900 калорий за полтора часа: как жаркий формат йоги превратился в новую фитнес-манию и покоряет залы

Горячая йога уже несколько лет считается одной из самых необычных и в то же время востребованных практик. Если в вашем городе открылась студия с "жарким залом", интерес вполне понятен: что же это за направление, чем оно отличается от привычных занятий и действительно ли даёт ощутимую пользу? Ответы — из уст преподавателей, врачей и тех, кто попробовал практику на себе.
Суть практики проста: занятия проходят в зале, прогретом до 35-42°C, при влажности до 45%. Такая атмосфера воссоздаёт климат Индии, где родилась йога. В 1970-е годы Бикрам Чоудхури адаптировал её под западные условия, и так появилась Бикрам-йога — система из 26 асан и двух дыхательных упражнений, выполняемых в течение 90 минут.
"Горячая йога — это медитация в движении, как путешествие в себя через индийский климат, дыхание и пот", — сказала международный преподаватель Бикрам-йоги Алёна Мкртчян.
Тренировки проходят перед зеркалом, а глаза всегда остаются открытыми, чтобы сохранять концентрацию и удерживать внимание на процессе.
В условиях жары тело разогревается быстрее, мышцы становятся мягче и эластичнее, что снижает риск травм. В то же время активизируется лимфоток и потоотделение, а вместе с потом выводятся токсины.
Основные эффекты практики:
• ускорение метаболизма и расход калорий;
• улучшение гибкости, подвижности суставов;
• стимуляция работы внутренних органов;
• укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
• развитие дисциплины, внимания и выносливости;
• снятие отёков, вывод лишней жидкости;
• балансировка нервной системы.
Важно помнить: горячая йога — это не фитнес-марафон в жарком зале. Это комплексная работа над телом и умом, где похудение может быть лишь приятным бонусом.
За одно занятие организм расходует от 600 до 900 калорий. Но результат сильно зависит от индивидуальных особенностей, образа жизни и регулярности практики. Первые изменения заметны уже после пары тренировок — уходит лишняя вода, появляется лёгкость, тело подтягивается.
Однако серьёзная потеря веса наступает только при системном подходе: правильное питание, режим сна и регулярные тренировки. Главная цель занятий — не цифры на весах, а гармония тела и сознания.
Чтобы было проще понять разницу, взглянем на таблицу.
|Горячая йога
|Классическая йога
|Температура: 35-42°C
|Температура: 20-25°C
|Потливость: высокая
|Потливость: умеренная
|Суставы: глубокая подвижность
|Суставы: щадящая мобилизация
|Энергозатраты: сбалансированная кардионагрузка
|Энергозатраты: зависят от направления
|Концентрация: внимание на дыхании и теле
|Концентрация: от медитативной до динамичной
|Дыхание: свободное
|Дыхание: зависит от школы
Тепловая нагрузка — это серьёзное испытание для организма, особенно для сердца. Поэтому при хронических заболеваниях обязательно нужна консультация врача.
Будьте осторожны, если у вас:
• гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца;
• эпилепсия, мигрени, ВСД по гипотоническому типу;
• проблемы с терморегуляцией и склонность к перегреву;
• варикоз, остеохондроз, артрит в стадии обострения;
• инфекционные и воспалительные заболевания.
Практика не подходит при беременности (особенно в первом и третьем триместрах).
Чтобы тренировка прошла комфортно, стоит учесть несколько моментов:
Пейте воду в течение дня, а не залпом перед занятием.
За 1,5-2 часа до сессии перекусите чем-то лёгким.
Наденьте одежду из "дышащих" тканей — топ и шорты подойдут лучше всего.
Не используйте кремы и масла перед практикой, они мешают коже дышать.
Во время занятия делайте паузы, если чувствуете дискомфорт.
После йоги восполните баланс электролитов и примите душ.
Журналист "Чемпионата" Софья Бычкова решила попробовать горячую йогу утром и поделилась впечатлениями.
"Я пошла на горячую йогу утром, и это стало отличным началом дня. После тренировки тело наполнилось энергией, мысли прояснились, поднялось настроение", — сказала Софья Бычкова.
По её словам, тренировка прошла мягко, без боли. Температура сделала мышцы податливыми, а нагрузка чувствовалась равномерно. Ошибкой оказался выбор одежды — закрытый спортивный костюм. В жарком зале комфортнее заниматься в лёгкой форме.
Горячая йога активно обсуждается и с медицинской точки зрения. Высокая температура и влажность создают для организма особые условия, которые могут быть как полезными, так и потенциально опасными.
"Высокая температура и влажность создают особые условия для организма — тепло активизирует симпатическую нервную систему, что приводит к усилению кровообращения и ускорению метаболических процессов", — пояснил превентивный врач Константин Попов.
Он отмечает, что жара улучшает эластичность тканей и работу суставов, но одновременно становится стрессом для тела. При этом повышенная гибкость может сыграть злую шутку: есть риск перерастяжений и травм, если не контролировать нагрузку.
|Польза
|Риски
|Гибкость и пластичность мышц
|Обезвоживание
|Развитие выносливости
|Перегрузка сердца
|Ускорение обмена веществ
|Перерастяжение связок
|Снижение стресса
|Опасность перегрева
Проверьте состояние здоровья у врача.
Подберите лёгкую спортивную форму.
За пару часов до практики съешьте лёгкий перекус.
Пейте воду небольшими порциями до и во время занятия.
Следите за пульсом и самочувствием.
Восстанавливайте баланс электролитов после практики.
• Миф: горячая йога подходит всем.
Правда: при ряде заболеваний она может быть опасной.
• Миф: это лучший способ похудеть.
Правда: вес снижается в первую очередь за счёт жидкости.
• Миф: горячая йога — это просто фитнес.
Правда: это комплексная практика для тела и ума.
• В Индии естественный климат нередко заменяет "горячий зал".
• Бикрам-йога состоит строго из 26 поз и 2 дыхательных техник.
• У практики есть международные соревнования и фестивали.
1970-е годы — Бикрам Чоудхури создаёт систему горячей йоги.
1990-е — метод получает популярность в США и Европе.
2000-е — горячая йога становится массовой практикой по всему миру.
Сегодня — сотни студий в России и СНГ.
Горячая йога — это опыт, который дарит новые ощущения: жар, пот, лёгкость и необычайную концентрацию. Она требует осознанности и осторожности, но способна стать практикой, которая укрепит тело и дисциплинирует ум.
