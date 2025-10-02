Самое популярное упражнение в зале превращается в источник травм — вот как спасти суставы

Жим лёжа давно стал визитной карточкой тренажёрного зала. Его любят за простоту, эффектный внешний результат и ассоциацию с "настоящей силой". Не зря самый частый вопрос между спортсменами звучит так: "Сколько жмёшь?". Но у этого упражнения есть и обратная сторона — многие жалуются на боль в плечах. Для кого-то это лёгкий дискомфорт, для других — резкие прострелы, мешающие тренироваться. Почему так происходит и как сделать жим безопасным?
Плечевой сустав уникален по подвижности. Он образуется головкой плечевой кости и впадиной лопатки, а стабилизируется в основном мягкими тканями: вращательной манжетой, сухожилиями и связками. Такая конструкция позволяет поднимать руки во всех направлениях, но снижает прочность и устойчивость. При неправильной технике часть нагрузки переносится с мышц на сустав, что со временем может привести к импиджменту или воспалению сухожилий.
Не все спортсмены одинаково переносят жим лёжа. Анатомия определяет биомеханику движения:
люди с длинными руками и узкими плечами вынуждены опускать штангу глубже, из-за чего нагрузка уходит в дельтовидные мышцы и сухожилия. Риск перегрузки здесь выше;
у атлетов с короткими руками и широкими плечами амплитуда меньше, и нагрузка распределяется на грудные мышцы. Их анатомия более "дружелюбна" к жиму.
|Тип строения
|Амплитуда
|Основная нагрузка
|Риск для плеч
|Длинные руки + узкие плечи
|Большая
|Дельты, сухожилия
|Высокий
|Короткие руки + широкие плечи
|Меньшая
|Грудные мышцы
|Низкий
Важна не только форма руки, но и работа лопаток. Их синхронное движение с плечом называется скапуло-гумеральным ритмом. Если лопатки зафиксировать слишком жёстко, сустав работает в условиях перегрузки. Новички часто сводят их чрезмерно сильно, что приводит к зажиму надостной мышцы.
слишком широкий хват. Создаёт опасный рычаг, перегружающий переднюю часть сустава;
локти под 90°. Уходят в стороны, провоцируя внутреннюю ротацию плеча;
жим до касания груди. У многих при этом плечи уходят слишком глубоко, создавая компрессию;
отсутствие стабилизации корпуса. Без включения спины и пресса плечи становятся "слабым звеном".
выберите угол локтей около 45° от корпуса. Это компромисс между грудными и дельтами;
держите предплечья вертикально в нижней точке. Хват не должен быть слишком узким или чрезмерно широким;
не обязательно касаться груди. Остановитесь в 2-5 см выше, если чувствуете дискомфорт;
сводите и опускайте лопатки, но не блокируйте их полностью;
постепенно увеличивайте вес. Стабилизаторы должны успевать адаптироваться.
Ошибка: жим широким хватом.
Последствие: перегрузка передних дельт.
Альтернатива: средний хват, вертикальные предплечья.
Ошибка: глубокий жим до груди.
Последствие: компрессия сустава.
Альтернатива: остановка в 2-5 см от груди.
Ошибка: блокировка лопаток.
Последствие: импиджмент.
Альтернатива: контрольное сведение без зажима.
Если боль не проходит, стоит попробовать варианты:
жим под углом 30-45°. Лучше нагружает верх груди, снижая нагрузку на плечи;
жим гантелей. Дает свободу траектории и возможность использовать нейтральный хват;
жим в тренажёре Смита. Контролируемая амплитуда и фиксация;
отжимания на брусьях или полу. Подходят не всем, но могут быть щадящей альтернативой.
|Вариант
|Плюсы
|Минусы
|Штанга
|Рост силы, базовое упражнение
|Высокая нагрузка на сустав
|Гантели
|Свободная траектория, естественный хват
|Ограничение веса
|Смит
|Контроль движения
|Менее естественная траектория
|Отжимания
|Минимум оборудования, функциональность
|Не всегда нагрузка достаточна
Чтобы плечи не болели, нужно укреплять вращательную манжету и мышцы спины:
внешняя ротация с резинкой;
тяга каната к лицу;
разведения гантелей в стороны с малым весом;
упражнения на грудной отдел позвоночника.
Как выбрать оптимальный хват для жима?
Лучше ориентироваться на положение предплечий. В нижней точке они должны быть вертикальны.
Что лучше: жим штанги или гантелей?
Для силы — штанга, для здоровья плеч и гибкости — гантели.
Сколько стоит программа для плечевого сустава?
Эластичные резинки для реабилитации стоят от 500 рублей, а тренажёры типа Смита доступны только в зале.
