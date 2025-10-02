Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
Тайна активного долголетия: как эндокринологи учат обманывать старение и сохранять силу после 60 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке
Мини-набор в сумочке: палочка-выручалочка для макияжа и свежести на ходу
Под маской блеска: почему Киркоров засыпает под хорроры и просыпается с тревогой
Секрет ленивого десерта: мягкий шоколадный кекс в кружке с тягучей прослойкой внутри удивит даже гурманов

Это упражнение задействует пресс, спину и ягодицы одновременно — и всё без зала

4:10
Спорт

Ротации в планке — упражнение, которое объединяет сразу две задачи: оно укрепляет мышцы кора и одновременно тренирует баланс. Если обычная планка — это статическая нагрузка, то вращения делают её динамичной и направленно нагружают косые мышцы живота. Благодаря этому упражнение помогает не только подтянуть пресс, но и улучшить координацию движений.

Планка дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Планка дома

Техника выполнения

Начинать стоит с классической позиции: ладони находятся строго под плечами, корпус вытянут в одну линию от головы до пят, поясница в нейтральном положении — без чрезмерного прогиба или округления. Из этой стойки согните правую ногу и подтяните колено к груди. Затем на выдохе поверните таз и потяните колено влево, скручивая корпус. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение, удерживая ногу на весу. Следующий повтор выполняется на другую сторону.

В этом варианте работают не только мышцы пресса, но и плечи, спина, ягодицы — всё тело остаётся в напряжении, удерживая позицию.

Сравнение вариантов упражнения

Вариант Кому подходит Особенности
Базовый начинающим и продвинутым колено сгибается и подтягивается к груди, затем уходит вбок
Упрощённый новичкам, людям с лишним весом упор на локти, таз опускается к полу, ноги прямые
Усложнённый опытным во время поворота нога полностью выпрямляется и ставится стопой на пол

Советы шаг за шагом

Чтобы освоить упражнение правильно, важно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, смотрите вперёд, а не вниз, чтобы спина оставалась ровной. Во-вторых, не торопитесь: лучше сделать меньше повторов, но с идеальной техникой. В-третьих, следите за дыханием — именно оно помогает удерживать ритм. И наконец, начинайте с одной минуты и постепенно увеличивайте время, когда почувствуете уверенность.

Польза ротаций в планке

Главное преимущество упражнения — акцент на косые мышцы живота. Именно они отвечают за вращение корпуса и стабилизацию позвоночника. Кроме того, в работу включаются плечи, спина, ягодицы и ноги. Планка с поворотами не только формирует красивый рельеф талии, но и развивает чувство равновесия, что полезно в любых видах спорта и в повседневной жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: округлённая спина.
    Последствие: перегрузка поясницы.
    Альтернатива: удерживайте корпус в прямой линии, напрягая пресс.

  • Ошибка: резкие повороты.
    Последствие: риск травмы позвоночника.
    Альтернатива: плавное, контролируемое движение.

  • Ошибка: задержка дыхания.
    Последствие: быстрое утомление и головокружение.
    Альтернатива: скручивание на выдохе, возвращение на вдохе.

А что если…

А что если времени на полноценную тренировку нет? Ротации в планке можно делать даже в качестве самостоятельного упражнения. Пяти минут будет достаточно, чтобы разогреть мышцы, включить в работу пресс и получить бодрость на день.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Задействует всё тело Требует правильной техники
Укрепляет пресс и косые мышцы Новичкам может быть сложно удерживать баланс
Развивает координацию и баланс Нагрузка на запястья при упоре на ладони
Подходит для разминки и заминки При проблемах со спиной требует осторожности

FAQ

Как часто выполнять ротации в планке?
Достаточно 2-3 раз в неделю по 1-2 подхода в течение минуты.

Когда лучше включать упражнение?
Можно как в начале тренировки для разогрева, так и в конце — для доработки пресса.

Можно ли делать с утяжелением?
Да, при хорошем уровне подготовки используют манжеты на ноги, но начинать лучше с собственного веса.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Еда и рецепты
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Собака молча умоляет о помощи: 5 неочевидных сигналов, которые хозяева списывают на усталость
Домашние животные
Собака молча умоляет о помощи: 5 неочевидных сигналов, которые хозяева списывают на усталость
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке
Мини-набор в сумочке: палочка-выручалочка для макияжа и свежести на ходу
Под маской блеска: почему Киркоров засыпает под хорроры и просыпается с тревогой
Секрет ленивого десерта: мягкий шоколадный кекс в кружке с тягучей прослойкой внутри удивит даже гурманов
Это упражнение задействует пресс, спину и ягодицы одновременно — и всё без зала
Бизнес на первом этаже — это война с соседями: одна ошибка может стоить вам миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.