Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна кошачьего магнетизма раскрыта: животное буквально настраивает организм человека на здоровье
Лекарства подождут: горло спасают смехотворно простые привычки — диета, молчание и львиная гримаса
Камень из мусора: что заменит цемент и изменит стройки навсегда
Все в дедушку — и сын, и внук: Михаил Полицеймако показал, как вырос его сын Никита
Секрет плоского живота раскрыт: сочетание упражнений и питания, о котором молчат фитнес-гуру
Бизнес затаил дыхание: на какой ставке начнёт оживать экономика РФ
Каждая женщина старше 60 лет должна выполнять эти три упражнения, по мнению эксперта
Развод Кидман и Урбана: источники раскрыли причины распада звёздной пары после 18 лет брака
Больше никаких звонков? Новый закон оказался бессилен против хитрых операторов

Без спортзала и сложного оборудования: вот как эффективно укрепить спину дома

Спорт

Спина — это не только визуальная опора фигуры, но и основа правильного движения и стабильности. Каждый из нас нуждается в ней ежедневно — когда мы несем тяжелую сумку, наклоняемся или просто сидим за столом, спина играет важную роль.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Слабые мышцы спины часто являются причиной боли в критических ситуациях, плохой осанки и неприятных головных болей. Регулярные упражнения могут значительно уменьшить эти проблемы.

Основные части спины и их функции

Хорошее знание анатомии спины помогает нам понять, как правильно выбирать упражнения. Спину можно разделить на три зоны:

  • Верхняя часть спины — участвует в движении плеч и шеи.
  • Средняя часть спины — стабилизирует лопатки, влияет на работу рук.
  • Нижняя часть спины (поясничная область) — обеспечивает поддержку туловища.

Упражнения для спины с гантелями дома

Для эффективной тренировки спины дома достаточно пары гантелей. Вам не нужна специальная скамья или штанга, достаточно нескольких правильных движений и техники.

Становая тяга с гантелями

Упражнение укрепляет бедра, ягодицы и заднюю поверхность бедра.

  1. Встаньте прямо, гантели в вытянутых руках, ноги на ширине бедер. При наклоне вперед движение осуществляется от таза, слегка сгибая колени.
  2. Гантели опускаются вдоль бедер, спина остается прямой.

Подтягивания с гантелями в наклоне вперед

Наклонив корпус вперед, тянем гантели к поясу, двигая локти вдоль корпуса. Вариант с одной рукой укрепляет каждую сторону отдельно.

Подтягивания с гантелями к подбородку 

Держите гантели перед бедрами и подтяните их к подбородку так, чтобы локти оказались над запястьями.

Наклоны вперёд

Из положения наклона вперёд разводим гантели в стороны, сводя лопатки.

Подтягивания в планке с гантелями

В положении планки подтягиваем одну гантель к поясу, чередуя с другой рукой, сохраняя устойчивость корпуса.

Тренировка спины с эспандером

Эспандер отлично подходит тем, у кого нет гантелей дома или кто только начинает заниматься силовыми тренировками. Он позволяет легко регулировать сопротивление и безопасно укреплять нужные мышцы.

  • Подтягивания стоя с резинкой — укрепляют ромбовидные мышцы и среднюю часть трапециевидных мышц. Стоим прямо, резинка натянута между руками на уровне груди. Разводим руки в стороны и сводим лопатки.
  • Подтягивания с резинкой к поясу — эффективно прорабатывают широчайшие мышцы спины, трапециевидные мышцы и мышцы, выпрямляющие позвоночник. Сидим на полу, резинка обмотана вокруг стоп, концы обхватываем. Тянемся к талии, локти идут вдоль туловища.

Крепкая спина даже без инвентаря

Упражнения для спины не обязательно должны включать сложное оборудование. Несколько знакомых движений и собственный вес помогут вам добиться отличных результатов.

  • "Супермен" — отлично подходит для бёдер и задней поверхности бёдер. Лягте на живот, поднимите руки, грудь и ноги и удерживайте позу 20-30 секунд.
  • Широкие отжимания — прорабатывают не только грудь, но и верхнюю часть спины и плечи. Поставьте руки шире плеч, тело образует прямую линию, и плавно двигайтесь вниз и вверх.
  • Боковая планка — активизирует косые мышцы живота и поясницу. Лягте на бок, поднимите таз, образуя прямую линию. Для продвинутых пользователей можно поднять верхнюю ногу в воздух.
  • "Собака-птица" — стабилизация, тренирует координацию и корпус. Стоя на коленях и опираясь ладонями на пол,
    попеременно вытягиваем противоположную руку и ногу, удерживайте позу несколько секунд, затем меняйте сторону.

Вывод: у нас только одна спина

Ежедневный уход за спиной со временем приносит свои плоды: улучшается подвижность, увеличивается сила мышц и формируется ровная осанка.

Регулярные домашние упражнения укрепляют мышцы кора без специального оборудования.

Благодаря этому мы снижаем риск травм и улучшаем работу кора, что будет полезно не только при занятиях спортом, но и при любой активности в течение дня.

Любой, кто хочет сохранить здоровье спины в долгосрочной перспективе, должен естественным образом включать упражнения в свою еженедельную программу.

Как часто следует тренировать спину?

Оптимально тренировать спину 2-3 раза в неделю, обеспечивая достаточную регенерацию между упражнениями.

Достаточно ли работы с собственным весом для укрепления спины?

Да, даже упражнения без оборудования эффективно укрепляют спину, особенно если уделять внимание технике и разнообразию упражнений.

Можно ли делать упражнения для спины, даже если у меня сидячая работа?

Эти упражнения особенно подходят тем, кто много сидит, — они улучшают осанку и снижают нагрузку на поясничный отдел.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия
Рак мозга маскируется под простую усталость: тихий убийца, которого все игнорируют
Колхозный приём в каждой второй квартире: расстановка, которая убивает стиль
Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США
Идеальный вес без страданий — эти пять привычек запускают стройность без диет и чувства вины
Турбулентность больше не загадка: учёные раскрыли секрет хаотичных потоков
Украина — живой щит НАТО: Рютте раскрыл истинную роль Киева
Министр обороны Норвегии молчит: страна не знает, чьи БПЛА летали над ее территорией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.