2:12
Спорт

После десятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА одержал минимальную победу над "Балтикой" (1:0), армейцы прочно закрепились на вершине турнирной таблицы. Это лидерство стало главной темой для обсуждений в футбольном сообществе. Свою оценку ситуации дал экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко.

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

"Большая проблема для всех": почему ЦСКА опасен на первой позиции

По мнению Червиченко, то, что ЦСКА возглавил чемпионат, — это тревожный сигнал для всех их соперников. Ключевое отличие армейцев от других претендентов — их стабильность и суровая прагматичность.

"Лидерство ЦСКА в РПЛ — большая проблема для всех остальных. Армейцы не такие добрые, как "Локомотив" или "Краснодар", — никому очки раздаривать не будут", — заявил Червиченко в интервью "Чемпионату".

Эта фраза эксперта стала центральной в его оценке. Он намекнул, что в отличие от конкурентов, которые уже "умудрились растерять семиочковые отрывы", ЦСКА демонстрирует чемпионский характер и не намерен делать "подарки" своим преследователям.

Турнирная ситуация и прогнозы

После 10 сыгранных туров ситуация в лиге выглядит следующим образом:

  • 1 место: ЦСКА — 21 очко.

  • 2 место: "Локомотив" — 20 очков.

  • 3 место: "Краснодар" — 20 очков (уступает по дополнительным показателям).

Червиченко считает, что нынешняя турнирная расстановка сил только подогревает интерес к чемпионату. При этом он не исключает, что ЦСКА обладает всеми шансами надолго сохранить за собой первую строчку. Свой вывод он аргументирует качественным кадровым потенциалом команды.

"По подбору игроков ЦСКА может закрепиться на первом месте", — добавил Червиченко.

Таким образом, по мнению эксперта, армейцы под руководством Владимира Федотова превратились в самого серьезного и неуступчивого фаворита РПЛ, что обещает сделать борьбу за золото напряженной, но предсказуемой в пользу красно-синих.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
