Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе

Бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт прокомментировал слухи о возможном переходе Максима Глушенкова в один из европейских клубов.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Максим Глушенков

В интервью "Vprognoze.ru" он отметил, что полузащитник действительно обладает большим талантом, однако пока не доказал готовность к выступлениям на уровне топ-лиг.

Сомнения в перспективах

По словам Рапопорта, статистика Глушенкова впечатляет, но её недостаточно для оценки реальной конкурентоспособности футболиста в Европе. Специалист считает, что показательным станет его игра против сильных соперников.

"Сложно так сказать, он без сомнения талантливый футболист. Когда он забьёт четыре гола "Барселоне", тогда я вам смогу сказать", — заявил бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт.

Сложный характер игрока

Экстренер также обратил внимание на непростой характер полузащитника, который, по его мнению, может осложнить адаптацию в зарубежном клубе. Рапопорт подчеркнул, что подобные качества иногда мешают футболистам раскрыться в новых условиях.

Достижения и цена

В текущем сезоне 26-летний Глушенков провёл 11 матчей за "Зенит" во всех турнирах, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами. Его рыночная стоимость, по данным трансферных порталов, оценивается примерно в 12 миллионов евро.

Российский и европейский уровень

Рапопорт напомнил, что уровень Российской Премьер-лиги значительно отличается от ведущих чемпионатов Европы. Поэтому даже хорошие результаты в РПЛ не всегда гарантируют успешный переход за границу — игроку потребуется дополнительное время для адаптации к скорости, тактике и интенсивности игры в Европе.