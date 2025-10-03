Скандал на старте карьеры: школьницу-спортсменку дисквалифицировали за запрещённый препарат

В российском спорте произошёл резонансный эпизод: 13-летняя спортсменка Виктория Высоцкая, подававшая надежды в ски-альпинизме, оказалась под дисквалификацией. Решение вынесло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), обнаружившее в её пробе запрещённое вещество.
По информации РУСАДА, в организме юной спортсменки нашли преднизолон — препарат из группы глюкокортикостероидов. Эти вещества применяются в медицине при воспалениях и аллергических реакциях, но при неправильном использовании дают преимущество в спорте, повышая выносливость и ускоряя восстановление, как сообщает Москва 24.
Дисквалификация Высоцкой вступила в силу весной, когда ей ещё не исполнилось 14 лет. По итогам первенства России в Кирове девушка показала один из лучших результатов среди участниц 12-13 лет, что сделало новость ещё более заметной.
Срок отстранения составляет шесть месяцев — он закончится 28 февраля 2026 года.
|Параметр
|Взрослые спортсмены
|Юниоры (12-14 лет)
|Влияние дисквалификации
|Потеря рейтинга, медалей
|Прекращение участия в турнирах, психологическая нагрузка
|Осведомлённость о правилах
|Высокая
|Зависимость от тренеров и врачей
|Длительность отстранения
|От года до нескольких лет
|Как правило, короче (в данном случае полгода)
Ошибка: применение препаратов без медицинского контроля.
Последствие: попадание запрещённых веществ в организм и дисквалификация.
Альтернатива: обязательное согласование лечения с врачом команды и проверка списка WADA.
Ошибка: игнорирование правил для юниоров.
Последствие: потеря репутации и перспективы в раннем возрасте.
Альтернатива: просветительская работа среди тренеров и родителей.
Ошибка: скрытность в медицинских назначениях.
Последствие: подозрения в намеренном использовании допинга.
Альтернатива: полная прозрачность и регистрация терапевтических исключений.
|Плюсы
|Минусы
|Срок дисквалификации относительно короткий
|Репутационный удар по карьере
|Возможность вернуться в спорт в юном возрасте
|Пропуск важнейших соревнований
|Привлечение внимания к проблеме допинга в юниорском спорте
|Психологическое давление и стресс
|Возможность переосмыслить подготовку
|Недоверие со стороны судей и соперников
Что будет, если подобные случаи будут повторяться среди юниоров? Это может привести к пересмотру системы подготовки молодых спортсменов. Международные организации всё активнее настаивают на ужесточении контроля даже в детских категориях. Если же сделать акцент на образовании и ответственности взрослых наставников, подобные истории можно минимизировать.
Почему преднизолон запрещён?
Он относится к веществам, которые могут искусственно улучшать восстановление и выносливость.
Что будет после окончания дисквалификации?
Спортсменка сможет вернуться в соревнования, но потребуется время для восстановления формы и доверия.
Кто несёт ответственность в случае с юниорами?
Чаще всего — тренерский штаб и медицинские специалисты. Но ответственность всё равно ложится и на спортсмена.
