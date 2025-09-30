Когда спорт перестаёт быть честным: Журова о том, что стоит за скандалом Валиевой

3:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в спорте. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию, указав на явные двойные стандарты, с которыми столкнулась Россия.

Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камила Валиева

По её словам, у некоторых стран есть возможность оправдать спортсменов, в пробах которых находят запрещённые препараты. Российская сторона же оказалась в положении, когда любые доводы игнорируются.

"Просто вот у нас не удалось это сделать. Вот здесь как раз сработали двойные стандарты", — подчеркнула депутат Светлана Журова.

Дело Валиевой и позиция Журовой

Суть обвинений против Камилы Валиевой сводится к наличию в её анализах триметазидина. Журова считает, что это вещество не могло попасть в организм спортсменки намеренно, тем более что сама фигуристка не понимала, о чём идёт речь, пишет NEWS.ru.

Депутат привела примеры из практики других стран. Так, китайским спортсменам удалось доказать случайность попадания препарата, что вызвало раздражение у американцев. В США также встречались ситуации, когда спортсменов оправдывали на основе "случайного" попадания запрещённого вещества. В российском случае подобные аргументы приняты не были.

Терапевтические разрешения: ещё одна проблема

Журова также обратила внимание на систему терапевтических исключений. Она отметила, что в одних случаях атлетам позволяют использовать сильные препараты, например для лечения астмы, а другим такие возможности недоступны. По её мнению, это ещё одно проявление неравенства, закреплённого на уровне международных спортивных организаций.

А что если бы доказательства сработали?

Если бы российская сторона смогла убедительно показать, что препарат попал в организм Валиевой случайно, сценарий мог быть совсем другим. Фигуристка сохранила бы результаты, избежала дисквалификации, а сама история не получила бы такого международного масштаба. Но отсутствие "легенды" — объяснения, которое выглядело бы логично для арбитров, — сыграло ключевую роль.

Плюсы и минусы ситуации для России

Плюсы Минусы Внимание к проблеме терапевтических исключений Репутационные потери для российского спорта Поддержка Валиевой внутри страны Недопуск к международным стартам Обсуждение двойных стандартов в СМИ Усиление давления на российский спорт

FAQ

Что такое триметазидин?

Это препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, запрещённый для спортсменов как средство, влияющее на выносливость.

Почему Журова говорит о двойных стандартах?

Потому что в аналогичных случаях спортсмены из других стран доказывали невиновность, а в случае Валиевой доводы не были приняты.

Какую роль сыграла "легенда"?

По словам Журовой, если бы у российской стороны была чёткая версия о случайном попадании вещества, наказание могло бы быть мягче.