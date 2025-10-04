Хотите грудь и руки сильнее? Жим лёжа сжигает жир и лечит сердце одновременно

4:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Жим штанги лёжа — одно из самых популярных упражнений в мире фитнеса. Его можно встретить и в тренировках новичков, и в программах профессиональных спортсменов. Причина проста: именно это упражнение эффективно развивает силу верхней части тела, формирует красивый рельеф и укрепляет здоровье. Оно выполняется на скамье в положении лёжа со свободным весом. Штангу опускают до касания груди и выжимают вверх до полного выпрямления рук. Несмотря на простоту техники, у жима есть множество тонкостей и вариантов, которые влияют на результат.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Жим лёжа

Основные виды жима лёжа

Существует несколько вариантов этого упражнения, отличающихся положением тела и шириной хвата. Наиболее распространённые — жим на горизонтальной скамье, на наклонной вверх или вниз, с широким и узким хватом. Каждый из них активирует разные группы мышц и позволяет разнообразить тренировочный процесс.

Почему жим лежа так эффективен

Анализ более 20 научных исследований показывает, что жим штанги имеет целый комплекс преимуществ:

укрепляет грудные мышцы, плечи и руки;

формирует рельефную мускулатуру;

развивает пресс и стабилизаторы корпуса;

способствует сжиганию жира;

положительно влияет на общее состояние здоровья;

подходит для мужчин и женщин;

имеет вариации для любого уровня подготовки.

Сравнение вариантов выполнения