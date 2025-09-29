Паралимпийский спорт России возвращается: флаг и гимн вернули, но преграды остались

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:10
Спорт

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла судьбоносное решение: членство Паралимпийского комитета России (ПКР) и Беларуси восстановлено в полном объёме. Для спортсменов это означает возможность снова выступать под национальным флагом, гимном и символикой.

Паралимпиада Россия США
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Паралимпиада Россия США

После нескольких лет ограничений паралимпийская сборная России получила право официально представлять страну на международных стартах. Но вместе с радостной новостью появились и новые вопросы: как это повлияет на участие в Зимних играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, и что остаётся под запретом?

Что именно восстановлено

Теперь российские паралимпийцы могут:

  • выходить на старты под государственным флагом;

  • использовать гимн на церемониях;

  • выступать в официальной экипировке с национальной символикой;

  • участвовать в турнирах, организованных самим МПК.

Это решение распространяется на такие виды, как следж-хоккей, пауэрлифтинг или футбол 5×5, которые находятся в прямом подчинении МПК.

Ограничения сохраняются

Самая сложная ситуация сложилась вокруг зимних видов спорта. Биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, парасноуборд и кёрлинг регулируются независимыми международными федерациями (IBU, FIS, World Curling), сообщает argumenti.ru.

Именно они по-прежнему не допускают россиян к международным турнирам даже в нейтральном статусе. Это значит, что без участия в квалификационных стартах паралимпийцы не смогут отобраться на Игры 2026 года.

Сравнение

Виды спорта под управлением Допуск российских спортсменов Символика Перспективы
Международного паралимпийского комитета Да Флаг, гимн, форма Участие возможно
Независимых федераций (IBU, FIS, World Curling и др.) Нет Даже в нейтральном статусе Нет доступа к квалификации

Советы шаг за шагом

  1. ПКР должен наладить прямой диалог с федерациями, от которых зависят ключевые зимние дисциплины.

  2. Юридические службы могут использовать прецеденты восстановления статуса для апелляций.

  3. Важно создавать альтернативные турниры и внутренние чемпионаты, чтобы спортсмены сохраняли форму.

  4. Нужна информационная кампания: чем активнее рассказывается о достижениях паралимпийцев, тем труднее их игнорировать международным структурам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать, что восстановление членства МПК решает все проблемы → спортсмены всё равно не допускаются в зимние виды → необходимо работать напрямую с федерациями.

  • Игнорировать внутренние турниры → падение уровня подготовки → организовать больше национальных стартов.

  • Надеяться только на политические договорённости → риск срыва участия в 2026 → делать ставку и на спортивную дипломатию.

Плюсы и минусы

Для спортсменов Для болельщиков Для спорта в целом
+ Вернули флаг и гимн + Снова можно болеть за национальную команду + Усиление роли МПК
– Нет допуска к ключевым зимним видам – Игры 2026 остаются под вопросом – Разобщённость в спортивной системе

FAQ

Могут ли российские паралимпийцы поехать на Зимние игры 2026 года?
Пока нет: без допуска к квалификационным турнирам от независимых федераций участие невозможно.

В каких видах спорта можно выступать уже сейчас?
В тех, что курирует сам МПК: следж-хоккей, пауэрлифтинг, футбол 5×5 и др.

Что значит восстановление членства?
ПКР вновь участвует в управлении паралимпийским движением, голосует на ассамблеях и имеет все права члена МПК.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
