Кажутся универсальными, а на деле — ловушка: 10 упражнений, что вредят больше, чем помогаю

Спорт

Куда ни посмотри — лента забита "волшебными" упражнениями. На видео они выглядят сложно, шумно и очень эффектно. Но эффектность не равна эффективности. Ниже — разбор 10 самых переоценённых движений и конкретные, более безопасные и результативные замены. Материал пригодится всем: от новичков до тех, кто "застрял" в прогрессе.

Становая тяга
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Становая тяга

Почему популярность вводит в заблуждение

Советы из соцсетей часто вырваны из контекста. То, что подходит тяжелоатлету, бодибилдеру-профи или кроссфитеру со стажем, не всегда подходит любителю. Без нужной мобильности, техники и восстановления риск травмы растёт, а стимул к росту силы и мышц — нет.

10 переоценённых упражнений и чем их заменить

"Доброе утро" со штангой

Высокая нагрузка на разгибатели спины и заднюю цепь при минимальной страховке техникой.
Чем заменить: румынская тяга (штанга/гантели), обратная гиперэкстензия. Вы получаете тот же стимул бёдрам и ягодицам, лучше контролируя спину.

Присед с весом на поясе

Без спецстанции люди подвешивают блины и травмируют пах/поясницу, теряя амплитуду.
Чем заменить: сисси-присед, болгарские выпады, жим ногами — всё бьёт по квадрицепсам без "самоделок".

Американские махи гирей (над головой)

Дополнительный размах часто "ломает" плечи и поясницу, не усиливая работу ягодиц.
Чем заменить: русские махи (до груди), рывок гири — мощность бёдер при лучшем контроле.

Берпи "на износ"

В быстрой мешанине из отжиманий и прыжков техника рушится, суставы страдают, а стимул расплывается.
Чем заменить: циклы со штангой/гирей (присед-жим-тяга), толкание саней/тренажёр "лыжи" — чище нагрузка, выше управляемость пульса.

Приседания в машине Смита

Фиксированная траектория заставляет колени и таз двигаться "не по вам".
Чем заменить: кубковые приседания (гантель/гиря у груди), фронтальные приседы — более естественная механика и вертикальный корпус.

Киппинг-подтягивания

Хороши для метконов, но не для набора силы и массы спины у новичков.
Чем заменить: строгие подтягивания (полная амплитуда), австралийские подтягивания, тяги в наклоне.

Разгибания ног в тренажёре

Бьёт по сухожилию надколенника при сомнительном "переносе" силы в базовые движения.
Чем заменить: жим ногами, подъёмы на платформу (step-up) — нагрузка распределена, включаются ягодицы и задняя поверхность бедра.

Тяга штанги к подбородку

Внутренняя ротация + отведение плеча сужает субакромиальное пространство.
Чем заменить: подъёмы гантелей в стороны, вертикальная тяга троса широким/нейтральным хватом.

Тяга верхнего блока за голову

Наружная ротация и запрокидывание головы перегружают плечи и шею, "широчайшие" получают не лучший стимул.
Чем заменить: тяга блока к груди нейтральным или средним хватом, подтягивания классикой.

Разведения в "бабочке"

Жёсткая ось ограничивает плечевой сустав.
Чем заменить: разведения с гантелями на горизонтальной/наклонной скамье, кроссовер на тросах — естественная дуга и постоянное напряжение.

Сравнение: риск и отдача

Движение Риск суставам Обучаемость Сила/масса Кардио-эффект
"Доброе утро" Высокий (поясница) Низкая Средняя Низкий
Киппинг-подтягивания Средний (плечи) Средняя Низкая (для силы) Высокий
Американский мах Средний (плечи/спина) Высокая Средняя Высокий
Присед в Смита Средний (колени/спина) Высокая Средняя Средний
Разгибания ног Средний (колено) Высокая Низкая Низкий
Замены выше Ниже Высокая Выше От среднего до высокого

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель. Масса, сила, выносливость — разные упражнения, подходы, объёмы.

  2. Тестируйте мобильность. Голеностоп, бёдра, грудной отдел — ограничение там сломает механику везде.

  3. Соберите "ядро" плана: присед/выпад, тяга/подтягивание, жим/отжимание, "хип-хиндж" (тяги/махи).

  4. Выбирайте версии под себя. Кубковый присед вместо фронтального, тяга гантели вместо "к подбородку" и т. п.

  5. Прогрессируйте грамотно: +2,5-5% веса/повторов раз в 1-2 недели при сохранении техники.

  6. Держите объём под контролем: 10-20 трудовых подходов на группу мышц в неделю — большинству достаточно.

  7. Следите за пульсом и восстановлением: сон 7-9 часов, 1-2 разгрузочных недели каждые 8-12 недель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Гонка за "хайпом". Боль в плечах/пояснице → базовая техника + безопасные вариации.

  • Киппинг без базы. Локти/манжета → строгие подтягивания/тяги с паузой.

  • "Самоделки" с поясом. Потёртости/ущемления → болгарские выпады/сисси-присед/жим ногами.

  • Американские махи "на размах". Перегибы в пояснице → русские махи/рывок гири.

  • Смит для всех случаев. Жёсткая траектория → кубковый/фронтальный присед, free weights.

А что если...

Нет Смита и саней? Используйте гантели/гири, эспандеры, регулируемую скамью, петли TRX. Толкание саней заменяют пешей "фармера" (прогулка с гантелями) и лёгкие штанговые комплексы (thruster + тяга + жим). Жим ногами частично компенсируют выпады назад с гантелями и сплит-присед со штангой/гантелями.

Плюсы и минусы отказа от "переоценённых"

Плюсы Минусы
Меньше травм, больше прогресса Придётся переучиваться
Чёткий стимул целевым мышцам Пропадёт "вау-эффект"
Больше контроля техники Меньше "контентности" для соцсетей

FAQ

Можно ли полностью исключить "опасные" упражнения?
Да. Ни одно из них не незаменимо для силы/массы/выносливости.

Хочу всё же делать киппинг — как подойти?
Сначала 8-10 строгих подтягиваний, контроль лопаток, мощный кор. Затем — дрили ритма.

Русские или американские махи, если плечи "капризничают"?
Русские. Они дают мощность бёдер при меньших требованиях к плечам и пояснице.

Есть смысл в "разгибании ног", если колени здоровы?
Только как "добивка". Основную работу отдают приседам, выпадам, жимам ногами.

Мифы и правда

  • Миф: "Берпи — лучшее упражнение для сжигания жира".
    Правда: берпи действительно повышает пульс и тратит много энергии, но жиросжигание зависит от общего дефицита калорий.

  • Миф: "Тренажёр Смита безопаснее свободных весов".
    Правда: фиксированная траектория не учитывает индивидуальную биомеханику. Для многих безопаснее и полезнее приседать со свободным весом.

  • Миф: "Тяга штанги к подбородку максимально развивает дельты".
    Правда: это движение часто травмирует плечо. Для роста дельт эффективнее подъёмы гантелей в стороны или жимы.

  • Миф: "Киппинг-подтягивания нужны каждому".
    Правда: они подходят для кроссфит-метконов, но для силы и массы лучше строгие подтягивания.

  • Миф: "Разгибания ног — лучший способ накачать квадрицепсы".
    Правда: квадрицепсы лучше всего работают в базовых движениях — приседаниях, выпадах и жимах ногами.

Сон и психология

Сон — ваш "натуральный допинг". Хронический недосып повышает травматизм и ломает прогресс. Психологически гонка за модными движениями — ловушка сравнения. Держите фокус на своих цифрах: вес, повторы, RPE, время восстановления.

Три интересных факта

  1. Большинство "инстаграмных" упражнений появились как вариации для шоу, а не как базовые инструменты прогресса.

  2. Русский мах гирей изначально — обучающий дрилинг таза и бёдер для рывка/толчка.

  3. Кубковый присед — универсальная "школа приседа": строит технику, мобильность и даёт квадрицепсам мощный стимул.

Исторический контекст

Фитнес "массового интернета" сместил акцент с скучных, но рабочих базовых движений (присед, тяга, жим, подтягивания) на зрелищные элементы. Параллельно спортивная медицина аккуратно возвращает нас к принципам тренировочной науки: индивидуальность, специфичность, прогрессия, восстановление.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
