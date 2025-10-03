Мужчина теряет жир, женщина терпение: правда о разном метаболизме — природа переписала правила

Многие замечали: мужчина, севший на диету, худеет заметно быстрее, чем женщина при тех же усилиях. И дело вовсе не в силе воли или дисциплине, как принято считать. Наука объясняет это физиологией: различиями в составе тела, гормональном фоне и особенностях обмена веществ. Эксперты в области питания и фитнеса подчеркивают, что стратегии снижения веса для мужчин и женщин могут совпадать, но результаты проявляются по-разному и с разной скоростью.
Одно из ключевых различий связано с мышечной массой. У мужчин ее больше от природы, а мышцы потребляют больше энергии даже в состоянии покоя. Это значит, что организм мужчины ежедневно сжигает больше калорий, чем женский, при одинаковой активности.
"Мужчины, как правило, сжигают больше калорий в состоянии покоя и во время тренировок, что позволяет им легче достигать дефицита калорий", — пояснила диетолог Мелисса Митри.
Разница проявляется и в цифрах. Мужчина весом 80 кг может нуждаться в 2300 ккал в день, а женщина с весом 65 кг — в 1900. Если оба начнут питаться на 1800 калорий, у мужчины получится дефицит в 400 ккал, у женщины — лишь в 100. Эффект похудения будет несопоставимым.
Важную роль играет тестостерон. Этот гормон ускоряет рост мышц и активизирует метаболизм. У мужчин его уровень может достигать 1000 нг/дл, тогда как у женщин — всего 15-70 нг/дл. Разница огромна и напрямую влияет на состав тела. У женщин же больше гормона грелина, который стимулирует аппетит и помогает запасать жир.
"Женщинам может быть сложнее похудеть из-за гормональных колебаний, которые влияют на аппетит, тягу к еде и задержку жидкости", — отметила диетолог Хелен Тиу.
Еще одно отличие связано с распределением жира. У женщин больше подкожного жира, от которого избавиться сложнее. У мужчин выше доля висцерального жира, более метаболически активного и потому быстрее расходующегося при дефиците энергии. В клинических экспериментах мужчины теряли больше именно висцерального жира, что ускоряло общий процесс похудения.
Учёные сравнили ключевые физиологические параметры мужчин и женщин для того чтобы показать, почему процесс похудения протекает по-разному.
|Фактор
|Мужчины
|Женщины
|Мышечная масса
|Больше, выше основной обмен
|Меньше, метаболизм медленнее
|Тестостерон
|300-1000 нг/дл, ускоряет обмен
|15-70 нг/дл
|Грелин
|Меньше, меньше стимуляции аппетита
|Больше, выше чувство голода
|Тип жира
|Висцеральный, легче уходит
|Подкожный, более устойчивый
|Калорийность рациона
|Выше норма потребления
|Ниже норма потребления
Как выбрать программу питания?
Ориентируйтесь на уровень физической активности, возраст и пол. Лучше всего обсудить рацион с диетологом, чтобы избежать дефицита питательных веществ.
Сколько стоит персональный план похудения?
В среднем консультация специалиста и индивидуальная программа питания обойдется от 3000 до 7000 рублей в месяц.
Что лучше: кардио или силовые?
Оба направления важны, но именно силовые тренировки дают долгосрочный эффект, так как поддерживают мышечную массу и ускоряют метаболизм.
Хотя мужчинам действительно легче снижать вес за счёт особенностей гормонов и состава тела, женщины тоже способны достигать значительных результатов при правильной стратегии. Главное — не копировать чужой путь, а учитывать собственные физиологические особенности и выбирать устойчивый подход к питанию и тренировкам.
