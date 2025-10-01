Шнапцев в ярости: судейский произвол сломал игру Пари НН против Спартака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Спорт

Защитник "Пари Нижний Новгород" Максим Шнапцев резко высказался о судействе в кубковом матче против московского "Спартака".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Поводом стало вмешательство VAR на 14-й минуте, когда гол Хуана Мануэля Боселли был отменён, а вместо этого арбитр назначил пенальти в ворота нижегородцев.

Ключевой эпизод

В начале атаки Валерий Царукян задел Наиля Умярова в штрафной, что и зафиксировала система видеоповторов. После просмотра момента главный судья Павел Кукуян отменил взятие ворот и указал на "точку". Ливай Гарсия уверенно реализовал пенальти, изменив ход встречи.

Реакция игрока

Шнапцев не скрывал эмоций, заявив, что подобное решение выбило команду из ритма.

"Не знаю, как так можно так прибивать нас в начале матча. Мы острее были, прессинговали, превосходили соперника — просто взять и прибить нас", — сказал Максим Шнапцев в эфире "Матч ТВ".

По словам футболиста, нижегородцы были активнее в первые минуты, создавали моменты и чувствовали контроль над игрой. Однако отменённый мяч сильно повлиял на их настроение и психологию.

Итог матча

Несмотря на старания "Пари НН", "Спартак" сумел дожать соперника и одержал победу со счётом 2:1. Для красно-белых это стало важным результатом на пути в следующую стадию Кубка России, а для нижегородцев — болезненным напоминанием о том, как одно спорное решение может переломить ход игры.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
