Спорт

Женщинам старше 60 лет жизненно важно поддерживать мышечную массу. После менопаузы снижение уровня эстрогена может привести к истончению костей и остеопорозу, увеличивая риск переломов.

Тренировка
Фото: freepik.com by shurkin_son, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Силовые тренировки — один из самых эффективных способов защитить кости, сохранить подвижность и независимость, а также противостоять возрастным изменениям.

"Люди, которые позволяют себе вести малоподвижный образ жизни, постепенно теряют способность справляться с повседневными делами и в конечном итоге теряют независимость", — говорит Андреа Лепико, инструктор по пилатесу. "Для тех, кто хочет жить полной жизнью после 60 лет, силовые тренировки — ключевой элемент физической подготовки".

Итак, почему пилатес? Лепико объясняет, что пилатес — это практика, ориентированная на мышцы кора, а не только на пресс.

"В передней, боковой и задней части тела насчитывается более 30 мышц, составляющих корпус", — объясняет она.

Упражнения пилатеса разработаны для того, чтобы активировать многие из этих мышц различными способами и тем самым наращивать их силу.

Людям старше 60 лет Лепико рекомендует начать с комплексной силовой тренировки, охватывающей всё тело, с этих трёх упражнений пилатеса.

Растяжка позвоночника вперед

  1. Сядьте на пол, вытянув ноги и согнув стопы на ширине бедер.
  2. Поднимите руки на уровень плеч, направив их вперёд, и опустите плечи вниз и назад. Представьте, что вы сидите у стены.
    Вдохните и поднимите таз.
  3. Выдохните и округлите позвоночник вперёд над животом, словно отрываетесь от воображаемой стены. Держите руки в правильном положении, а плечи расправленными.
  4. Вдохните и вытяните позвоночник, вернувшись в исходное положение.

"Пила"

  1. Сядьте на пол, выпрямив ноги и согнув стопы на ширине бедер.
  2. Поднимите руки в стороны на уровне плеч, опустите плечи вниз и назад.
  3. Вдохните и вытянитесь, выпрямляя позвоночник.
  4. Выдохните и поверните туловище влево, опуская правую руку к левой стопе, ладонью наружу.
  5. Сделайте пульсирующее движение — сделайте небольшое движение правой рукой, тянущейся к левой стопе — три раза.
  6. Вдохните и вернитесь в исходное положение.
  7. Выдохните и повторите упражнение в другую сторону.
  8. Продолжайте, чередуя стороны при каждом повторении.

"Сотня"

  1. Лягте на спину, поднимите ноги и согните их в коленях под углом 90° так, чтобы колени находились прямо над бедрами, руки прижаты к бокам.
  2. Слегка приподнимите голову, плечи и руки от пола.
  3. Быстро пульсируйте руками, вдыхая по пять импульсов и выдыхая по пять импульсов.
  4. Продолжайте, выполнив в общей сложности 100 импульсов.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
