Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
То, что в Европе — роскошь, в Москве теперь стандарт: как выглядят обычные дома по реновации
Массовые увольнения или миф: что на самом деле происходит за воротами ГАЗа
Космос бьёт по сердцу: чем опасна магнитная буря для людей и как пережить её без последствий
Ржавчина на тормозных дисках появляется даже у новых авто: когда это безобидно, а когда грозит аварией
Авиахаос неминуем: 11 000 увольнений и приостановка правительства в США могут сорвать авиаперелёты
Долларовое дерево тянется к богатству: растение, которое обещает удачу, деньги и долгую счастливую жизнь
Каша, которая стала роскошью: гурьевский рецепт с абрикосами и пенками из сливок
Тайный союз с террористами: экс-глава MI-6 взорвал Лондон изнутри
Секущиеся концы не боятся температуры: мифы о стрижке горячими ножницами разоблачены

Секрет долголетия не в спорте: измените одну привычку, чтобы помочь сердцу и мышцам после 40

4:50
Спорт

Ходьба — это привычное для нас движение, но именно в её простоте и кроется секрет здоровья. После 40 лет наш организм начинает иначе реагировать на физическую активность: движения становятся медленнее, а мышечный тонус и баланс снижаются.

Прогулка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Прогулка

Однако именно в этот период можно укрепить тело и повысить качество жизни без тренажёров и изнурительных упражнений. Всё, что нужно, — немного изменить то, как вы обычно ходите.

Почему темп ходьбы важен

Скорость шага учёные сегодня называют почти таким же важным показателем, как давление или пульс. Походка требует координации, силы и равновесия, а значит, отражает общее состояние организма. Медленный шаг может сигнализировать о "снижении функциональных возможностей" — способности выполнять привычные дела без усталости и одышки, пишет my-personaltrainer.it.

Сравнение показателей здоровья

Параметр Что показывает
Артериальное давление Состояние сосудов и сердца
Частота сердечных сокращений Выносливость и нагрузку на сердце
Скорость ходьбы Общую функциональность организма

Советы шаг за шагом

  1. Определите свой базовый ритм. Используйте приложение-метроном, чтобы узнать количество шагов в минуту.

  2. Увеличьте скорость на 10-15 шагов в минуту. Делайте это постепенно, не напрягая дыхание.

  3. Следите за осанкой: спина прямая, плечи расслаблены, взгляд вперёд.

  4. Подключите дыхательные упражнения. Вдыхайте на два шага, выдыхайте на два шага.

  5. Старайтесь ходить не менее 30 минут в день — прогулка заменит лёгкую тренировку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ходить только "для галочки" в медленном темпе.

  • Последствие: пользы для выносливости и сердца почти нет.

  • Альтернатива: увеличить ритм хотя бы на 14 шагов в минуту.

  • Ошибка: полностью полагаться на растяжку.

  • Последствие: гибкость улучшается, но силы и баланс не тренируются.

  • Альтернатива: сочетать растяжку с активной ходьбой.

  • Ошибка: игнорировать обувь.

  • Последствие: боль в стопах и суставах.

  • Альтернатива: использовать кроссовки с амортизацией и удобной колодкой.

А что если…

А что если у человека артроз или боли в коленях? В таком случае быстрые прогулки можно заменить скандинавской ходьбой с палками — нагрузка распределяется равномерно, а суставы меньше страдают.

Плюсы и минусы быстрой ходьбы

Плюсы Минусы
Доступность, не требует зала Требует дисциплины
Улучшает работу сердца и лёгких Может быть сложной при проблемах с суставами
Повышает энергию и настроение Первое время может утомлять
Поддерживает вес и тонус Нужно подобрать удобную обувь

FAQ

Как измерить свой темп ходьбы?
Самый простой способ — использовать приложение-метроном или шагомер.

Сколько стоит начать тренировки?
Практически ничего: нужны только удобные кроссовки и 20-30 минут времени в день.

Что лучше — бег или быстрая ходьба?
Бег даёт более сильную нагрузку, но после 40 лет быстрая ходьба считается безопаснее для суставов и эффективнее для долгосрочного здоровья.

Мифы и правда

  • Миф: ходьба не заменяет тренировку.
    Правда: быстрая ходьба укрепляет сердце, лёгкие и мышцы так же, как лёгкий фитнес.

  • Миф: важно только количество шагов.
    Правда: темп не менее важен, чем количество.

  • Миф: после 40 лет лучше снизить нагрузку.
    Правда: умеренная активность помогает сохранить здоровье и энергию.

3 интересных факта

  1. Учёные называют скорость ходьбы "шестым жизненным показателем" здоровья.

  2. Люди, ходящие быстрее среднего, живут дольше, показали исследования британских медиков.

  3. В Японии действует программа "10 000 шагов", но в последние годы акцент сместился на "быстроту шагов".

Исторический контекст

В античной Греции философы считали прогулки лучшим способом размышления. Аристотель и его ученики даже получили название "перипатетики" — "прогуливающиеся". В Европе XIX века ежедневные прогулки входили в обязательный распорядок аристократии как способ "поддерживать дух и тело". Сегодня традиция возвращается в новом виде: быстрая ходьба признана одной из самых доступных профилактических практик для здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Наука и техника
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Кот игнорирует лоток: это не каприз, а красный флаг серьезной болезни, которую нельзя упускать
Винтажные чулки возвращаются: 5 модных образов из бабушкиного шкафа, которые взорвали подиумы
Один литр масла способен убить целое озеро — автолюбители продолжают совершать эту ошибку
Откровения продюсера: как дочь Даны Борисовой разрушила его холостяцкую жизнь
Белый флаг на подоконнике: мирная лилия шепчет о том, чего хозяин пока не замечает
Говядина дороже, чем когда-либо: почему рекордные цены — это новая реальность
Проживи как маргинал: элитный тур для богатых и политиков стартует в России
Личная трагедия Айзы: бывшая жена Гуфа поделилась откровением о потере ребёнка
Гробница Менодоры: как трагедия превратилась в наследие города
Прагматичное решение Иды Галич: почему телезвезда не внесла новорождённую дочь в завещание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.