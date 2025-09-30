Октябрьский финал: ФК Ростов рискует всем ради последнего билета в плей-офф

Спорт

Футбольный клуб "Ростов" переживает непростые времена: команда занимает последнее место в своей группе Кубка России. Однако главный тренер донской команды Джонатан Альба уверен, что ещё не всё потеряно. Он обозначил стратегию выхода из кризиса и рассказал, какие шаги ждут футболистов в ближайшее время.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Бекетова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФК Ростов

Две решающие игры

Наставник считает, что шанс пробиться в плей-офф всё ещё есть.

"Первый шаг — сейчас попробуем выйти на третье место. У нас два матча — с махачкалинским "Динамо” и "Пари НН”. Будем пробовать зацепиться за третье место. А потом посмотрим, есть ли возможность в Пути РПЛ", — заявил главный тренер Джонатан Альба.

Путь РПЛ — более сложный маршрут в плей-офф Кубка России, однако именно его сейчас рассматривает "Ростов" как приоритетный вариант.

Ближайшая встреча ждёт ростовчан 2 октября: они сыграют на выезде против махачкалинского "Динамо", сообщает rostovgazeta.ru. Затем 22 октября состоится домашний матч с "Пари Нижний Новгород". От этих игр зависит, продолжит ли "Ростов" участие в турнире или досрочно завершит кампанию.

Турнирное положение

Сегодня таблица группы С выглядит так:

1-е место: "Динамо Махачкала";

2-е место: "Спартак Москва";

3-е место: "Пари Нижний Новгород";

4-е место: "Ростов".

Таким образом, "желто-синим" необходимо как минимум обыграть конкурентов и навязать борьбу за третью строчку.

А что если "Ростов" не справится

В случае поражений команда рискует окончательно остаться без плей-офф Кубка России. Это может привести не только к спортивным потерям, но и к падению интереса болельщиков, а также осложнить переговоры с потенциальными инвесторами.

Если же "Ростов" сумеет переломить ситуацию, даже попадание на третье место станет серьёзным психологическим толчком для игроков и тренерского штаба.

Будущее клуба и новые инвесторы

Пока тренерский штаб сосредоточен на спортивных задачах, за кулисами идут переговоры о смене собственников. По информации СМИ, столичная финансовая группа заинтересована в приобретении контрольного пакета акций "Ростова".

Инвесторы намерены обратиться с предложением к правительству Ростовской области и президенту клуба Арташесу Арутюнянцу. Сейчас 51% акций принадлежит региону, а 49% — компании "Лернако" того же Арутюнянца.

Ранее власти региона планировали выставить 25,99% акций на аукцион, сохранив за собой блокирующий пакет (25% + 1 акция). Однако этот процесс был приостановлен. Новый инвестор может изменить ситуацию, дав клубу финансовый толчок.

Плюсы и минусы возможной сделки

Плюсы Минусы Приток новых средств Вероятность изменения политики клуба Возможность усилить состав Снижение влияния региона на управление Рост интереса к клубу Зависимость от одного инвестора Финансовая стабильность Риски смены руководства и тренерского штаба

FAQ

Что значит Путь РПЛ в Кубке России?

Это более сложная сетка плей-офф, в которую попадают команды, занявшие определённые места в группах.

Какие шансы у "Ростова" выйти из группы?

Теоретически команда может зацепиться за третью строчку, но многое зависит от результатов ближайших матчей.

Кто владеет "Ростовом" сейчас?

Контрольный пакет (51%) находится у Ростовской области, остальные акции у компании "Лернако".