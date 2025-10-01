Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один из высших советских сановников будет привлечен к ответственности за то, что он одновременно имел 9 жен... — писала газета Новое Русское Слово 2 октября 1931 года

Дуглас Сантос и Луис Энрике удивили: вот зачем их вызвали в сборную Бразилии

Бразильская сборная объявила состав на октябрьские товарищеские матчи против Южной Кореи и Японии. Среди вызванных игроков оказались два представителя петербургского «Зенита» — защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Для российских болельщиков это событие стало поводом для особого интереса: участие легионеров в национальных командах всегда добавляет клубу веса и престижа.

Дуглас Сантос: опыт и стабильность

31-летний защитник давно зарекомендовал себя как один из самых надёжных игроков обороны «Зенита». В текущем сезоне он провёл 10 матчей, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Для футболиста оборонительного плана это весьма солидный показатель.

В сборной Бразилии у него скромный опыт — всего два поединка, но каждый вызов в национальную команду даёт шанс закрепиться и расширить свои возможности на международной арене.

Луис Энрике: молодость и напор

24-летний нападающий демонстрирует хорошие результаты и в клубе, и на уровне сборной. За «Зенит» он сыграл девять встреч, отметившись голом и двумя голевыми передачами.

В бразильской команде у Энрике уже восемь матчей: на его счету два забитых мяча и столько же результативных пасов. Для атакующего игрока это неплохой старт, который может перерасти в полноценную карьеру в национальной сборной.

Вызов как признание

Присутствие двух футболистов «Зенита» в заявке сборной Бразилии подчёркивает уровень клуба и его способность готовить игроков, конкурентоспособных на мировом уровне. Для самих Сантоса и Энрике октябрьские матчи станут возможностью проявить себя против сильных соперников и укрепить позиции в глазах тренерского штаба.

Таким образом, предстоящие встречи с Южной Кореей и Японией важны не только для самой сборной Бразилии, но и для российского клуба: участие его игроков на международной арене повышает статус «Зенита» и добавляет мотивации самим футболистам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
