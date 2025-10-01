Титов раскрыл главный секрет Спартака: дерби с ЦСКА станет решающим

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Бывший капитан "Спартака", шестикратный чемпион России Егор Титов прокомментировал текущее положение дел в московском клубе. В интервью он отметил важность конкуренции внутри состава и выразил мнение, что судьба главного тренера команды Деяна Станковича во многом может решиться в ближайшем дерби с ЦСКА.

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

Конкуренция как двигатель команды

По словам Титова, ситуация с тем, что некоторые игроки теряют место в основе, абсолютно закономерна. Так, в запас отправились Бабич и Мартинс, а Пруцев и вовсе был отдан. Бывший полузащитник подчёркивает, что именно в конкуренции рождается рост команды: сильнейшие получают игровое время, а остальные должны доказывать свою готовность. При этом всю ответственность за такие решения несёт главный тренер.

Титов призвал обратить внимание на конкуренцию в "Спартаке".

"По делу потерял место в составе Бабич, Мартинс сел на лавку, отдали Пруцева. Но это нормальная ситуация, когда футболисты конкурируют между собой и играют сильнейшие. За это отвечает Станкович. Отвечает своей головой, своим увольнением", — сказал Егор Титов в разговоре со Sport24.

Вопрос доверия к Станковичу

Вокруг фигуры сербского специалиста в последние недели не утихают разговоры. Критикуют его за нестабильность результатов и спорные решения по составу. Однако Титов считает, что истерия излишня: команда демонстрирует положительную динамику, а значит, тренеру нужно дать время для работы.

"Но команда побеждает, и мне хотелось бы, чтобы истерика вокруг Станковича закончилась. Пусть тренер спокойно работает", — отметил Титов.

Дерби как экзамен

Особое значение эксперт придаёт матчу 11-го тура против ЦСКА. Это противостояние традиционно становится проверкой не только силы "Спартака", но и характера команды. По мнению Титова, именно в этой игре Станкович может подтвердить свою состоятельность как наставник красно-белых.

"Возможно, решающим матчем для Станковича, чтобы доказать свою состоятельность как главного тренера "Спартака", станет матч с ЦСКА. Если команда вновь сыграет уверенно и будет выбегать в быстрые атаки, результат будет неплохим", — подчеркнул Титов.

Значение дерби для клуба

Игры "Спартак" — ЦСКА всегда сопровождаются повышенным вниманием. Это не просто очередной турнирный матч, а важнейшее событие для болельщиков и показатель уровня амбиций клуба. Победа в дерби может снять напряжение и укрепить позиции тренера, тогда как поражение только усилит давление. Для игроков это шанс доказать преданность клубу и показать свой максимум, а для тренера — возможность подтвердить правильность выбранного курса.

Таким образом, слова Титова отражают общие настроения: внутри команды назрела конкуренция, которая должна пойти на пользу "Спартаку". Однако многое зависит от предстоящей встречи с ЦСКА. Именно этот матч может стать ключевым как для дальнейших результатов клуба в Мир РПЛ, так и для карьеры Деяна Станковича.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
