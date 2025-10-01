Спартак, трепещи: Дивеев раскрыл план ЦСКА на дерби

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча против "Спартака" в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спартак

Встреча состоится 5 октября и традиционно привлекает внимание не только болельщиков, но и всего футбольного сообщества: дерби всегда воспринимается как особое событие вне зависимости от турнирного положения команд.

Настрой ЦСКА перед дерби

Для армейцев игра со "Спартаком" — это не просто три очка, а принципиальное противостояние. Дивеев подчеркнул, что команда готовится к матчу с особой мотивацией, и это ощущается внутри коллектива. Игроки понимают: именно в таких поединках формируется характер и проверяется боеспособность состава.

"Особая подготовка, понятно, будет к "Спартаку"… главное, чтобы был положительный результат в нашу сторону", — сказал Игорь Дивеев.

Характер дерби

За последние годы московские дерби между ЦСКА и "Спартаком" часто сопровождались напряжённой борьбой и эмоциональными эпизодами. Споры с судьями, жёсткие столкновения и красные карточки стали почти привычным элементом этих игр. Именно это, по словам футболиста, делает противостояние особенно зрелищным и любимым как для игроков, так и для болельщиков.

Значение для турнирной борьбы

Матч 5 октября имеет особую важность и с точки зрения таблицы. Обе команды стремятся закрепиться в верхней части Мир РПЛ, и победа в дерби способна дать не только турнирное преимущество, но и серьёзный эмоциональный импульс на оставшуюся часть сезона. Для ЦСКА успех в игре с "Спартаком" может стать переломным моментом, укрепив уверенность команды и снизив давление критики.

Таким образом, предстоящее дерби обещает быть напряжённым и интересным: высокая мотивация, принципиальность соперничества и поддержка болельщиков делают встречу ЦСКА и "Спартака" центральным событием тура.