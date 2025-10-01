Приседания не работают? Добавьте эти упражнения — и квадрицепсы станут железными

Квадрицепс, или четырёхглавая мышца бедра, занимает почти всю переднюю поверхность ноги. Именно развитые квадрицепсы делают ноги подтянутыми, рельефными и сильными. Чтобы прокачать эту мышцу, достаточно включить в программу несколько базовых и вариативных упражнений.
Сильные квадрицепсы:
помогают формировать красивый силуэт ног;
поддерживают коленные суставы и снижают риск травм;
улучшают спортивные результаты в беге и прыжках;
развивают общую силу и выносливость.
Базовое упражнение, нагружающее квадрицепсы и ягодицы. Дополнительно работает поясница и мышцы-стабилизаторы. Новичкам рекомендуется начать с варианта без веса.
Как выполнять:
Поставьте штангу на стойки на уровне груди. Подсядьте под неё, возьмитесь хватом чуть шире плеч и положите гриф на верхнюю часть спины. Сведите лопатки и держите корпус ровно. На вдохе приседайте до параллели с полом, на выдохе выпрямляйтесь.
В отличие от классики, здесь нагрузка смещается сильнее на квадрицепсы, а спина и ягодицы задействованы меньше.
Как выполнять:
Штанга располагается спереди, на плечах. Руки скрестите или держите "крестом" перед собой. Спина должна оставаться прямой, корпус максимально вертикальным. На вдохе опускайтесь вниз, на выдохе — поднимайтесь.
Упражнение, которое нагружает внутреннюю поверхность бедра и ягодицы, но квадрицепсы тоже активно работают.
Как выполнять:
Возьмите гантель или гирю, поставьте ноги шире плеч, стопы под углом 45°. На вдохе приседайте, удерживая спину прямой, на выдохе — поднимайтесь в исходное положение.
Усложнённое упражнение для опытных спортсменов. Подходит только тем, у кого нет проблем с коленями.
Как выполнять:
Встаньте на одну ногу, вторую вытяните вперёд. На вдохе присядьте, удерживая баланс, руки вытяните перед собой. На выдохе выпрямите ногу и вернитесь в исходное положение.
Присед с прыжком развивает взрывную силу и повышает нагрузку на квадрицепсы.
Как выполнять:
Встаньте прямо, стопы на ширине плеч. На вдохе сделайте присед, на выдохе мощно выпрыгните вверх. Приземляйтесь мягко, возвращаясь в исходное положение.
Имитация подъёма по лестнице, которая тренирует квадрицепсы и ягодицы.
Как выполнять:
Встаньте перед опорой, поставьте ногу на возвышение. На выдохе поднимитесь, перенося вес на рабочую ногу. Не отталкивайтесь второй ногой. На вдохе аккуратно спуститесь вниз.
|Упражнение
|Основной акцент
|Дополнительная нагрузка
|Приседания классические
|Квадрицепс, ягодицы
|Поясница, корпус
|Приседания фронтальные
|Квадрицепс
|Минимум на спину и ягодицы
|Сумо-приседания
|Внутреннее бедро, ягодицы
|Квадрицепсы
|Пистолетик
|Квадрицепс
|Баланс, корпус
|Взрывные приседания
|Квадрицепс
|Взрывная сила, кардио-нагрузка
|Зашагивания на опору
|Квадрицепс, ягодицы
|Координация
начинайте с классических приседаний — это база;
добавьте фронтальные и сумо для разнообразия;
включайте плиометрику (взрывные приседы) для развития силы;
используйте "пистолетик" и зашагивания для функциональности;
следите за техникой: колени всегда направлены в сторону носков.
А что если тренировать квадрицепсы только приседаниями? Это сработает, но развитие будет однобоким. Для лучшего результата добавляйте разные вариации и изолирующие упражнения.
|Плюсы
|Минусы
|Красивый рельеф ног
|Высокая нагрузка на колени
|Увеличение силы и выносливости
|Требует хорошей техники
|Улучшение спортивных показателей
|Возможен долгий восстановительный период
|Много вариантов упражнений
|Ошибки техники ведут к травмам
Сколько раз в неделю тренировать квадрицепс?
Достаточно 1-2 раз, если выполнять упражнения интенсивно.
Можно ли накачать квадрицепсы дома?
Да, с помощью приседаний, "пистолетиков" и зашагиваний на опору.
Какая техника безопаснее для новичка?
Классические приседания без веса или с гантелями.
Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.