Сафонов намекнул на слабое место Барселоны после триумфа ПСЖ

3:35
Спорт

Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов поделился впечатлениями от победы своей команды в матче Лиги чемпионов против "Барселоны".

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Встреча второго тура группового этапа прошла в столице Каталонии и завершилась со счётом 2:1 в пользу французского клуба. Сам вратарь остался в запасе, но не упустил возможности высказаться о значимости этой игры.

Победа, которая стала праздником

Для парижан этот матч был важен не только с турнирной точки зрения. Победить на "Камп Ноу" всегда престижно и трудно, особенно в условиях давления трибун и высокого класса соперника. По словам Сафонова, игра против "Барсы" стала настоящим футбольным событием, которое подарило эмоции всем: и тем, кто находился на поле, и тем, кто следил за матчем.

"Матчи такого уровня — это всегда настоящий праздник футбола, приносящий радость и болельщикам, и игрокам", — отметил Матвей Сафонов в своём Telegram-канале.

Российский вратарь подчеркнул, что травмы не могут служить оправданием поражений, ведь в случае победы именно они показывают характер команды.

Радость за партнёров и молодых игроков

Отдельное внимание Сафонов уделил тем, кто выходит на поле впервые на столь высоком уровне. Молодые футболисты получили шанс проявить себя и, по его словам, смело использовали предоставленную возможность. Для клуба это важный сигнал: в составе есть глубина и перспективные игроки, готовые выдерживать давление больших матчей.

Сам Сафонов признался, что для него сложно оставаться на скамейке, наблюдая за матчем со стороны. Но подобные моменты, отметил он, лишь подталкивают его работать ещё усерднее, чтобы вернуть себе место на поле и влиять на результат лично.

Поддержка болельщиков

Не обошёл Сафонов стороной и фанатов "ПСЖ". В Барселону приехало около трёх тысяч французских болельщиков, которые активно поддерживали свою команду. Для игроков это стало дополнительным стимулом и важной частью победы.

Футболист поблагодарил всех, кто добрался до Испании ради команды, подчеркнув, что именно энергия трибун помогла парижанам выстоять в непростые моменты матча.

Турнирное значение победы

Победа над "Барселоной" позволила "ПСЖ" закрепиться на верхних позициях в своей группе. Учитывая плотность турнирной борьбы, три очка на выезде против одного из фаворитов стали ключевым шагом в борьбе за выход в плей-офф. Теперь команда Луиса Энрике имеет комфортное преимущество и психологический подъём перед следующими встречами. Для самих игроков это подтверждение, что коллектив способен решать самые амбициозные задачи в нынешнем сезоне.

Лёгкая ирония в финале

Завершая своё сообщение, Сафонов не удержался от небольшой шутки в адрес соперника. Он вспомнил крылатую фразу и добавил ироничное замечание о поражении "Барселоны".

"P. S. Как говорили классики: ну вот и лузнула "Барса"!" — добавил Сафонов в телеграм-канале.

Итог

Победа "ПСЖ" над "Барселоной" стала важной вехой для команды и источником радости для игроков, тренеров и болельщиков. Для Матвея Сафонова же этот матч стал напоминанием о том, что даже пребывание в запасе может быть стимулом для роста.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд и ваша еда будет идеальной
