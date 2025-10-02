Упущенный шанс или новая надежда: что означает полуфинал в Пекине для Медведева

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась впечатлениями от игры Даниила Медведева на турнире в Пекине. Российский теннисист дошёл до полуфинала, но был вынужден сняться в решающем сете матча против американца Лёнера Тьена из-за травмы.

Даниил Медведев
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Даниил Медведев

Возвращение уверенности

По мнению Весниной, Медведев в Китае продемонстрировал заметный прогресс после серии неудачных выступлений. Несколько побед подряд над сильными соперниками показали, что он начинает возвращать прежний уровень и уверенность на корте.

"Наконец-то Даниил Медведев показал хороший теннис в Пекине… Думаю, Даня составил бы конкуренцию Синнеру в финале — Яннику было бы не так легко", — отметила Елена Веснина в разговоре с "Чемпионатом".

Состояние и перспектива

Спортсменка выразила надежду, что повреждение, полученное Медведевым в полуфинале, не окажется серьёзным. По её словам, россиянин способен вновь вернуться в оптимальную форму и бороться на равных с лидерами мирового рейтинга.

Веснина подчеркнула, что Медведев — бывшая первая ракетка мира, и его класс никуда не делся. Вопрос только в том, чтобы найти баланс и вернуть ту игру, которая приносила ему победы на крупнейших турнирах.

Итог

Полуфинал в Пекине стал для Медведева важным сигналом: он всё ещё может навязывать борьбу сильнейшим и способен конкурировать за титулы. Впереди у россиянина новые турниры, и от его восстановления будет зависеть, насколько быстро он сумеет подтвердить свой статус одного из лучших игроков современного тенниса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
