Силовые тренировки для мужчин: подтягивания и жим улучшают настроение и энергию

Современный ритм жизни часто забирает у мужчин энергию: стресс, недосып, гиподинамия снижают тонус и уровень тестостерона. Отсюда усталость, набор веса, падение мотивации. Хорошая новость — восстановить баланс можно естественным путём. Один из самых действенных способов — силовой тренинг.
Эти 6 базовых упражнений задействуют крупные мышечные группы, укрепляют суставы и стимулируют выработку тестостерона. Выполняя их регулярно, можно развить силу, улучшить настроение и повысить уверенность в себе.
Универсальное упражнение для ног и ягодиц, развивающее баланс и координацию. Оно требует серьёзных энергозатрат и отлично подходит для старта тренировки.
Как выполнять:
Сделать шаг вперёд, опуститься до угла 90 градусов в колене.
Следить, чтобы колено не выходило за носок.
Спина прямая, корпус слегка вперёд.
3 подхода по 12-15 повторений.
Классическое упражнение, задействующее ноги, ягодицы, спину и мышцы кора. Приседы стимулируют гормональную систему и формируют базовую силу.
Как выполнять:
Стопы на ширине плеч, носки немного наружу.
Опускаться, сохраняя прямую спину.
Колени двигаются в направлении носков.
4-5 подходов по 8-10 повторений.
Функциональная база для развития силы корпуса. Работают спина, ягодицы и задняя поверхность бедра. Укрепляет позвоночник, улучшает осанку.
Как выполнять:
Вес — 60-70% от максимума.
Держать спину прямой, движение идёт от бёдер.
Штанга скользит вдоль ног.
3-4 подхода до 15 повторений.
Классика силового зала: тренирует грудные мышцы, плечи и трицепсы. Используется как стандарт для оценки силы верхнего пояса.
Как выполнять:
Лечь на скамью, стопы на полу.
Опускать штангу до груди, движение контролируемое.
Выжимать вверх мощным движением.
4-5 подходов по 10-12 повторений.
Жим стоя развивает плечи и мышцы кора, укрепляет стабилизацию корпуса и повышает общую мощь.
Как выполнять:
Стоя, взять штангу на грудь.
Выжать вверх до полного распрямления рук.
Контролировать поясницу, избегая прогиба.
3 подхода по 10-12 повторений.
Лучшее упражнение для спины, бицепсов и хвата. В продвинутом варианте — с дополнительным весом.
Как выполнять:
Вис на турнике, хват чуть шире плеч.
Подтягиваться до касания грудью перекладины.
Движение плавное, без рывков.
5-6 подходов по 10-12 повторений.
|Упражнение
|Основные мышцы
|Сложность
|Энергозатраты
|Выпады
|ягодицы, квадрицепсы
|средняя
|высокая
|Приседания
|ноги, кора
|высокая
|очень высокая
|Становая тяга
|спина, бёдра
|высокая
|высокая
|Жим лёжа
|грудь, трицепс
|средняя
|средняя
|Армейский жим
|плечи, кора
|средняя
|средняя
|Подтягивания
|спина, бицепсы
|высокая
|средняя
Начинайте тренировку с базовых движений, оставляя изолирующие на потом.
Соблюдайте правильную технику — это важнее веса.
Для роста силы используйте прогрессивную нагрузку.
Следите за сном и питанием: без восстановления тренинг не работает.
Включайте кардио в виде бега или велотренажёра для здоровья сердца.
Ошибка: слишком большой вес в становой.
Последствие: травма спины.
Альтернатива: начинать с 50-60% от максимума.
Ошибка: неполные амплитуды в приседаниях.
Последствие: слабое развитие ног и суставов.
Альтернатива: использовать эластичные ленты для отработки техники.
Ошибка: рывковые подтягивания.
Последствие: перегрузка суставов.
Альтернатива: строгая техника или резинки для помощи.
А что если добавить в комплекс только 2-3 упражнения? Даже этого достаточно для ощутимых изменений. Например, связка "присед + жим лёжа + подтягивания" развивает почти все основные группы мышц и улучшает гормональный фон.
|Плюсы
|Минусы
|Естественная поддержка тестостерона
|Высокая нагрузка на суставы
|Укрепление мышц и костей
|Риск травм при неправильной технике
|Улучшение настроения и энергии
|Требует регулярности
|Универсальные упражнения
|Не всегда подходят новичкам без тренера
Как часто тренироваться?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, чередуя нагрузку.
Что лучше: тренажёры или свободные веса?
Свободные веса активнее включают мышцы стабилизаторы, но новичкам стоит начать с тренажёров.
Через сколько видно результат?
При регулярных тренировках и правильном питании — первые изменения за 6-8 недель.
Миф: от силовых тренировок тестостерон падает.
Правда: умеренный тренинг повышает уровень гормона, перегрузка — снижает.
Миф: жим лёжа важнее приседа.
Правда: приседания дают больший гормональный отклик.
Силовые упражнения веками считались основой мужской подготовки. В Древней Греции спортсмены тренировались со штангами из камня, в Римской империи — с деревянными снарядами. В XX веке базовые упражнения легли в основу пауэрлифтинга и бодибилдинга. Сегодня эти же движения используются для укрепления здоровья и поддержания гормонального баланса.
