Одна ошибка в дыхании — и бег превращается в пытку: как избежать головокружений и боли в боку

4:04
Спорт

Бег — один из самых доступных и популярных видов спорта для всей семьи. Многие начинают с коротких дистанций, например 5 километров, чтобы совместить активность с приятным досугом. Но у большинства новичков, особенно детей и взрослых, которые только пробуют себя в пробежках, возникает одинаковая проблема — дыхание. Если дышать неправильно, организм недополучает кислород, что приводит к быстрой усталости, головокружению и падению выносливости.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Правильная техника дыхания позволяет:

  • насыщать кровь кислородом и лучше питать мышцы,

  • снижать нагрузку на сердце,

  • бежать дольше без боковой боли и судорог,

  • поддерживать концентрацию и ритм движений.

Основные ошибки при дыхании

Наиболее частая ошибка — поверхностное дыхание только верхней частью груди. В таком случае легкие работают не в полную силу, кислорода поступает меньше, и усталость наступает быстрее.

Другая проблема — слишком частое дыхание, которое вызывает гипервентиляцию и головокружение. Нельзя забывать и про дыхание только ртом: оно сушит горло и раздражает дыхательные пути.

Многие начинающие бегуны также не синхронизируют дыхание с шагами, что делает бег хаотичным и менее эффективным.

Как правильно дышать

Самый эффективный способ — диафрагмальное дыхание, или "дыхание животом". При такой технике задействуется весь объём лёгких.

Как научиться

Лягте на спину, положите одну руку на живот, другую — на грудь. Сделайте вдох через нос так, чтобы живот поднялся, а грудь осталась неподвижной. Затем медленно выдохните через рот, контролируя движение живота. Сначала тренируйтесь в покое, затем переносите этот навык в бег.

Нос или рот

Лучший вариант — комбинированное дыхание: вдох через нос и рот, выдох через рот. Нос согревает и очищает воздух, а рот позволяет захватить больше кислорода. При высокой интенсивности (спринт, интервалы) допускается дыхание только ртом.

Сравнение: типы дыхания

Тип дыхания Результат Минусы
Поверхностное грудное Быстрая усталость Недостаток кислорода
Только через рот Больше кислорода Сухость и раздражение горла
Только через нос Чистый и тёплый воздух Недостаток кислорода при темпе
Диафрагмальное Глубокое насыщение кислородом Требует тренировки

Оптимальный ритм дыхания

  • для лёгкого бега — схема 3-3 (три шага на вдох, три шага на выдох);

  • для среднего темпа — 2-2 (два шага на вдох, два шага на выдох);

  • для быстрого бега — 1-2 или 1-1.

Если во время бега возникает боль в боку, сбавьте скорость, сделайте глубокий вдох животом и попробуйте выдыхать на шаг той ноги, которая противоположна стороне боли.

Советы шаг за шагом

  1. освойте дыхание животом в спокойной обстановке;

  2. начинайте бег с лёгкого темпа и отработанного ритма дыхания;

  3. используйте комбинированное дыхание для оптимального снабжения кислородом;

  4. синхронизируйте дыхание с шагами, чтобы движения были плавными;

  5. при усталости сбавляйте темп, восстанавливайте дыхание и продолжайте.

А что если…

А что если бегать и дышать только через нос? Такой вариант возможен на низкой интенсивности, но при увеличении темпа дыхания не хватит. Поэтому лучше использовать нос и рот одновременно.

FAQ

Как тренировать дыхание вне бега?
С помощью упражнений "дыхание по квадрату" (вдох — задержка — выдох — задержка).

Что делать, если появляется боковая боль?
Сбавить темп, сделать глубокий вдох животом, выдыхать на шаг противоположной ноги.

Можно ли бегать только с дыханием через рот?
Да, но только на коротких дистанциях или в спринте.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
