Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лежала на полу и рыдала: Мадонна вспомнила о страшном периоде жизни и шокировала фанатов
Что страшнее: увидеть армию императора или представить её живой? Сексреты Терракотовой армии
Кино или провал? Наталья Рудова жёстко высказалась об участии блогеров в фильмах
Эликсир здоровья в вашем доме: как алоэ вера преобразит ваше самочувствие за 5 дней
Когда роды становятся катастрофой: Ольга Орлова рассказала, чего ей стоило родить ребёнка
Южное солнце на тарелке: необычный рецепт сырников, который удивит нежным вкусом
Мечты так и останутся мечтами: Токио в ярости из-за инициативы Москвы
Монстр Лох-Несса снова даёт знак: гигантское тело в пять метров поставило учёных в тупик
Страхи водителей оживают в мифах: почему смешанный бензин не разрушает мотор

Октябрьский финал: ФК Ростов рискует всем ради последнего билета в плей-офф

3:55
Спорт

Футбольный клуб "Ростов" переживает непростые времена: команда занимает последнее место в своей группе Кубка России. Однако главный тренер донской команды Джонатан Альба уверен, что ещё не всё потеряно. Он обозначил стратегию выхода из кризиса и рассказал, какие шаги ждут футболистов в ближайшее время.

ФК Ростов
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Бекетова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК Ростов

Две решающие игры

Наставник считает, что шанс пробиться в плей-офф всё ещё есть.

"Первый шаг — сейчас попробуем выйти на третье место. У нас два матча — с махачкалинским "Динамо” и "Пари НН”. Будем пробовать зацепиться за третье место. А потом посмотрим, есть ли возможность в Пути РПЛ", — заявил главный тренер Джонатан Альба.

Путь РПЛ — более сложный маршрут в плей-офф Кубка России, однако именно его сейчас рассматривает "Ростов" как приоритетный вариант.

Ближайшая встреча ждёт ростовчан 2 октября: они сыграют на выезде против махачкалинского "Динамо", сообщает rostovgazeta.ru. Затем 22 октября состоится домашний матч с "Пари Нижний Новгород". От этих игр зависит, продолжит ли "Ростов" участие в турнире или досрочно завершит кампанию.

Турнирное положение

Сегодня таблица группы С выглядит так:

  • 1-е место: "Динамо Махачкала";

  • 2-е место: "Спартак Москва";

  • 3-е место: "Пари Нижний Новгород";

  • 4-е место: "Ростов".

Таким образом, "желто-синим" необходимо как минимум обыграть конкурентов и навязать борьбу за третью строчку.

А что если "Ростов" не справится

В случае поражений команда рискует окончательно остаться без плей-офф Кубка России. Это может привести не только к спортивным потерям, но и к падению интереса болельщиков, а также осложнить переговоры с потенциальными инвесторами.

Если же "Ростов" сумеет переломить ситуацию, даже попадание на третье место станет серьёзным психологическим толчком для игроков и тренерского штаба.

Будущее клуба и новые инвесторы

Пока тренерский штаб сосредоточен на спортивных задачах, за кулисами идут переговоры о смене собственников. По информации СМИ, столичная финансовая группа заинтересована в приобретении контрольного пакета акций "Ростова".

Инвесторы намерены обратиться с предложением к правительству Ростовской области и президенту клуба Арташесу Арутюнянцу. Сейчас 51% акций принадлежит региону, а 49% — компании "Лернако" того же Арутюнянца.

Ранее власти региона планировали выставить 25,99% акций на аукцион, сохранив за собой блокирующий пакет (25% + 1 акция). Однако этот процесс был приостановлен. Новый инвестор может изменить ситуацию, дав клубу финансовый толчок.

Плюсы и минусы возможной сделки

Плюсы Минусы
Приток новых средств Вероятность изменения политики клуба
Возможность усилить состав Снижение влияния региона на управление
Рост интереса к клубу Зависимость от одного инвестора
Финансовая стабильность Риски смены руководства и тренерского штаба

FAQ

Что значит Путь РПЛ в Кубке России?
Это более сложная сетка плей-офф, в которую попадают команды, занявшие определённые места в группах.

Какие шансы у "Ростова" выйти из группы?
Теоретически команда может зацепиться за третью строчку, но многое зависит от результатов ближайших матчей.

Кто владеет "Ростовом" сейчас?
Контрольный пакет (51%) находится у Ростовской области, остальные акции у компании "Лернако".

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Эликсир здоровья в вашем доме: как алоэ вера преобразит ваше самочувствие за 5 дней
Когда роды становятся катастрофой: Ольга Орлова рассказала, чего ей стоило родить ребёнка
Октябрьский финал: ФК Ростов рискует всем ради последнего билета в плей-офф
Южное солнце на тарелке: необычный рецепт сырников, который удивит нежным вкусом
Мечты так и останутся мечтами: Токио в ярости из-за инициативы Москвы
Монстр Лох-Несса снова даёт знак: гигантское тело в пять метров поставило учёных в тупик
Страхи водителей оживают в мифах: почему смешанный бензин не разрушает мотор
Виноват не только возраст: неожиданные причины проблем с суставами
Шампуни и маски — лишь декорации: почему настоящая красота держится на простом правиле
Иллюзия времени разоблачена: почему детство длится веками, а взрослость сжимается в миг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.