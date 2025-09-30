Павла Дацюка обвинили в угрозе целостности Украины: что стоит за этим решением

Имя известного российского хоккеиста Павла Дацюка оказалось в реестре украинского сайта "Миротворец"*. Поводом стали обвинения в "пропаганде" и "покушении на территориальную целостность Украины". На ситуацию обратил внимание портал "Постньюс".

Причина включения в реестр

В карточке на сайте "Миротворец" указано, что Дацюка внесли за участие в турнире "Кубок вызова", проведённом в 2024 году компанией "Газпром добыча Уренгой", сообщает издание "Постньюс". Соревнование было посвящено памяти сотрудников предприятия, погибших во время боевых действий.

На матче присутствовал и генеральный директор компании Александр Корякин. Авторы сайта сделали вывод, что сам факт участия известного спортсмена в этом событии можно трактовать как публичную поддержку российской политики.

Другие спортсмены в списке

Дацюк оказался не единственным представителем хоккея в базе. Ранее туда включили:

Павла Буре — за участие в международных турнирах, которые, по версии авторов реестра, "способствовали отбеливанию репутации России";

Никиту Нестерова — за "публичную поддержку российской агрессии и убийства граждан Украины".

Таким образом, список "Миротворца" продолжает пополняться именами российских спортсменов, которые выступают на публичных мероприятиях, связанных с Россией.

Сравнение случаев: Дацюк, Буре, Нестеров

Хоккеист Основание для включения Формулировка на сайте Павел Дацюк Участие в турнире "Кубок вызова" "Пропаганда", "посягательство на территориальную целостность Украины" Павел Буре Международные соревнования "Отбеливание репутации России" Никита Нестеров Публичные заявления "Поддержка российской агрессии"

А что значит попадание в "Миротворец"

База "Миротворца" долгое время остаётся объектом дискуссий. Для сторонников проекта — это "реестр врагов Украины". Для его критиков — спорная платформа, где личные данные публикуются без судебных решений.

Для спортсменов попадание в список означает репутационные риски. Это влияет на приглашения в международные турниры, контракты с клубами и отношения с болельщиками.

Возможные последствия для Павла Дацюка

Дацюк давно завершил карьеру в НХЛ, но продолжал играть в российских турнирах и участвовал в благотворительных матчах. Теперь его имя оказалось в контексте международных обвинений. Влияние на карьеру напрямую ограничено — профессиональные выступления на высшем уровне он завершил. Однако для общественного образа и участия в будущих хоккейных проектах, особенно за пределами России, такой статус может стать препятствием.

FAQ

Что такое сайт "Миротворец"?

Это украинский интернет-ресурс, который публикует сведения о людях, которых считает "угрозой национальной безопасности".

Может ли включение в базу повлиять на поездки за границу?

Формально база не имеет статуса международного документа, но страны могут учитывать данные при принятии решений о визах.

Почему именно хоккеисты оказались в списке?

Они активно участвуют в публичных мероприятиях, часто становясь символами поддержки страны.