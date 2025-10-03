Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Итальянцы бросили вызов немцам: стиль и цена против репутации
Хотите сгибаться как йог? Несколько минут растяжки в день — и мышцы перестанут ворчать
Рэпер Пи Диди и его тёмное прошлое: за какие деяния музыкант принёс публичное покаяние
Красный устарел, чёрный надоел: вот чем оттенок вишнёвая кола неожиданно покорил салоны и соцсети
В России предложили повысить пенсии до 35 тысяч: новая цифра для миллионов
Этот десерт пахнет детством: манные биточки снова покоряют кухни
Любопытная история происхождения: в честь какого киногероя на самом деле назвали Квентина Тарантино
Ледяная тюрьма исчезнет навсегда: простой приём превращает морозилку в сияющую камеру без следа инея
Ford прощается с Focus в Европе: легендарная модель уходит без преемника

Минус боли и плюс уверенность: пресс и спина становятся сильнее без зала благодаря этой тренировке

Спорт

Сильный пресс — это не только эстетика, но и здоровье всего организма. Укреплённые мышцы живота помогают держать осанку, снижают риск болей в спине и улучшают координацию движений. Хорошая новость — для проработки мышц не нужен спортзал. Всего 10 минут дома, три-четыре раза в неделю — и результат не заставит себя ждать.

Скручивания для пресса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скручивания для пресса

Зачем тренировать пресс

  1. Стабильность и равновесие. Крепкий корпус помогает контролировать тело и снижает риск падений.

  2. Поддержка позвоночника. Мышцы живота вместе со спиной защищают позвоночник от перегрузок.

  3. Улучшение осанки. Сильный пресс способствует ровной спине и лёгкому дыханию.

  4. Рост спортивных показателей. Координация, скорость и сила напрямую связаны с работой кора.

  5. Функциональная сила. Повседневные движения — наклоны, подъёмы — становятся легче.

  6. Польза для пищеварения. Активность мышц стимулирует обмен веществ.

8 упражнений для 10-минутного комплекса

Фитнес-блогер Станислав Линдовер предложил набор упражнений, которые прорабатывают все зоны пресса. Выполняйте каждое по 30 секунд, повторяйте 2-3 круга.

Скручивания

  • Лягте на спину, согните ноги.

  • Поднимите лопатки на 30-40 градусов.

  • Вернитесь обратно.

Подъём ног

  • Лягте на спину, руки вдоль туловища.

  • Поднимите ноги вверх, подтяните таз.

  • Вернитесь в исходное положение.

Касание стоп

  • Лягте, согните колени.

  • Тянитесь рукой к стопе с каждой стороны.

Косые скручивания

  • Правая нога согнута, левая на ней.

  • Тянитесь правым локтем к левому колену.

Книжка в упоре

  • Сядьте, руки за спину.

  • Ноги слегка подняты.

  • Тяните колени к груди, возвращайтесь назад.

Ножницы

  • Лягте, ноги прямые.

  • Поднимите на 45 градусов, делайте перекрёстные движения.

Полудворники

  • Лягте, руки в стороны.

  • Ноги согнуты и подняты.

  • Опускайте их вправо и влево, почти касаясь пола.

Планка

  • Встаньте в упор лёжа.

  • Тело — прямая линия.

  • Ладони строго под плечами.

Важно: завершайте тренировку заминкой — лёгкой растяжкой мышц живота.

Сравнение упражнений

Упражнение Зона воздействия Уровень сложности
Скручивания верхний пресс лёгкий
Подъём ног нижний пресс средний
Косые скручивания боковые мышцы средний
Ножницы нижний пресс, кора высокий
Планка весь корпус высокий

Советы для результата

  1. Выполняйте тренировку 3-4 раза в неделю.

  2. Держите технику, не спешите — важнее качество.

  3. Добавляйте дыхательные упражнения после заминки.

  4. Следите за питанием: без него пресс не проявится.

"Без правильного питания сбросить вес не получится", — сказала эксперт по фитнесу и питанию Ирина Ротач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать упражнения рывками.
    Последствие: нагрузка на спину.
    Альтернатива: контролируйте каждое движение.

  • Ошибка: тренироваться без разминки.
    Последствие: риск травм.
    Альтернатива: 2-3 минуты лёгкой зарядки перед комплексом.

  • Ошибка: ждать быстрых кубиков на животе.
    Последствие: разочарование.
    Альтернатива: сочетайте тренировки с диетой и кардио.

А что если…

А что если делать всего по 2 упражнения в день? Даже этого достаточно для поддержания тонуса. Например, планка и подъём ног укрепят корпус, а добавление скручиваний ускорит прогресс.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Всего 10 минут Результат требует регулярности
Не нужен спортзал Новичкам тяжело первые недели
Проработка всех мышц пресса Кубики не появятся без диеты
Улучшает здоровье и осанку Нужна правильная техника

FAQ

Сколько раз в неделю делать комплекс?
3-4 раза, оставляя день на восстановление.

Можно ли качать пресс каждый день?
Да, но лучше чередовать нагрузку, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Когда появится результат?
При регулярных тренировках и правильном питании — через 6-8 недель.

Мифы и правда

  • Миф: пресс можно прокачать только в зале.
    Правда: достаточно 10 минут дома, если заниматься системно.

  • Миф: скручивания вредны для позвоночника.
    Правда: при правильной технике они укрепляют мышцы и снижают нагрузку на спину.

Три интересных факта

  1. Планка сжигает больше калорий, чем классические скручивания.

  2. В Древней Греции упражнения для пресса входили в военную подготовку.

  3. Мышцы кора участвуют почти во всех движениях человека — от ходьбы до бега.

Исторический контекст

Тренировки пресса появились задолго до фитнес-клубов. Ещё античные атлеты уделяли внимание укреплению корпуса. В XX веке упражнения на пресс стали частью физкультуры в армии и школах. Сегодня они адаптированы для домашних условий и подходят каждому.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Наука и техника
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Последние материалы
Больше не по карману? На сколько выросли цены на корма для животных в России
Два урожая вместо одного: оригинальный приём поможет превратить огород в золотую жилу
Роскошная жизнь под арестом: суд заморозил активы Аквариума и Азии Транс Трэвэл на 999 млн рублей
Джон Стюарт ворвался в монолог Джимми Киммела: как комики ответили на угрозы Трампа
Космос на скорости гигабита: российские студенты создают модем, который ускорит передачу данных малых спутников
Владельцам собак приготовиться: в Госдуму внесен список из 12 пород, которых могут запретить в квартирах
Как перестать бояться мнения окружающих: путь к уверенности и внутренней опоре
Минус боли и плюс уверенность: пресс и спина становятся сильнее без зала благодаря этой тренировке
Сладость борется с остеопорозом: венгерский пирог, в котором кальция больше, чем в сыре и молоке
Беременная Муцениеце без прикрас: звезда раскрыла свой вес и рассказала о состоянии накануне родов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.