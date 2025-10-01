Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:23
Спорт

Приседания с пятками на опоре — это вариация классического упражнения, которая помогает глубже проработать квадрицепсы и улучшить технику движений. Такой способ особенно полезен тем, у кого ограничена подвижность голеностопных суставов.

Приседания своим весом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания своим весом

Зачем использовать опору под пятки

Обычные приседания требуют хорошей мобильности в голеностопе, иначе техника страдает: корпус наклоняется слишком сильно, а нагрузка уходит с ног. Поднятые пятки позволяют компенсировать этот недостаток, сохранить прямую спину и присесть глубже.

Дополнительно опора смещает акцент на квадрицепсы. Даже при нормальной подвижности суставов упражнение становится эффективным способом проработки передней поверхности бедра.

Техника выполнения

Классический вариант

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Пятки поставьте на небольшое возвышение (диск, брусок или специальный клин), носки остаются на полу.

На вдохе отведите таз назад и начинайте приседать, удерживая спину прямой. Опускайтесь до тех пор, пока бедра не станут параллельны полу или ниже, если позволяет мобильность. На выдохе поднимитесь в исходное положение.

С отягощением

Возьмите гантели или бодибар, удерживая их вдоль тела. Сохраняйте ту же технику: ровная спина, колени смотрят в направлении носков, дыхание ритмичное.

В чем польза

  • коррекция техники — помогает поддерживать правильное положение корпуса даже при ограниченной подвижности суставов;

  • дополнительный акцент на квадрицепс — позволяет проработать мышцу глубже;

  • полная амплитуда — облегчает достижение параллели или более глубокого приседа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • слишком высокая опора → неправильная нагрузка на колени → используйте минимальное возвышение;

  • колени сваливаются внутрь → риск травмы → держите их сонаправленными с носками;

  • быстрые рывки → потеря контроля → двигайтесь плавно, особенно на спуске.

А что если…

А что если убрать опору совсем? Тогда упражнение превращается в обычный присед. Он тоже эффективен, но потребует большей гибкости и контроля. Для начинающих опора помогает быстрее освоить правильную технику.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Проработка квадрицепсов Нагрузка на колени выше обычного
Удобно для людей с малой подвижностью Требуется дополнительная опора
Улучшает технику классических приседов Меньше акцент на ягодицы

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять?
1-2 раза в рамках тренировки ног.

Какая высота опоры оптимальна?
2-5 см, выше использовать не рекомендуется.

Можно ли делать дома без оборудования?
Да, достаточно использовать книгу или невысокую платформу.

Мифы и правда

  • Миф: приседания с пятками на опоре менее эффективны.
    Правда: они дают более выраженную нагрузку на квадрицепсы.

  • Миф: опора нужна только новичкам.
    Правда: даже опытные спортсмены используют её для разнообразия и углублённой проработки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
