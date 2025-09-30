Каждая женщина старше 60 лет должна выполнять эти три упражнения, по мнению эксперта

Женщинам старше 60 лет жизненно важно поддерживать мышечную массу. После менопаузы снижение уровня эстрогена может привести к истончению костей и остеопорозу, увеличивая риск переломов.
Фото: freepik.com by shurkin_son, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка
Силовые тренировки — один из самых эффективных способов защитить кости, сохранить подвижность и независимость, а также противостоять возрастным изменениям.
"Люди, которые позволяют себе вести малоподвижный образ жизни, постепенно теряют способность справляться с повседневными делами и в конечном итоге теряют независимость", — говорит Андреа Лепико, инструктор по пилатесу. "Для тех, кто хочет жить полной жизнью после 60 лет, силовые тренировки — ключевой элемент физической подготовки".
Итак, почему пилатес? Лепико объясняет, что пилатес — это практика, ориентированная на мышцы кора, а не только на пресс.
"В передней, боковой и задней части тела насчитывается более 30 мышц, составляющих корпус", — объясняет она.
Упражнения пилатеса разработаны для того, чтобы активировать многие из этих мышц различными способами и тем самым наращивать их силу.
Людям старше 60 лет Лепико рекомендует начать с комплексной силовой тренировки, охватывающей всё тело, с этих трёх упражнений пилатеса.
Растяжка позвоночника вперед
Сядьте на пол, вытянув ноги и согнув стопы на ширине бедер.
Поднимите руки на уровень плеч, направив их вперёд, и опустите плечи вниз и назад. Представьте, что вы сидите у стены. Вдохните и поднимите таз.
Выдохните и округлите позвоночник вперёд над животом, словно отрываетесь от воображаемой стены. Держите руки в правильном положении, а плечи расправленными.
Вдохните и вытяните позвоночник, вернувшись в исходное положение.
"Пила"
Сядьте на пол, выпрямив ноги и согнув стопы на ширине бедер.
Поднимите руки в стороны на уровне плеч, опустите плечи вниз и назад.
Вдохните и вытянитесь, выпрямляя позвоночник.
Выдохните и поверните туловище влево, опуская правую руку к левой стопе, ладонью наружу.
Сделайте пульсирующее движение — сделайте небольшое движение правой рукой, тянущейся к левой стопе — три раза.
Вдохните и вернитесь в исходное положение.
Выдохните и повторите упражнение в другую сторону.
Продолжайте, чередуя стороны при каждом повторении.
"Сотня"
Лягте на спину, поднимите ноги и согните их в коленях под углом 90° так, чтобы колени находились прямо над бедрами, руки прижаты к бокам.
Слегка приподнимите голову, плечи и руки от пола.
Быстро пульсируйте руками, вдыхая по пять импульсов и выдыхая по пять импульсов.
Продолжайте, выполнив в общей сложности 100 импульсов.
