Голодный марафон: диета на 1200 ккал бьёт по гормонам и костям — ловушка для вашего здоровья

Многие люди, стремясь быстро похудеть, ограничивают рацион до 1200 калорий в сутки. На первый взгляд это кажется простым способом добиться результата, однако специалисты предупреждают: такая схема далеко не всегда безопасна для организма. Кратковременный эффект снижения веса оборачивается серьёзными проблемами со здоровьем и зачастую приводит к обратному набору килограммов .
Экстремальное урезание калорий действительно даёт быстрый результат: стрелка весов смещается вниз, одежда сидит свободнее. Но в долгосрочной перспективе организм сталкивается с хроническим дефицитом питательных веществ. Это отражается не только на самочувствии, но и на внешности. Человек ощущает усталость, холод, раздражительность, появляются проблемы со сном, концентрацией внимания, а у женщин может исчезнуть менструация .
"У них действительно могла наблюдаться кратковременная потеря веса, но большинство всё равно сталкиваются с постоянным чувством голода", — сказала диетолог Кэтрин Мецгар .
|Период
|Результаты
|Риски
|Первые недели
|Быстрая потеря веса, визуальный результат
|Чувство голода, раздражительность
|Несколько месяцев
|Снижение энергии, ломкость ногтей и волос
|Дефицит витаминов и минералов
|Долгосрочно
|Замедление обмена веществ, возвращение веса
|Гормональные сбои, потеря костной массы
Как выбрать оптимальную калорийность для похудения?
Лучше всего рассчитать индивидуальную норму с помощью калькулятора калорий или обратиться к диетологу.
Сколько стоит консультация специалиста по питанию?
В среднем цены варьируются от 2000 до 6000 рублей за приём, в зависимости от региона и квалификации.
Что лучше: 1200 ккал или дробное питание?
Дробное питание с балансом БЖУ и нормальным калоражем всегда безопаснее и эффективнее экстремальных ограничений.
Недоедание влияет и на психику. Недостаток калорий может приводить к тревожности, перепадам настроения и снижению когнитивных функций. Также ухудшается сон: человек просыпается ночью, ощущает слабость и раздражительность утром. Психологи отмечают, что такие состояния повышают риск эмоциональных срывов и перееданий.
Экстремальные ограничения калорийности, такие как диета на 1200 ккал в сутки, могут показаться простым решением, но на деле они подрывают здоровье, замедляют обмен веществ и нередко приводят к обратному набору веса. Гораздо разумнее выбирать сбалансированный рацион с учётом индивидуальных потребностей организма, дополняя его физической активностью и грамотным подходом к питанию.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.