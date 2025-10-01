Одна ошибка в дыхании — и бег превращается в пытку: как избежать головокружений и боли в боку

Бег — один из самых доступных и популярных видов спорта для всей семьи. Многие начинают с коротких дистанций, например 5 километров, чтобы совместить активность с приятным досугом. Но у большинства новичков, особенно детей и взрослых, которые только пробуют себя в пробежках, возникает одинаковая проблема — дыхание. Если дышать неправильно, организм недополучает кислород, что приводит к быстрой усталости, головокружению и падению выносливости.
Правильная техника дыхания позволяет:
насыщать кровь кислородом и лучше питать мышцы,
снижать нагрузку на сердце,
бежать дольше без боковой боли и судорог,
поддерживать концентрацию и ритм движений.
Наиболее частая ошибка — поверхностное дыхание только верхней частью груди. В таком случае легкие работают не в полную силу, кислорода поступает меньше, и усталость наступает быстрее.
Другая проблема — слишком частое дыхание, которое вызывает гипервентиляцию и головокружение. Нельзя забывать и про дыхание только ртом: оно сушит горло и раздражает дыхательные пути.
Многие начинающие бегуны также не синхронизируют дыхание с шагами, что делает бег хаотичным и менее эффективным.
Самый эффективный способ — диафрагмальное дыхание, или "дыхание животом". При такой технике задействуется весь объём лёгких.
Лягте на спину, положите одну руку на живот, другую — на грудь. Сделайте вдох через нос так, чтобы живот поднялся, а грудь осталась неподвижной. Затем медленно выдохните через рот, контролируя движение живота. Сначала тренируйтесь в покое, затем переносите этот навык в бег.
Лучший вариант — комбинированное дыхание: вдох через нос и рот, выдох через рот. Нос согревает и очищает воздух, а рот позволяет захватить больше кислорода. При высокой интенсивности (спринт, интервалы) допускается дыхание только ртом.
|Тип дыхания
|Результат
|Минусы
|Поверхностное грудное
|Быстрая усталость
|Недостаток кислорода
|Только через рот
|Больше кислорода
|Сухость и раздражение горла
|Только через нос
|Чистый и тёплый воздух
|Недостаток кислорода при темпе
|Диафрагмальное
|Глубокое насыщение кислородом
|Требует тренировки
для лёгкого бега — схема 3-3 (три шага на вдох, три шага на выдох);
для среднего темпа — 2-2 (два шага на вдох, два шага на выдох);
для быстрого бега — 1-2 или 1-1.
Если во время бега возникает боль в боку, сбавьте скорость, сделайте глубокий вдох животом и попробуйте выдыхать на шаг той ноги, которая противоположна стороне боли.
освойте дыхание животом в спокойной обстановке;
начинайте бег с лёгкого темпа и отработанного ритма дыхания;
используйте комбинированное дыхание для оптимального снабжения кислородом;
синхронизируйте дыхание с шагами, чтобы движения были плавными;
при усталости сбавляйте темп, восстанавливайте дыхание и продолжайте.
А что если бегать и дышать только через нос? Такой вариант возможен на низкой интенсивности, но при увеличении темпа дыхания не хватит. Поэтому лучше использовать нос и рот одновременно.
Как тренировать дыхание вне бега?
С помощью упражнений "дыхание по квадрату" (вдох — задержка — выдох — задержка).
Что делать, если появляется боковая боль?
Сбавить темп, сделать глубокий вдох животом, выдыхать на шаг противоположной ноги.
Можно ли бегать только с дыханием через рот?
Да, но только на коротких дистанциях или в спринте.
