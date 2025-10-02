Мантуан заинтриговал заявлением: ради этого он готов на все в Зените

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:08
Спорт

Нападающий "Зенита" Густаво Мантуан рассказал о своей главной мотивации после того, как успел выиграть все российские трофеи и закрепился в составе сине-бело-голубых.

Матч Спартак - Зенит
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Матч Спартак - Зенит

Бразильский футболист заявил, что для него на первом месте остаётся стремление к новым победам и помощь клубу в достижении максимальных целей.

Главная цель

За два года в Санкт-Петербурге Мантуан сумел выиграть два чемпионата страны, дважды поднял над головой Суперкубок России и завоевал Кубок. Но, как признался сам игрок, список наград не снижает его амбиций.

"Продолжать побеждать, выполнять командные и персональные задачи. Главным образом, вернуть чемпионскую радость нашим болельщикам, которые заслуживают это", — сказал Густаво Мантуан, которого цитирует официальный сайт "Зенита".

Форвард подчеркнул, что намерен и дальше помогать "Зениту" оставаться лидером российского футбола.

Новый контракт

2 октября клуб официально объявил о продлении соглашения с игроком до конца сезона-2029/2030. Это решение стало логичным шагом: бразилец уверенно проявил себя в российской Премьер-лиге и заслужил доверие тренерского штаба.

Для Мантуана продление контракта — знак, что его вклад в успехи команды высоко ценят. Футболист отметил, что чувствует себя в Петербурге как дома и готов связывать будущее именно с "Зенитом".

Итоги и ожидания

С момента перехода летом 2022 года Мантуан не только закрепился в стартовом составе, но и стал одним из любимцев болельщиков. Его голы и активная игра помогли клубу завоевать титулы, а голосования фанатов неоднократно отдавали ему признание как одному из лучших игроков.

Теперь нападающий сосредоточен на новых вызовах: борьбе за очередное золото чемпионата, успешных выступлениях в еврокубках и возвращении радости побед болельщикам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
