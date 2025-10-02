Водное поло: Россия готовит сенсационное возвращение — тайны переговоров о допуске на мировые старты

Исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев прокомментировал ситуацию с возвращением российских спортсменов на международные старты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водное поло

Он выразил уверенность, что в ближайшее время отечественные сборные и клубы вновь получат возможность выступать на крупнейших турнирах, включая соревнования по водному поло.

Диалог с международными федерациями

По словам Козырева-Гаджиева, работа по возвращению российских спортсменов ведётся на постоянной основе. Федерация взаимодействует как с World Aquatics, так и с European Aquatics, обсуждая условия допуска к соревнованиям.

Он отметил, что на чемпионате мира 2025 года в Сингапуре российские представители уже смогли принять участие в трёх из четырёх дисциплин. Для национальной команды это стало важным шагом после длительной паузы.

"У нас в ежедневном режиме ведётся диалог с World Aquatics и European Aquatics. Я уверен, что в самое ближайшее время наши сборные и клубы будут допущены до международных соревнований", — подчеркнул Дмитрий Козырев-Гаджиев в беседе с "Чемпионатом".

Вопрос нейтрального статуса

Пока остаётся открытым вопрос о статусе, в котором россияне смогут выходить на международную арену. Европейская федерация ещё не приняла окончательного решения. Тем не менее, Козырев-Гаджиев заявил, что спортсмены готовы рассматривать любые варианты, которые позволят им вернуться в мировое спортивное сообщество.

Федерация водных видов спорта России рассчитывает на скорое снятие ограничений и продолжает готовиться к предстоящим турнирам. По словам её представителей, главным приоритетом остаётся участие в соревнованиях, где российские спортсмены смогут вновь доказать свой уровень и конкурировать с сильнейшими соперниками.