Золотое кольцо на московских улицах: как столица примет главный осенний забег

В начале октября в Москве пройдёт одно из самых ярких спортивных событий осени. На Воробьёвых горах состоится фестиваль бега и полумарафон "Моя столица". Двухдневная программа объединит тысячи участников — от профессионалов до любителей и детей.
4 октября пройдут короткие дистанции: забег на 5 км, детские старты на 300 и 600 метров, а также инклюзивный забег "Безграничные возможности" для спортсменов с ограничениями здоровья.
5 октября — главные дистанции: забег на 10 км и полумарафон длиной 21,1 км. Участники смогут бежать как индивидуально, так и в составе клубов.
Особое внимание организаторы уделили клубному движению, сообщает сайт aif.ru. Впервые состоится "Клубный чемпионат" крупнейших беговых сообществ России. Призовой фонд составит 850 тысяч рублей, а клубы-победители получат переходящий кубок.
По трассе полумарафона будут работать десять точек поддержки. Каждая из них символизирует один из городов Золотого кольца: Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Рыбинск, Углич, Ярославль, Ростов Великий и Москву. Это создаст атмосферу путешествия по историческим маршрутам, не покидая столицу.
Проведение соревнований влечёт за собой перекрытия дорог. Департамент транспорта Москвы сообщил, что 4 и 5 октября будет ограничено движение в районе Воробьёвых гор, а маршруты автобусов в районе "Лужников" и улицы Косыгина изменятся. Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать передвижение.
|Плюсы
|Минусы
|Завершение бегового сезона в Москве
|Перекрытия дорог и транспортные неудобства
|Разнообразие дистанций для всех возрастов
|Возможные пробки и задержки
|Клубный чемпионат с крупным призовым фондом
|Ограниченное число участников в элите
|Атмосферные точки поддержки по маршруту
|Осенняя погода может быть непредсказуемой
Ошибка: выйти на дистанцию без подготовки.
Последствие: травмы и сход с трассы.
Альтернатива: хотя бы месяц регулярных пробежек.
Ошибка: не учесть погодные условия.
Последствие: перегрев или переохлаждение.
Альтернатива: подобрать одежду в зависимости от температуры.
Ошибка: не продумать транспорт.
Последствие: опоздание на старт из-за перекрытий.
Альтернатива: воспользоваться метро или заранее приехать в зону старта.
Что если фестиваль "Моя столица" со временем превратится в международное событие? При поддержке клубов и яркой концепции с Золотым кольцом он может привлечь не только россиян, но и иностранных спортсменов.
Можно ли принять участие новичку?
Да, есть дистанции на 5 км и даже детские забеги.
Есть ли стартовый взнос?
Да, регистрация платная, условия зависят от дистанции.
