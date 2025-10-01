Теннисный Олимп заждался: сможет ли Синнер взойти на вершину, где правил Джокович

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:17
Спорт

Четырёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира Янник Синнер вновь триумфально выступил в Пекине. Итальянский теннисист во второй раз в карьере выиграл местный турнир, обыграв в финале американца Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:2.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

Победа укрепила его позиции среди лидеров мирового тенниса и вновь вызвала сравнения с легендарным сербом Новаком Джоковичем, который завоёвывал этот трофей рекордные шесть раз.

Вопрос о рекорде Джоковича

После финала журналисты поинтересовались у Синнера, способен ли он в будущем побить рекорд серба. Теннисист отреагировал на сравнения сдержанно, отметив, что пока не считает уместным сопоставлять свои достижения с успехами одного из величайших игроков в истории спорта.

"Я всегда говорю, что сравнивать меня с Новаком неправильно, он в другой лиге с учётом всего, чего он достиг. Я просто обычный 24-летний парень, который старается играть в лучший теннис", — сказал Янник Синнер.

Сравнения с легендами

Итальянец подчеркнул, что вдохновляется карьерой Джоковича, Надаля и Федерера, которые на протяжении более 15 лет держали невероятно высокий уровень. Синнер признался, что гордится своими первыми шагами и крупными победами, но пока предпочитает концентрироваться на собственном пути, а не на рекордах соперников.

Радость от победы в Пекине

Для Синнера успех в Китае имеет особое значение: за короткий срок он сумел дважды взять главный трофей. Сам спортсмен говорит, что получает удовольствие от игры и не хочет загадывать далеко вперёд. Для него важнее сохранять стабильность и продолжать развиваться, а количество титулов станет следствием упорного труда.

Синнер осторожно относится к громким прогнозам и рекордам, но уже сейчас ясно: он входит в число теннисистов, способных составить конкуренцию лидерам мирового тура. Его победы в Пекине — показатель того, что карьера итальянца движется в правильном направлении, а болельщики вправе ждать от него новых громких достижений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
