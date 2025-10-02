Раскрыт главный секрет Новака Джоковича: почему он до сих пор играет в теннис

Сербский теннисист Новак Джокович, обладатель 24 титулов "Большого шлема" и бывший лидер мирового рейтинга, признался, что его продолжают вдохновлять не только победы и трофеи. На пресс-конференции турнира в Шанхае он рассказал, почему до сих пор выходит на корт спустя два десятилетия карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Уровень и стабильность

В минувшем сезоне Джокович сумел выйти в полуфиналы всех турниров "Большого шлема", подтверждая, что остаётся одним из сильнейших игроков планеты. Несмотря на поражения в ключевых матчах против соперников из топ-2, он подчеркнул, что доволен своей игрой и сохраняет высокий уровень.

"Кроме тех матчей, что я проиграл двум лучшим игрокам мира, я считаю, что показал очень хороший теннис… Это говорит об уровне и стабильности, и, конечно, я этим доволен", — отметил Новак Джокович.

Не только ради трофеев

По словам серба, главным двигателем для него всегда было желание быть лучшим, но со временем мотивация стала шире. Джокович признался, что играет не только ради новых титулов.

Для него огромную роль играет поддержка трибун и осознание того, что он помогает популяризировать теннис. Каждый выход на корт, когда тысячи людей скандируют его имя, даёт особую энергию и добавляет желания продолжать.

"У меня мурашки по коже каждый раз, когда я выхожу на корт и слышу, как люди скандируют моё имя. Это прекрасное чувство", — отметил Джокович на пресс-конференции турнира в Шанхае.

Вдохновение для будущего

Спортсмен отметил, что главная ценность его пути не только в рекордах, но и в том, чтобы оставить след в истории тенниса и вдохновить новое поколение игроков. Для Джоковича важно, чтобы его присутствие на крупнейших турнирах способствовало развитию спорта и привлекало внимание к теннису во всём мире.