Тропы, что ведут в другой мир: маршруты Ленобласти, которые стоит пройти этой осенью

Осень в Ленинградской области умеет удивлять. Стоит только выйти за пределы Петербурга, и привычный городской ритм растворяется в запахе хвои, золотых кронах и туманах, что стелются по полям и над водой. Здесь можно найти десятки маршрутов, где не нужен спешный шаг — наоборот, природа будто приглашает замедлиться и слушать её ритм. Я собрала несколько троп, которые особенно хороши именно в это время года.
Протяжённость маршрута — около 4 км.
Эта тропа проходит через заказник "Кургальский", где река Выбья мягко впадает в Лужскую губу Балтийского моря. Осенью пейзаж здесь становится особенно живописным: луга светятся золотом, а вода превращается в зеркало, в котором отражаются облака и птицы.
По деревянным настилам удобно идти даже в дождливый день — мостки бережно поднимают вас над влажными лугами. Установленный здесь арт-объект "Рупор" усиливает звук ветра, и создаётся ощущение, что природа сама шепчет путешественнику.
Если повезёт, можно встретить редких птиц: сокола-чеглока, краснозобую казарку или белоглазку. В такие моменты кажется, будто смотришь на живую картину, написанную осенними красками.
Протяжённость маршрута — 7 или 12 км.
Здесь летом собирают чернику, а осенью приезжают за тишиной и запахом хвои. Тропа петляет между сосновыми борами и холмами, выводя то на открытые поляны, то обратно в лес. Осенью он становится прозрачным, лёгким, не таким дремучим, как летом.
Широкая дорога позволяет идти пешком и кататься на велосипеде. Длинный маршрут ведёт к Лебяжьему озеру — маленькому и округлому, словно блюдце. В ясную погоду вода отражает и лес, и небо, создавая иллюзию, что стоишь у границы двух миров..
Протяжённость — от 8 до 35 км.
В 1970–1980-х годах туристы дали этому пути необычное имя — в честь знаменитой тропы во Вьетнаме. Узкий и извилистый маршрут напоминал им джунгли: приходилось карабкаться по камням, обходить поваленные деревья и перепрыгивать ручьи.
Сегодня маршрут не утратил своей популярности. Здесь можно выбрать формат: короткую прогулку до южной оконечности озера (около 8 км) или полноценный поход с обходом всех четырёх озёр (35 км). Прозрачная вода, сосновые скалы и тишина делают это место похожим на кусочек Карелии.
Протяжённость — около 17 км (кольцевой маршрут).
Здесь природа и история соединяются в одном пространстве. На берегу Финского залива можно увидеть остатки военных укреплений, руины и арт-объекты. Среди них — деревянная "Хижина моряка", символ этих мест. Её посвятили людям, которые веками жили рыбалкой и умели находить свой путь среди отмелей и ветров.
Место подходит для долгой прогулки: тропа идёт кольцом и возвращает к исходной точке.
Протяжённость — 2-3 км.
Это место давно обросло легендами. С 1950-х здесь работает Дом творчества писателей, где отдыхали и работали известные режиссёры и сценаристы. Но Комарово привлекает не только историей.
Осенью здесь особенно красиво: деревянные мостки выводят к смотровым площадкам, с которых открывается вид на Финский залив. Шум волн создаёт ощущение, что вы стоите у моря. Сосны, дюны и крупные валуны добавляют пейзажу северной строгости. Маршрут удобен для прогулки всей семьёй, а протяжённости достаточно, чтобы почувствовать дыхание осеннего леса.
|Маршрут
|Длина
|Особенности
|Атмосфера
|Долина Выбья
|~4 км
|Заказник, редкие птицы, арт-объект
|Тихая и созерцательная
|Вярямянселькя
|7-12 км
|Холмы, сосны, озеро
|Лёгкий лесной поход
|Хо Ши Мина
|8-35 км
|Скалы, несколько озёр
|Походный дух, Карелия
|Киперорт
|17 км
|Руины, арт-объекты
|Морской ветер и история
|Комарово
|2-3 км
|Дюны, сосны, море
|Семейная прогулка
Осень в Ленинградской области капризна: утром солнце, днём дождь, вечером туман. Поэтому надевайте удобную непромокаемую обувь и берите с собой дождевик. В лесу пригодится термос с горячим чаем и перекус. Для длинных маршрутов обязательно захватите карту или офлайн-навигацию.
А что если совместить прогулку с фотосессией? Осень здесь особенно фотогенична: золотые кроны в отражении озёр, молочные туманы над полями и яркие ягоды на ветках создают идеальный фон. Или же можно превратить маршрут в "грибной" или "ягодный", взяв с собой корзину.
Короткие маршруты хороши тем, что подходят для семейных прогулок, доступны даже детям и пожилым. Но они быстро заканчиваются и не дают ощущения похода. Длинные маршруты позволяют почувствовать настоящий дух путешествия, но требуют подготовки и физической выносливости.
Какая тропа ближе всего к Петербургу?
Комаровский берег — доехать можно за час.
Куда поехать с детьми?
Лучше выбирать короткие и безопасные маршруты: Комарово или долину Выбья.
Где самые красивые виды?
Ястребиное озеро поражает сочетанием скал, сосен и прозрачной воды.
Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.