Не всё полезно в холода: почему зимний спорт может стать смертельно опасным

5:31
Спорт

Физическая активность положительно влияет на организм: укрепляет иммунитет, улучшает настроение и поддерживает здоровье сердца и мышц. Но зима с её морозами и снегом вносит свои ограничения. Некоторые виды тренировок в холодное время года могут быть не только неэффективными, но и опасными.

Зимняя пробежка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Зимняя пробежка

Фитнес-инструктор и диетолог Светлана Бутова отмечает, что при минусовых температурах заниматься на улице стоит только опытным и подготовленным спортсменам.

"Заниматься спортом при таких условиях можно тем, кто не имеет противопоказаний, заболеваний в хронической и тем более острой форме", — подчеркнула фитнес-инструктор Светлана Бутова.

Когда тренировки на улице опасны

В первую очередь всё зависит от здоровья и уровня подготовки. Люди, которые только начинают заниматься спортом, рискуют перегрузить дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Низкие температуры создают дополнительный стресс: организм должен тратить энергию не только на упражнения, но и на согревание.

Три вида тренировок, которых стоит избегать зимой

1. Бег для новичков

Для опытных бегунов зимние пробежки — часть тренировочного процесса. У них есть правильная одежда, обувь и техника дыхания. А вот начинающим в мороз лучше не стартовать: дыхательные пути у неподготовленного человека могут быть слишком уязвимыми. Это повышает риск простудных заболеваний и бронхоспазмов.

2. Йога на морозе

Йога в целом проходит в спокойном темпе и включает статичные позы. Зимой это может привести к переохлаждению, так как тело не успевает разогреться. Даже лёгкий ветер усиливает потерю тепла. Заниматься йогой лучше дома или в зале.

3. Плавание в открытых водоёмах

Даже для любителей закаливания зимние купания несут серьёзные риски. Холодная вода может вызвать резкий сосудистый спазм и негативно сказаться на работе сердца. Если хочется практиковать моржевание, важно делать это под контролем специалистов и постепенно.

Таблица сравнения: лето и зима

Вид тренировки Лето (при тёплой погоде) Зима (при морозе)
Бег Подходит новичкам и профи Риск для неподготовленных
Йога Можно и на улице, и дома Лучше только в помещении
Плавание Безопасно в бассейне и море Опасно в открытой воде

Советы шаг за шагом для занятий на улице зимой

  1. Пейте тёплую воду или чай, чтобы избежать обезвоживания.

  2. Одевайтесь по принципу "капусты": несколько слоёв лучше одного толстого.

  3. Используйте шарф или маску для защиты дыхательных путей.

  4. Обязательно надевайте перчатки и шапку.

  5. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой для бега или ходьбы.

  6. Ограничивайте время пребывания на морозе до комфортного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Начинать бег зимой без подготовки.
    Последствие: Простуды и травмы.
    Альтернатива: Освоить бег в тёплый сезон или начать с ходьбы.

  • Ошибка: Заниматься йогой на морозе.
    Последствие: Переохлаждение и снижение иммунитета.
    Альтернатива: Практиковать йогу в тепле.

  • Ошибка: Купаться в мороз неподготовленным.
    Последствие: Сосудистый спазм, риск для сердца.
    Альтернатива: Постепенное закаливание и только под контролем.

А что если...

Если человек хорошо подготовлен, закалён и знает меры предосторожности, тренировки на улице могут проходить безопасно. Но даже спортсменам стоит внимательно следить за своим состоянием и не пренебрегать правилами защиты от холода.

Плюсы и минусы зимних тренировок

Плюсы Минусы
Свежий воздух Риск переохлаждения
Дополнительная закалка Опасность для дыхательной системы
Поддержка иммунитета Требует опыта и правильной экипировки

FAQ

Можно ли бегать зимой новичкам?
Лучше начать весной или летом. В мороз высок риск простуд.

Подходит ли зимнее плавание для всех?
Нет, оно безопасно только для закалённых и здоровых людей.

Какие тренировки лучше зимой?
Ходьба, лыжи, катание на коньках, силовые и кардиотренировки в зале.

Мифы и правда

  • Миф: на морозе закаливаешься автоматически.
    Правда: без подготовки это скорее риск, чем польза.

  • Миф: йога безопасна в любую погоду.
    Правда: зимой статичные позы могут привести к переохлаждению.

  • Миф: моржевание укрепляет всех.
    Правда: оно полезно лишь при грамотном подходе и под контролем.

Три интересных факта

  1. Первые марафоны по зимнему бегу проводились в Скандинавии более 100 лет назад.

  2. Традиция моржевания в России уходит корнями в XIX век.

  3. В Японии практикуют "снежную йогу", но только в тёплых термальных районах.

Исторический контекст

  • XX век: активное развитие массового лыжного спорта.

  • 1960-е: появление первых клубов зимнего закаливания.

  • XXI век: популяризация скандинавской ходьбы и уличных тренировок в холодное время

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
