
"Либо вы меняете образ жизни и снижаете вес постепенно, либо лучше вообще не начинайте", — сказала врач-диетолог Олеся Рыжкова.
Большинство жёстких ограничений запускают в организме стрессовую реакцию. В результате тело начинает "запасать" питательные вещества, чтобы пережить возможный дефицит. Именно поэтому вес, сброшенный на экспресс-диетах, часто возвращается быстрее, чем ушёл. Гораздо разумнее подходить к питанию комплексно — пересматривать рацион, убирать лишние продукты и добавлять физическую активность.
Важно и разнообразие. Но речь идёт не о гастрономическом удовольствии, а о поддержке микробиоты. Если рацион слишком скудный, организм рискует недополучить витамины и минералы.
|Диета
|Основная идея
|Кому подходит
|Риски
|Кетодиета
|Использование жиров вместо углеводов
|Пациенты с определёнными заболеваниями, люди с лишним весом
|Интоксикация, ацетоновый криз
|Интервальное голодание
|Периоды отказа от еды (метод 8/16)
|Широкая аудитория
|Риск переедания в "окно" питания
|"Диета СССР" (№ 8)
|Белки и жиры + сложные углеводы
|Люди, которым сложно держать жёсткий режим
|Ограничение быстрых углеводов
|Жёсткие монодиеты
|Один продукт (например, гречка)
|Почти никому
|Дефицит питательных веществ
По словам специалиста, ничего страшного не произойдёт. Организм активирует внутренние ресурсы, обновятся клетки, улучшится работа митохондрий. Главное — не превращать восьмичасовое окно питания в марафон переедания.
Как выбрать диету, если есть проблемы с ЖКТ?
Только под контролем врача: мягкие системы питания вроде диеты № 8 лучше жёстких схем.
Сколько стоит интервальное голодание?
Сам метод ничего не стоит — расходы только на качественные продукты.
Что лучше: кето или интервальное голодание?
Для большинства людей безопаснее интервальное голодание, кето допустимо лишь под медицинским наблюдением.
Качество сна напрямую связано с питанием. Поздние приёмы пищи приводят к бессоннице и чувству тяжести, а лёгкий ужин или его отсутствие — к более спокойному сну. Недостаток сна, в свою очередь, усиливает тягу к сладкому и мешает контролю веса.
Похудение невозможно свести к жёсткой диете или модной системе — результат дают только постепенные изменения привычек. Сбалансированное питание, умеренная физическая активность, внимание к режиму сна и индивидуальный подход помогают не просто снизить вес, а удерживать его без вреда для здоровья.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?