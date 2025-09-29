Паралимпийский спорт России возвращается: флаг и гимн вернули, но преграды остались

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла судьбоносное решение: членство Паралимпийского комитета России (ПКР) и Беларуси восстановлено в полном объёме. Для спортсменов это означает возможность снова выступать под национальным флагом, гимном и символикой.
После нескольких лет ограничений паралимпийская сборная России получила право официально представлять страну на международных стартах. Но вместе с радостной новостью появились и новые вопросы: как это повлияет на участие в Зимних играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, и что остаётся под запретом?
Теперь российские паралимпийцы могут:
выходить на старты под государственным флагом;
использовать гимн на церемониях;
выступать в официальной экипировке с национальной символикой;
участвовать в турнирах, организованных самим МПК.
Это решение распространяется на такие виды, как следж-хоккей, пауэрлифтинг или футбол 5×5, которые находятся в прямом подчинении МПК.
Самая сложная ситуация сложилась вокруг зимних видов спорта. Биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, парасноуборд и кёрлинг регулируются независимыми международными федерациями (IBU, FIS, World Curling), сообщает argumenti.ru.
Именно они по-прежнему не допускают россиян к международным турнирам даже в нейтральном статусе. Это значит, что без участия в квалификационных стартах паралимпийцы не смогут отобраться на Игры 2026 года.
|Виды спорта под управлением
|Допуск российских спортсменов
|Символика
|Перспективы
|Международного паралимпийского комитета
|Да
|Флаг, гимн, форма
|Участие возможно
|Независимых федераций (IBU, FIS, World Curling и др.)
|Нет
|Даже в нейтральном статусе
|Нет доступа к квалификации
ПКР должен наладить прямой диалог с федерациями, от которых зависят ключевые зимние дисциплины.
Юридические службы могут использовать прецеденты восстановления статуса для апелляций.
Важно создавать альтернативные турниры и внутренние чемпионаты, чтобы спортсмены сохраняли форму.
Нужна информационная кампания: чем активнее рассказывается о достижениях паралимпийцев, тем труднее их игнорировать международным структурам.
Считать, что восстановление членства МПК решает все проблемы → спортсмены всё равно не допускаются в зимние виды → необходимо работать напрямую с федерациями.
Игнорировать внутренние турниры → падение уровня подготовки → организовать больше национальных стартов.
Надеяться только на политические договорённости → риск срыва участия в 2026 → делать ставку и на спортивную дипломатию.
|Для спортсменов
|Для болельщиков
|Для спорта в целом
|+ Вернули флаг и гимн
|+ Снова можно болеть за национальную команду
|+ Усиление роли МПК
|– Нет допуска к ключевым зимним видам
|– Игры 2026 остаются под вопросом
|– Разобщённость в спортивной системе
Могут ли российские паралимпийцы поехать на Зимние игры 2026 года?
Пока нет: без допуска к квалификационным турнирам от независимых федераций участие невозможно.
В каких видах спорта можно выступать уже сейчас?
В тех, что курирует сам МПК: следж-хоккей, пауэрлифтинг, футбол 5×5 и др.
Что значит восстановление членства?
ПКР вновь участвует в управлении паралимпийским движением, голосует на ассамблеях и имеет все права члена МПК.
