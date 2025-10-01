Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подземный враг без глаз: кто на самом деле губит урожай и путает следы кротов
Секреты финансовой стабильности: что мешает вам откладывать деньги
Купил новое авто — а через пару лет не продашь даже за полцены: что реально убивает ликвидность авто
Зеленский – другой человек: Татьяна Лазарева* высказалась о трансформации бывшего соведущего
Столовая ложка молока и масла: одинаковый объём, но разный вес — вот в чём хитрость
Свобода движений без боли: 6 упражнений, которые вернут лёгкость вашим суставам
Электроприборы мстят за невнимательность: как избежать внезапного пожара
Глеб Калюжный вышел в увольнение: зачем актёра отпустили из армии
Магнитные бури обойдут стороной: Землю ждёт день без геомагнитных потрясений

Турник — это не только подтягивания: упражнение, которое открывает новый уровень силы

4:19
Спорт

Выход силой на турнике — упражнение, которое вызывает уважение даже у опытных спортсменов. Оно сочетает в себе силу, координацию и правильную технику. Для многих этот элемент становится не только целью тренировок, но и символом дисциплины, настойчивости и внутренней уверенности.

Подтягивания
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подтягивания

Что такое выход силой и зачем его осваивать

В классическом варианте выход силой (muscle-up) выполняется так: из положения виса на перекладине вы поднимаете тело выше перекладины и фиксируетесь на прямых руках. Движение происходит без рывков, плавно, только за счёт силы мышц.

Почему стоит научиться этому элементу:

  • работает сразу несколько мышечных групп — спина, руки, грудь, плечи, пресс;

  • развивается координация и контроль движений;

  • техника позволяет понять биомеханику и улучшить общую подготовку;

  • в воркаут-сообществе выход силой считается показателем высокого уровня.

Какие мышцы задействованы

Основная нагрузка ложится на:

  • широчайшие мышцы спины;

  • бицепсы, дельтовидные, трицепсы;

  • грудные мышцы и мышцы кора (пресс, поясничный отдел).

По сути, это полноценный комплекс, включающий верх и середину тела.

Сравнение: базовые элементы и выход силой

Элемент Уровень сложности Основные мышцы Цель
Подтягивания Средний Спина, бицепсы Сила и выносливость
Отжимания на брусьях Средний Трицепсы, грудь Удержание веса, база для выхода
Планка Лёгкий Кор, поясница Стабилизация
Выход силой Высокий Весь верх тела Координация, сила, техника

Советы шаг за шагом

1. Укрепление базы

Начинать стоит с подтягиваний. Если их меньше 10-12 за подход — рано переходить к выходу. Подойдут резинки-амортизаторы, негативные подтягивания, отжимания на брусьях и планка.

2. Высокие подтягивания

Нужно научиться подтягиваться минимум до груди, а не просто дотягивать подбородок. Добавьте ускорение, чтобы создать импульс вверх.

3. Негативный выход

Подпрыгните или займите верхнее положение с опоры, после чего медленно опускайтесь вниз, контролируя каждую фазу.

4. Асимметричная техника

Для начала проще заводить одну руку, затем вторую. Это помогает понять механику.

5. Выход с раскачкой

Небольшое движение корпусом вперёд-назад облегчает подъём. Но важно не превращать упражнение в мах ногами.

6. Чистый выход силой

Когда база готова — пробуйте симметричный вариант без рывков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • недостаточная база → травмы плеч и локтей → накачать базу подтягиваниями и брусьями;

  • сильные махи ногами → потеря техники, риск падения → контролировать движение, использовать минимальную раскачку;

  • спешка в освоении → застой и разочарование → двигаться поэтапно, закрепляя каждый шаг.

А что если…

…не получается подтянуться до груди? Тогда используйте резинки или занимайтесь на низкой перекладине, помогая себе ногами.

…базовые упражнения кажутся скучными? Попробуйте добавить вес или использовать гимнастические кольца — это разнообразит нагрузку.

Плюсы и минусы выхода силой

Плюсы Минусы
Комплексная нагрузка Высокая сложность
Развитие силы и техники Риск травм при спешке
Эффектный внешний вид Требует длительной подготовки
Повышение уверенности Не всем подходит из-за физиологии плеч

FAQ

Сколько времени нужно, чтобы научиться?
В среднем от 2 до 6 месяцев. При хорошей базе — 1-2 месяца.

Что лучше: выход с раскачкой или чистый?
Для новичка подойдёт динамический, но целью должен быть именно чистый вариант.

Можно ли делать выход силой каждый день?
Нет. Мышцам нужен отдых. Оптимально — 2-3 раза в неделю.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Мир. Новости мира
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Домашние животные
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
История вкуса начинается с парадокса: нелюбимый сорт породил культовый Шардоне Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Последние материалы
Глеб Калюжный вышел в увольнение: зачем актёра отпустили из армии
Магнитные бури обойдут стороной: Землю ждёт день без геомагнитных потрясений
Когда стресс становится убийцей: главные сигналы, что сердце не выдерживает
Турник — это не только подтягивания: упражнение, которое открывает новый уровень силы
Горы, которые помнят ледниковый период: 5 парков Черногории, меняющих представление о Балканах
Каменный сейф прошлого: гробница, простоявшая 5000 лет, раскрыла изысканные богатства
Три волосины на голове — не приговор: тонкие пряди получают новую жизнь
Рабочий чат может оказаться ловушкой: мошенники маскируются под руководителей
Витамины в ледяной ловушке: раскрыта реальная правда о пользе замороженных овощей и ягод
Блуждающие огоньки: учёные почти раскрыли тайну явления, которое веками считали блужданием душ умерших
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.