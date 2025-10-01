Неожиданно: Быстров назвал истинных лидеров сезона РПЛ — Глушенков в пролёте

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказал мнение о лучших игроках текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Максим Глушенков

В своём списке он не упомянул полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова, несмотря на его результативность, а главными героями старта чемпионата назвал представителей других клубов.

Лидеры сезона по версии Быстрова

По словам экс-игрока, больше всего впечатляют хавбек "Локомотива" Алексей Батраков и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Оба футболиста стабильно демонстрируют высокий уровень игры с первых туров и стали ключевыми фигурами в своих командах. Помимо них Быстров отметил Эдуарда Сперцяна и Данила Глебова, подчеркнув, что последний до травмы выглядел особенно уверенно.

"Глушенков лучший игрок РПЛ? Нет. Батраков и Кисляк — они лучшие с самого начала чемпионата и до сих пор. Есть ещё Сперцян и Глебов до травмы", — сказал Владимир Быстров.

Турнирная интрига

После десяти туров в таблице РПЛ лидирует ЦСКА, набравший 21 очко. "Локомотив" с 20 баллами располагается на второй строчке, а "Краснодар" с таким же количеством очков замыкает тройку лидеров. Именно эти клубы сейчас определяют динамику чемпионата, и выбранные Быстровым игроки напрямую влияют на их успехи.

Почему выбор важен

Мнение бывших футболистов нередко отражает общий взгляд на развитие лиги. Отсутствие в списке Глушенкова подчёркивает, что даже яркая статистика не всегда становится главным критерием — важнее стабильность и влияние на игру команды. Для Батракова и Кисляка нынешний сезон может стать переломным: они не только лидеры своих клубов, но и кандидаты на вызов в национальную сборную.

Таким образом, слова Быстрова добавляют интриги в обсуждения вокруг РПЛ: борьба за лидерство идёт не только между командами, но и среди игроков, чьё мастерство и стабильность определяют лицо чемпионата.