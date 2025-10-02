Питаетесь правильно, а жир не уходит? Вот список продуктов, которые мешают прогрессу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Сушка — это особый этап подготовки тела, когда цель состоит не в похудении как таковом, а в снижении процента жира при сохранении мышц. В этот период рацион становится особенно строгим: малейший перебор по калориям может затормозить процесс. Ошибка новичков — включать в меню продукты, которые кажутся полезными, но на деле мешают прогрессу.

Бодибилдер за обедом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер за обедом

Орехи и ореховые пасты

Да, это кладезь витаминов и полезных жиров, но калорийность орехов зашкаливает: 550-650 ккал на 100 г. Горсть миндаля или пара ложек пасты легко превращаются в полноценный приём пищи, при этом чувство насыщения остаётся минимальным. На сушке важно строго контролировать количество — буквально 15-20 г, а не полпакета.

Авокадо и сухофрукты

Авокадо — символ ЗОЖ, но один фрукт содержит около 300 ккал и 20+ г жира. При строгом дефиците такие калории сложно вписать без ущерба для белков и углеводов.

Сухофрукты — ещё коварнее. Потеряв воду, они сохраняют весь сахар: 100 г изюма или фиников = 250-300 ккал быстрых углеводов. Съесть десяток фиников проще, чем десяток яблок — и вот уже перебор.

Фрукты с подвохом

Фрукты — источник витаминов, но при сушке важно учитывать их калорийность. Бананы, виноград и манго содержат много сахара. Оптимальный выбор — яблоки, ягоды, киви, грейпфрут.

Мёд и соки

Мёд — натуральный продукт, но почти на 80% состоит из сахара. Даже пара ложек могут вызвать скачки инсулина и сильный голод.

Соки и смузи — те же углеводы, только жидкие. В стакане апельсинового сока до 150 ккал, но чувство сытости отсутствует: клетчатка теряется. Лучше есть цельные фрукты, а не их концентраты.

Молочные продукты с добавками

Йогурты с фруктовыми наполнителями и "фитнес"-творожки часто маскируют сахар и сиропы под видом полезных добавок. Даже при 0% жирности калорийность может быть высокой. Безопасный вариант — натуральный греческий йогурт или творог без сахара.

Батончики и фитнес-снэки

Злаковые и протеиновые батончики далеко не всегда полезны. Одни перегружены сахаром, другие — жирами "для кето". На сушке лучше отдавать предпочтение цельным продуктам: яйцам, курице, овсянке, гречке.

Масла и соусы

Даже самые полезные масла — оливковое, кокосовое, льняное — содержат около 120 ккал в столовой ложке. Добавленные "для пользы" в салат, они быстро выбивают суточный баланс. На сушке лучше использовать минимум жиров и готовить на пару или гриле.

Сравнение продуктов

Продукт Что в нём полезного Почему мешает сушке
Орехи Жиры, витамины, минералы Слишком калорийные
Авокадо Клетчатка, мононенасыщенные жиры Высокая калорийность и жиры
Сухофрукты Минералы, антиоксиданты Быстрые углеводы, переедание
Мёд Антибактериальные свойства 80% сахара, скачки инсулина
Соки/смузи Витамины Жидкие калории, нет сытости
Йогурты с добавками Кальций, белок Сахар, сиропы, крахмал
Батончики Удобство, белок Скрытые жиры и сахар
Масла Омега-3, витамины Чистые калории без насыщения

А что если…

А что если убрать все "подозрительные" продукты? Станет проще соблюдать дефицит, но рацион будет слишком строгим. Иногда можно включать орехи, мёд или даже батончик — но только в ограниченном количестве и строго в рамках калорий.

Плюсы и минусы строгого подхода

Плюсы Минусы
Быстрое снижение процента жира Высокая психологическая нагрузка
Чёткий контроль прогресса Риск срывов
Минимум скрытых калорий Однообразное питание

FAQ

Можно ли есть орехи на сушке?
Да, но максимум горсть в день и только в учёт калорий.

Чем заменить сладости?
Ягодами, небольшим количеством фруктов или протеиновым коктейлем.

Какая молочка подходит?
Творог и йогурт без добавок.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
