Мужчина теряет жир, женщина терпение: правда о разном метаболизме — природа переписала правила

Многие замечали: мужчина, севший на диету, худеет заметно быстрее, чем женщина при тех же усилиях. И дело вовсе не в силе воли или дисциплине, как принято считать. Наука объясняет это физиологией: различиями в составе тела, гормональном фоне и особенностях обмена веществ. Эксперты в области питания и фитнеса подчеркивают, что стратегии снижения веса для мужчин и женщин могут совпадать, но результаты проявляются по-разному и с разной скоростью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Похудение мужчины и женщины

Почему мужчинам проще снижать вес

Одно из ключевых различий связано с мышечной массой. У мужчин ее больше от природы, а мышцы потребляют больше энергии даже в состоянии покоя. Это значит, что организм мужчины ежедневно сжигает больше калорий, чем женский, при одинаковой активности.

"Мужчины, как правило, сжигают больше калорий в состоянии покоя и во время тренировок, что позволяет им легче достигать дефицита калорий", — пояснила диетолог Мелисса Митри.

Разница проявляется и в цифрах. Мужчина весом 80 кг может нуждаться в 2300 ккал в день, а женщина с весом 65 кг — в 1900. Если оба начнут питаться на 1800 калорий, у мужчины получится дефицит в 400 ккал, у женщины — лишь в 100. Эффект похудения будет несопоставимым.

Роль гормонов

Важную роль играет тестостерон. Этот гормон ускоряет рост мышц и активизирует метаболизм. У мужчин его уровень может достигать 1000 нг/дл, тогда как у женщин — всего 15-70 нг/дл. Разница огромна и напрямую влияет на состав тела. У женщин же больше гормона грелина, который стимулирует аппетит и помогает запасать жир.

"Женщинам может быть сложнее похудеть из-за гормональных колебаний, которые влияют на аппетит, тягу к еде и задержку жидкости", — отметила диетолог Хелен Тиу.

Особенности жировых отложений

Еще одно отличие связано с распределением жира. У женщин больше подкожного жира, от которого избавиться сложнее. У мужчин выше доля висцерального жира, более метаболически активного и потому быстрее расходующегося при дефиците энергии. В клинических экспериментах мужчины теряли больше именно висцерального жира, что ускоряло общий процесс похудения.

Сравнение: мужчины и женщины в процессе снижения веса

Учёные сравнили ключевые физиологические параметры мужчин и женщин для того чтобы показать, почему процесс похудения протекает по-разному.

Фактор Мужчины Женщины Мышечная масса Больше, выше основной обмен Меньше, метаболизм медленнее Тестостерон 300-1000 нг/дл, ускоряет обмен 15-70 нг/дл Грелин Меньше, меньше стимуляции аппетита Больше, выше чувство голода Тип жира Висцеральный, легче уходит Подкожный, более устойчивый Калорийность рациона Выше норма потребления Ниже норма потребления

Советы

Делайте упор на силовые тренировки. Они стимулируют рост мышц и увеличивают суточный расход калорий. Достаточно 2-3 занятий в неделю с акцентом на все крупные группы мышц. Увеличьте долю белка в рационе. Выбирайте куриную грудку, рыбу, яйца, греческий йогурт, бобовые. Белок дает сытость и помогает сохранить мышечную массу. Включайте продукты с клетчаткой. Овощи, цельнозерновые каши, киноа, фасоль и фрукты помогают регулировать аппетит. Отслеживайте привычки. Используйте фитнес-приложения или дневник питания, чтобы видеть реальные калории. Фокусируйтесь на личном прогрессе. Сравнение себя с другими снижает мотивацию. Каждый организм реагирует по-своему.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: резкое ограничение калорий до экстремальных значений.

Последствие: замедление обмена веществ, потеря мышц.

Альтернатива: умеренный дефицит в 300-500 ккал, использование приложений для контроля питания.

Ошибка: игнорирование силовых тренировок.

Последствие: потеря мышечной массы, замедление метаболизма.

Альтернатива: тренировки с весами, использование фитнес-резинок и гантелей.

Ошибка: исключение целых групп продуктов.

Последствие: дефицит витаминов и срыв.

Альтернатива: сбалансированное питание с упором на белок, клетчатку и полезные жиры.

FAQ

Как выбрать программу питания?

Ориентируйтесь на уровень физической активности, возраст и пол. Лучше всего обсудить рацион с диетологом, чтобы избежать дефицита питательных веществ.

Сколько стоит персональный план похудения?

В среднем консультация специалиста и индивидуальная программа питания обойдется от 3000 до 7000 рублей в месяц.

Что лучше: кардио или силовые?

Оба направления важны, но именно силовые тренировки дают долгосрочный эффект, так как поддерживают мышечную массу и ускоряют метаболизм.

Мифы и правда

Миф: мужчинам проще худеть, потому что они сильнее.

Правда: дело в физиологии — мышечной массе, гормонах и метаболизме.

Миф: женщинам невозможно похудеть быстро.

Правда: возможно, но для этого нужен комплексный подход: питание, тренировки и контроль гормонального фона.

Миф: чем меньше ешь, тем быстрее худеешь.

Правда: слишком строгая диета тормозит обмен веществ.

Три интересных факта

Мужчины теряют вес быстрее, но женщины лучше сохраняют результат после диеты. Женский организм более склонен к запасанию энергии из-за эволюции — это помогало выживать при дефиците пищи. Уровень тестостерона влияет не только на вес, но и на настроение, энергичность и даже на качество сна.

Хотя мужчинам действительно легче снижать вес за счёт особенностей гормонов и состава тела, женщины тоже способны достигать значительных результатов при правильной стратегии. Главное — не копировать чужой путь, а учитывать собственные физиологические особенности и выбирать устойчивый подход к питанию и тренировкам.