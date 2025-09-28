Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг против времени: как цель в жизни задерживает деменцию
Секрет успеха ЦСКА: почему их лидерство в РПЛ — это большая проблема для всех остальных
Сюрприз для ребёнка — проблемы с налоговой: за эмоциями скрывался неожиданный капкан
Россия возвращается во Вьетнам с атомным козырем — кто выиграет от этого больше
Песня, стихи и свадебный марш: Вика Цыганова стала частью невероятной истории в госпитале
Сковородки сияют как новые: этот домашний растворитель жира удивит вас своей мощью
Пот в городе, снег внутри: как китайцы и в тропиках с лыжами не расстаются
Утверждены новые правила торговли холодильниками… — писала газета Вечерняя Москва 29 сентября 1961 года
Каждый третий выбирает матрас неправильно: 5 советов, которые избавят от этой ошибки

10 000 шагов каждый день: действительно ли это нужно вашему здоровью

4:40
Спорт

Многие из нас знакомы с этой магической цифрой, ставшей синонимом здорового образа жизни. Многие на собственном опыте проверили этот челлендж: он стал отличным мотиватором, чтобы побороть сидячий образ жизни, особенно когда работа требует проводить большую часть дня у экрана. Тело, действительно, жаждет движения, и ходьба превратилась в акт заботы о себе. Но так ли священна эта цифра — 10 000? Достаточно ли этого для здоровья? И не рискуем ли мы, стремясь к ней, заработать невроз?

Ходьба
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Откуда ноги растут: неожиданное происхождение догмы

Оказывается, знаменитые 10 000 шагов не имеют под собой никакой научной базы. Эта цифра — не рекомендация ВОЗ, как многие думают, а результат успешной маркетинговой кампании полувековой давности.

Это убеждение зародилось много лет назад, ещё с появления японского шагомера. Маркетинговая стратегия "Manpo-kei" (счётчик шагов на 10 000 шагов по-японски), начавшаяся в 1965 году, побудила людей вести активный образ жизни и проходить не менее 10 000 шагов в день.

Таким образом, эта круглая и запоминающаяся цифра прижилась в массовом сознании и стала самоцелью для миллионов.

Мнение экспертов: достаточно ли 10 000 шагов?

Здесь мнения специалистов расходятся, но сходятся в одном: движение — это жизнь.

  • Взгляд физиотерапевта: эксперты считают, что этой цели недостаточно. Это гораздо меньше, чем нам следует делать. Проходить 10 000 шагов в день должно быть базовым требованием для каждого, утверждают они. Эксперты призывают не ограничиваться ходьбой и добавлять другие виды спорта, особенно силовые тренировки, чтобы проработать слабые мышечные зоны.

  • Взгляд психолога: психологи акцентируют внимание не на цифре, а на намерении. Важно не количество шагов, а намерение, стоящее за ходьбой, говорят они. Ключ — в балансе между здоровой самодисциплиной и прокрастинацией, без превращения полезной привычки в источник стресса.

Одержимость цифрами: когда технология вредит

Главная опасность, которую таит в себе этот челлендж, — это развитие нездоровой одержимости. Постоянный мониторинг показателей на smart-часах или в приложении может отдалить нас от собственных ощущений.

Это может быть контрпродуктивно, если навязчивая идея, вместо того чтобы расслаблять, становится ещё одним источником стресса. Эти приложения или часы заставляют нас не прислушиваться к своему телу, а следить за экраном.

Физиотерапевты предлагают простое и эффективное решение.

"Я решил провести какое-то время без умных часов и обнаружил, что можно бегать так же, независимо от времени и километража, просто наслаждаясь процессом", — говорит один из них.

Он рекомендует использовать гаджеты сезонно, делая необходимые перерывы.

Как превратить ходьбу в осознанную привычку: советы от психолога

Чтобы ходьба приносила не только физическую, но и ментальную пользу, важно практиковать ее осознанно. Вот несколько советов, как сформировать здоровую привычку:

  • Начните с малого. Ставьте реалистичные цели. Ничего страшного, если однажды вы устанете. Прислушивайтесь к своим потребностям в каждый момент.

  • Создайте ритуал. Старайтесь выходить на прогулку в одно и то же время каждый день. Это помогает закрепить привычку.

  • Гуляйте без цели. Отправляйтесь на прогулку не для галочки, а ради самих ощущений, обращая внимание на окружающий мир.

  • Выбирайте "правильные" места. Ищите тихие и живописные маршруты, которые дарят вам душевное спокойствие.

  • Откажитесь от измерений. Попробуйте хотя бы изредка гулять без часов и телефона, просто ради удовольствия.

Вывод прост: 10 000 шагов — это не панацея и не строгая догма, а удачный маркетинговый ход, который вдохновил миллионы на движение. Главное, сохранять преданность заботе о себе и стремлению к благополучию. Осознанная ходьба, особенно на природе, помогает не только снизить уровень кортизола, но и обрести ясность мысли, превратив простое перемещение из точки А в точку Б в мощную практику заботы о себе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна
Шоу-бизнес
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?
Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?
Последние материалы
Сухой, мокрый или шприцевание: какой способ сделает мясо сочным и дымным
Луковицы ждут своего часа, но садоводы спешат: эти ошибки при посадке растений ломают цветы ещё в земле
Миллионы туристов в Эль-Аламейне: как бывшая опасная территория стала новым Дубаем Египта
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Когда звезда ест комету: ледяные миры за пределами Солнечной системы
Сон вместо конспектов: пять трюков, которые делают мозг острее без лишних часов у учебников
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
10 000 шагов каждый день: действительно ли это нужно вашему здоровью
Tomahawk на правах транзита: почему Киев просит ракеты, а Вашингтон всё ещё молчит
29 сентября: Мюнхенский сговор, Бабий Яр и Лех Валенса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.