Скандал на старте карьеры: школьницу-спортсменку дисквалифицировали за запрещённый препарат

В российском спорте произошёл резонансный эпизод: 13-летняя спортсменка Виктория Высоцкая, подававшая надежды в ски-альпинизме, оказалась под дисквалификацией. Решение вынесло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), обнаружившее в её пробе запрещённое вещество.

Спорт и допинг: символика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спорт и допинг: символика

Что произошло

По информации РУСАДА, в организме юной спортсменки нашли преднизолон — препарат из группы глюкокортикостероидов. Эти вещества применяются в медицине при воспалениях и аллергических реакциях, но при неправильном использовании дают преимущество в спорте, повышая выносливость и ускоряя восстановление, как сообщает Москва 24.

Дисквалификация Высоцкой вступила в силу весной, когда ей ещё не исполнилось 14 лет. По итогам первенства России в Кирове девушка показала один из лучших результатов среди участниц 12-13 лет, что сделало новость ещё более заметной.

Срок отстранения составляет шесть месяцев — он закончится 28 февраля 2026 года.

Сравнение: взрослые и юниоры

Параметр Взрослые спортсмены Юниоры (12-14 лет)
Влияние дисквалификации Потеря рейтинга, медалей Прекращение участия в турнирах, психологическая нагрузка
Осведомлённость о правилах Высокая Зависимость от тренеров и врачей
Длительность отстранения От года до нескольких лет Как правило, короче (в данном случае полгода)

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: применение препаратов без медицинского контроля.
Последствие: попадание запрещённых веществ в организм и дисквалификация.
Альтернатива: обязательное согласование лечения с врачом команды и проверка списка WADA.

Ошибка: игнорирование правил для юниоров.
Последствие: потеря репутации и перспективы в раннем возрасте.
Альтернатива: просветительская работа среди тренеров и родителей.

Ошибка: скрытность в медицинских назначениях.
Последствие: подозрения в намеренном использовании допинга.
Альтернатива: полная прозрачность и регистрация терапевтических исключений.

Плюсы и минусы ситуации для спортсменки

Плюсы Минусы
Срок дисквалификации относительно короткий Репутационный удар по карьере
Возможность вернуться в спорт в юном возрасте Пропуск важнейших соревнований
Привлечение внимания к проблеме допинга в юниорском спорте Психологическое давление и стресс
Возможность переосмыслить подготовку Недоверие со стороны судей и соперников

А что если…

Что будет, если подобные случаи будут повторяться среди юниоров? Это может привести к пересмотру системы подготовки молодых спортсменов. Международные организации всё активнее настаивают на ужесточении контроля даже в детских категориях. Если же сделать акцент на образовании и ответственности взрослых наставников, подобные истории можно минимизировать.

FAQ

Почему преднизолон запрещён?
Он относится к веществам, которые могут искусственно улучшать восстановление и выносливость.

Что будет после окончания дисквалификации?
Спортсменка сможет вернуться в соревнования, но потребуется время для восстановления формы и доверия.

Кто несёт ответственность в случае с юниорами?
Чаще всего — тренерский штаб и медицинские специалисты. Но ответственность всё равно ложится и на спортсмена.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
