Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легенда, но без короны: Алсу одной шуткой доказала, что осталась простой и человечной
Ливни как испытание на прочность: какие растения переживут сырость, а какие сдаются
Клеймо банкрота — это не приговор: вот лазейка, которая вернёт вам шанс на своё жильё
Секрет бабушки: делайте так — и начинка яблочного пирога никогда не растечется
Пиявки из прошлого: что скрывает окаменелость возрастом 430 миллионов лет
Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира
Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке
Обычный ужин меняет судьбу: как питание помогает держать диабет под контролем без уколов
Розы сбрасывают листья сами: один час осенью спасает кусты от зимней гибели

900 калорий за полтора часа: как жаркий формат йоги превратился в новую фитнес-манию и покоряет залы

8:00
Спорт

Горячая йога уже несколько лет считается одной из самых необычных и в то же время востребованных практик. Если в вашем городе открылась студия с "жарким залом", интерес вполне понятен: что же это за направление, чем оно отличается от привычных занятий и действительно ли даёт ощутимую пользу? Ответы — из уст преподавателей, врачей и тех, кто попробовал практику на себе.

Групповое занятие горячей йогой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Групповое занятие горячей йогой

Что такое горячая йога

Суть практики проста: занятия проходят в зале, прогретом до 35-42°C, при влажности до 45%. Такая атмосфера воссоздаёт климат Индии, где родилась йога. В 1970-е годы Бикрам Чоудхури адаптировал её под западные условия, и так появилась Бикрам-йога — система из 26 асан и двух дыхательных упражнений, выполняемых в течение 90 минут.

"Горячая йога — это медитация в движении, как путешествие в себя через индийский климат, дыхание и пот", — сказала международный преподаватель Бикрам-йоги Алёна Мкртчян.

Тренировки проходят перед зеркалом, а глаза всегда остаются открытыми, чтобы сохранять концентрацию и удерживать внимание на процессе.

Чем полезна горячая йога

В условиях жары тело разогревается быстрее, мышцы становятся мягче и эластичнее, что снижает риск травм. В то же время активизируется лимфоток и потоотделение, а вместе с потом выводятся токсины.

Основные эффекты практики:
• ускорение метаболизма и расход калорий;
• улучшение гибкости, подвижности суставов;
• стимуляция работы внутренних органов;
• укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
• развитие дисциплины, внимания и выносливости;
• снятие отёков, вывод лишней жидкости;
• балансировка нервной системы.

Важно помнить: горячая йога — это не фитнес-марафон в жарком зале. Это комплексная работа над телом и умом, где похудение может быть лишь приятным бонусом.

Горячая йога и похудение

За одно занятие организм расходует от 600 до 900 калорий. Но результат сильно зависит от индивидуальных особенностей, образа жизни и регулярности практики. Первые изменения заметны уже после пары тренировок — уходит лишняя вода, появляется лёгкость, тело подтягивается.

Однако серьёзная потеря веса наступает только при системном подходе: правильное питание, режим сна и регулярные тренировки. Главная цель занятий — не цифры на весах, а гармония тела и сознания.

Отличия от классической йоги

Чтобы было проще понять разницу, взглянем на таблицу.

Горячая йога Классическая йога
Температура: 35-42°C Температура: 20-25°C
Потливость: высокая Потливость: умеренная
Суставы: глубокая подвижность Суставы: щадящая мобилизация
Энергозатраты: сбалансированная кардионагрузка Энергозатраты: зависят от направления
Концентрация: внимание на дыхании и теле Концентрация: от медитативной до динамичной
Дыхание: свободное Дыхание: зависит от школы

Кому горячая йога противопоказана

Тепловая нагрузка — это серьёзное испытание для организма, особенно для сердца. Поэтому при хронических заболеваниях обязательно нужна консультация врача.

Будьте осторожны, если у вас:
• гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца;
• эпилепсия, мигрени, ВСД по гипотоническому типу;
• проблемы с терморегуляцией и склонность к перегреву;
• варикоз, остеохондроз, артрит в стадии обострения;
• инфекционные и воспалительные заболевания.

Практика не подходит при беременности (особенно в первом и третьем триместрах).

Как подготовиться новичку

Чтобы тренировка прошла комфортно, стоит учесть несколько моментов:

  1. Пейте воду в течение дня, а не залпом перед занятием.

  2. За 1,5-2 часа до сессии перекусите чем-то лёгким.

  3. Наденьте одежду из "дышащих" тканей — топ и шорты подойдут лучше всего.

  4. Не используйте кремы и масла перед практикой, они мешают коже дышать.

  5. Во время занятия делайте паузы, если чувствуете дискомфорт.

  6. После йоги восполните баланс электролитов и примите душ.

Личный опыт

Журналист "Чемпионата" Софья Бычкова решила попробовать горячую йогу утром и поделилась впечатлениями.

"Я пошла на горячую йогу утром, и это стало отличным началом дня. После тренировки тело наполнилось энергией, мысли прояснились, поднялось настроение", — сказала Софья Бычкова.

По её словам, тренировка прошла мягко, без боли. Температура сделала мышцы податливыми, а нагрузка чувствовалась равномерно. Ошибкой оказался выбор одежды — закрытый спортивный костюм. В жарком зале комфортнее заниматься в лёгкой форме.

Мнение врача

Горячая йога активно обсуждается и с медицинской точки зрения. Высокая температура и влажность создают для организма особые условия, которые могут быть как полезными, так и потенциально опасными.

"Высокая температура и влажность создают особые условия для организма — тепло активизирует симпатическую нервную систему, что приводит к усилению кровообращения и ускорению метаболических процессов", — пояснил превентивный врач Константин Попов.

Он отмечает, что жара улучшает эластичность тканей и работу суставов, но одновременно становится стрессом для тела. При этом повышенная гибкость может сыграть злую шутку: есть риск перерастяжений и травм, если не контролировать нагрузку.

Сравнение: польза и риски

Польза Риски
Гибкость и пластичность мышц Обезвоживание
Развитие выносливости Перегрузка сердца
Ускорение обмена веществ Перерастяжение связок
Снижение стресса Опасность перегрева

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте состояние здоровья у врача.

  2. Подберите лёгкую спортивную форму.

  3. За пару часов до практики съешьте лёгкий перекус.

  4. Пейте воду небольшими порциями до и во время занятия.

  5. Следите за пульсом и самочувствием.

  6. Восстанавливайте баланс электролитов после практики.

Мифы и правда

Миф: горячая йога подходит всем.
Правда: при ряде заболеваний она может быть опасной.

Миф: это лучший способ похудеть.
Правда: вес снижается в первую очередь за счёт жидкости.

Миф: горячая йога — это просто фитнес.
Правда: это комплексная практика для тела и ума.

Интересные факты

• В Индии естественный климат нередко заменяет "горячий зал".
• Бикрам-йога состоит строго из 26 поз и 2 дыхательных техник.
• У практики есть международные соревнования и фестивали.

Исторический контекст

  1. 1970-е годы — Бикрам Чоудхури создаёт систему горячей йоги.

  2. 1990-е — метод получает популярность в США и Европе.

  3. 2000-е — горячая йога становится массовой практикой по всему миру.

  4. Сегодня — сотни студий в России и СНГ.

Горячая йога — это опыт, который дарит новые ощущения: жар, пот, лёгкость и необычайную концентрацию. Она требует осознанности и осторожности, но способна стать практикой, которая укрепит тело и дисциплинирует ум.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Последние материалы
Ливни как испытание на прочность: какие растения переживут сырость, а какие сдаются
900 калорий за полтора часа: как жаркий формат йоги превратился в новую фитнес-манию и покоряет залы
Клеймо банкрота — это не приговор: вот лазейка, которая вернёт вам шанс на своё жильё
Секрет бабушки: делайте так — и начинка яблочного пирога никогда не растечется
Пиявки из прошлого: что скрывает окаменелость возрастом 430 миллионов лет
Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира
Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке
Обычный ужин меняет судьбу: как питание помогает держать диабет под контролем без уколов
Розы сбрасывают листья сами: один час осенью спасает кусты от зимней гибели
Банки рубят лимиты: как новые нормативы ЦБ влияют на ваши кредитки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.