Два пути: Валуев разделил судьбу паралимпийцев и олимпийской сборной России

Спорт

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможном влиянии восстановления прав Паралимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета в отношении ОКР.

Николай Валуев
Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Валуев

В интервью изданию "ВсёПроСпорт" он подчеркнул, что эти процессы напрямую не связаны.

Позиция Валуева

По словам депутата, решение о возвращении российского паралимпийского движения в международное спортивное сообщество не станет определяющим фактором для МОК в вопросе статуса Олимпийского комитета России.

"Восстановление в правах паралимпийцев никак не повлияет на решение МОК по ОКР. Ориентироваться на это точно не будут — примут к сведению, так скажем", — заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Контекст ситуации

Напомним, членство ОКР в МОК было приостановлено в 2023 году после включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Вопрос о возможном восстановлении статуса планируется обсудить в декабре на заседании исполкома МОК.

Успехи паралимпийцев

Ранее стало известно, что российские паралимпийцы получили право выступать под национальной символикой в пяти видах спорта, включая лёгкую атлетику, плавание и следж-хоккей. Это стало важным шагом к их возвращению на международную арену, но, как отметил Валуев, не гарантирует аналогичных решений в отношении ОКР.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
