Новички обходят их стороной — а зря: простые аксессуары, которые делают тренировки в разы эффективнее

5:17
Спорт

Зал для тренировок полон разнообразного оборудования. Каждый снаряд создан для определённых целей: одни помогают накачать силу, другие — развить координацию или выносливость. Для новичка разобраться во всём этом многообразии непросто. Рассмотрим наиболее популярные спортивные аксессуары, которые чаще всего встречаются в фитнес-клубах и студиях.

Занятие в спортзале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Занятие в спортзале

Ролик для пресса

Этот снаряд активно используют в упражнениях на мышцы живота. Человек упирается руками за ручки ролика и опускается в положение планки. Такая техника нагружает пресс, тренирует мышцы кора и улучшает чувство равновесия.

Ролики бывают разных видов: классические одноколёсные, модели с двумя колёсами для большей устойчивости, а также современные версии с упорами или встроенными счётчиками повторений.

Кистевые лямки

Лямки помогают фиксировать хват при выполнении тяжёлых упражнений: становой тяги, подтягиваний или тяги штанги. Они снимают лишнюю нагрузку с предплечий и позволяют удерживать большой вес.

Такие аксессуары особенно полезны тем, у кого мышцы хвата быстро устают, но нужно сосредоточиться на работе спины или ног.

Эспандер

Фитнес-резинка — это универсальный помощник для занятий с собственным весом. Эспандеры применяют для увеличения или снижения нагрузки, а также в упражнениях на растяжку.

Они бывают разных размеров, плотности и сопротивления, что позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретные цели.

Бодибар

Бодибар представляет собой утяжелённую гимнастическую палку, покрытую мягким материалом. С её помощью выполняют жимы, приседания, выпады и другие упражнения.

Этот снаряд часто используют на групповых тренировках. Он помогает развить мышечную выносливость, улучшает координацию и подходит для начинающих.

Полусфера

Балансировочная полусфера развивает мышцы-стабилизаторы и тренирует чувство равновесия. На ней выполняют приседания, отжимания и специальные упражнения на баланс.

Её можно использовать как выпуклой, так и плоской стороной вверх, меняя характер нагрузки.

Балансборд

Балансборд — это доска на подвижном ролле. Удержание равновесия на таком снаряде задействует мышцы кора и развивает координацию.

Он особенно полезен спортсменам, которые катаются на сноуборде, скейтборде или серфе. Балансборды делают из дерева или пластика, часто снабжая нескользящим покрытием.

Скакалка

Один из самых простых, но эффективных снарядов. Прыжки через скакалку включают в разминку или используют как отдельную кардиотренировку.

Современные модели бывают с регулируемой длиной, утяжелёнными ручками или встроенными счётчиками прыжков.

Петли TRX

Универсальный инвентарь для тренировок с собственным весом. Петли крепятся к перекладине, стене или дереву и позволяют выполнять десятки упражнений на все группы мышц.

Они производятся из прочного нейлона, выдерживают нагрузку более 200 кг, имеют регулируемую длину и удобные ручки.

Сравнение: снаряды и их функции

Снаряд Основная цель Особенности
Ролик для пресса Пресс, мышцы кора Улучшает баланс
Кистевые лямки Силовые упражнения с весом Укрепляют хват, снимают нагрузку
Эспандер Сопротивление, растяжка Разная степень натяжения
Бодибар Силовая выносливость Безопасное покрытие, разный вес
Полусфера Баланс, стабилизаторы Используется двумя сторонами
Балансборд Координация и равновесие Полезен для сноуборда и серфинга
Скакалка Кардионагрузка Регулируемая длина, счётчики
Петли TRX Полноценная силовая тренировка Универсальны, подходят для дома и улицы

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с простых снарядов: скакалка, бодибар, эспандер.

  2. Освойте базовую технику упражнений без веса.

  3. Постепенно подключайте ролик для пресса и полусферу.

  4. Используйте TRX и балансборд, когда освоите основы координации.

  5. Ведите дневник тренировок, чтобы отслеживать прогресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • неправильная техника с роликом → травма поясницы → тренироваться под контролем инструктора;

  • перетренированность с эспандером → перегрузка суставов → чередовать нагрузки;

  • прыжки со скакалкой на жёстком полу → боль в коленях → использовать кроссовки и амортизирующий коврик.

FAQ

Какой снаряд лучше для новичка?
Начинать стоит со скакалки и эспандера — они простые и безопасные.

Можно ли заменить бодибар штангой?
Да, но бодибар легче и удобнее для освоения техники.

Подходят ли петли TRX для дома?
Да, их можно закрепить на двери или перекладине.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
