Эта ошибка с гантелями и ковриком сокращает срок их службы в несколько раз

Спорт

Домашние тренировки становятся всё популярнее: коврик для йоги, пара гантелей или даже полноценная скамья — всё это можно держать дома. Но есть нюанс: спортинвентарь быстро изнашивается. Пот, пыль, влага и частое использование приводят к запаху, ржавчине и трещинам. В итоге заниматься становится неприятно и небезопасно.

Занятие в спортзале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Занятие в спортзале

Секрет долгой службы оборудования прост — регулярный уход. Разберём, как правильно следить за ковриками, гантелями, резинками и скамьёй.

Коврики для йоги и фитнеса

Коврик легко впитывает влагу и запахи, а при неправильной чистке теряет сцепление. Лучший вариант — протирать после каждой тренировки влажной тканью. Раз в неделю-две мойте тёплой водой с мягким мылом и сушите вдали от батарей и солнца. Храните скрученным внутрь.

Дополнительный лайфхак — спрей из воды, уксуса и масла чайного дерева. Он освежает и дезинфицирует поверхность.

Гантели, гири и штанги

Металл страдает от влаги, поэтому его протирают насухо после занятий. Чтобы избежать ржавчины, раз в месяц используйте WD-40 или машинное масло.

Гриф стоит очищать щёткой, особенно в местах захвата. Храните штангу на стойке или деревянных подставках, а не на полу. Не оставляйте блины надолго на грифе — это портит крепления.

Неопреновые и виниловые гантели можно мыть водой с мылом, но не спиртом и не растворителями.

Эспандеры и резинки

Резина портится от солнца и влаги. Храните её в сухом месте, в мешке или ящике. Протирайте после тренировки, а раз в месяц промывайте в мыльной воде. При трещинах и потере эластичности лучше сразу заменить.

Скакалки, ролики и массажёры

Скакалку нельзя туго сгибать — это портит трос. Ручки стоит протирать от пота. Ролики очищают от грязи, смазывают подшипники. Массажёры моют водой с мылом, но держать их у батарей нельзя: материал теряет форму.

Скамья для жима

Обивку протирают после каждой тренировки. Раз в месяц можно провести глубокую чистку мыльным раствором. Трещины лучше сразу заклеивать или менять обивку. Металл обрабатывают средствами против ржавчины.

Скамью не стоит хранить на балконе или в гараже: перепады температуры и влага быстро портят швы и крепёж.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы домашних тренировок Минусы
Экономия на абонементе Нужно место для хранения
Удобство и доступность Инвентарь требует ухода
Индивидуальный темп Риск травмы при поломке
Можно постепенно расширять набор Крупные предметы занимают много пространства

FAQ

Как выбрать коврик для йоги?
Стоит обратить внимание на толщину и материал. Для регулярных занятий лучше подойдут модели из каучука или TPE толщиной 5-6 мм: они дольше служат и обеспечивают сцепление.

Что лучше для дома: гантели или эспандеры?
Гантели удобны для силовых упражнений и роста мышц, а резинки — для растяжки и лёгкой нагрузки. Оптимально иметь и то, и другое.

Мифы и правда

  • миф: резинки можно хранить где угодно. На самом деле от солнца они быстро трескаются;

  • миф: коврик лучше всего стирать в машинке. Правда в том, что большинство материалов это не выдерживают;

  • миф: металл не боится влаги. В реальности даже самые прочные гантели покрываются ржавчиной, если их не протирать.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
