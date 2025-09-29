Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Держите кошелёк наготове: с каких подарков придётся уплатить налог
Забудьте о холестерине: почему ваши зубы — бомба замедленного действия для сердца
Заправляешься на брендовой АЗС — а мотор медленно умирает: скрытый яд в каждом литре
Морковный крем-суп: этот кулинарный трюк сделает его восхитительно нежным
Картофель выкопан, а земля больна: шаги, которые превратят истощённый участок в источник двойного урожая
Любимец новичков, кошмар для врачей: кроссфит хранит больше тайн, чем вы думаете
От фронта до подиума: история тренча, который пережил всё и остался в гардеробе
Стиралка превращается в болото: один простой трюк навсегда избавит от плесени и вони
Не сгореть и не утонуть в дыму: как планировать отпуск в эпоху климатических перемен

Ловушки на тарелке: чемм меньше сахара в тарелке, тем больше калорий — неожиданный парадокс кухни

4:49
Спорт

Даже когда питание кажется правильным и сбалансированным, вес может стоять на месте. Причина не всегда в серьёзных нарушениях диеты. Иногда всё упирается в маленькие, но регулярные ошибки, которые незаметно сводят на нет ваши усилия.

Ограниченное питание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ограниченное питание

"Каждая из этих привычек по отдельности кажется мелочью. Но в сумме они легко «съедают» ваш дефицит калорий и тормозят снижение веса", — сказала врач-диетолог Регина Ахуньянова.

Основные пищевые ловушки

Эксперт выделила пять кулинарных привычек, которые мешают снижению веса. Они связаны не столько с выбором продуктов, сколько с тем, как именно мы их готовим, сочетаем и употребляем.

Сравнение: где скрываются калории

Привычка В чём суть Последствие
Добавление соусов Кетчуп, майонез, сырные подливки Порция может увеличиться на 150–300 ккал
Частые перекусы Орехи, сухофрукты, батончики «Незаметно» +400–500 ккал в день
Жарка на масле Даже овощи впитывают жир В 2 раза выше калорийность
Слишком большие порции Особенно паста, картофель Переедание на 200–400 ккал
Сладкие напитки Сок, лимонады, кофе с сиропами Лишние 100–200 ккал за стакан

Советы шаг за шагом

  1. Заменяйте жирные соусы йогуртовыми или домашними из сметаны с зеленью.
  2. Контролируйте перекусы — держите под рукой яблоко или морковь вместо орехов и батончиков.
  3. Используйте аэрогриль, духовку или пароварку вместо сковороды.
  4. Меряйте гарниры мерным стаканом: стандартная порция пасты — это всего полстакана в сухом виде.
  5. Сладкие напитки заменяйте водой с лимоном, травяным чаем или минеральной водой без газа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить овощи на подсолнечном масле.
    Последствие: порция становится калорийнее вдвое.
    Альтернатива: запечь их в духовке с минимальным количеством оливкового масла.

  • Ошибка: перекусывать пакетиком сухофруктов.
    Последствие: до 600 ккал за раз.
    Альтернатива: несладкий йогурт или кусочек сыра.

  • Ошибка: наливать полный бокал сока.
    Последствие: скачки сахара в крови и лишние калории.
    Альтернатива: развести сок водой в пропорции 1:1.

FAQ

Как выбрать правильный гарнир?
Лучше отдавать предпочтение овощам, крупам с низким гликемическим индексом (гречка, булгур, киноа). Картофель и белый рис стоит ограничивать.

Сколько стоит питание без соусов и фастфуда?
На практике оно выходит даже дешевле. Овощи, крупы и домашние соусы обходятся меньше, чем готовые блюда из ресторанов или магазинов.

Что лучше при похудении: чай или кофе?
Оба напитка подходят, если не добавлять сахар и сиропы. Чай лучше для вечернего времени, кофе — для утренней бодрости.

Мифы и правда

  • Миф: «Орехи всегда полезны».
    Правда: орехи питательны, но калорийны. Горсть может заменить полноценный перекус.

  • Миф: «Соки — это витамины».
    Правда: магазинные соки содержат много сахара. Лучше есть фрукты целиком.

  • Миф: «Жареное — вкуснее».
    Правда: запечённые продукты сохраняют вкус и витамины, а жира в них в разы меньше.

Сон и психология

Нехватка сна напрямую связана с повышением аппетита. Исследования показывают: те, кто спят меньше 6 часов, чаще выбирают калорийные продукты. Поэтому полноценный сон — такой же важный инструмент похудения, как и подсчёт калорий.

Три интересных факта

  1. Вода перед едой снижает количество потребляемых калорий на 10–15%.
  2. Красная посуда визуально уменьшает порции — психологический трюк для снижения аппетита.
  3. Чтение этикеток помогает экономить: продукты без скрытого сахара стоят дешевле брендовых аналогов.

Даже при правильном питании вес может «стоять» из-за мелких пищевых привычек. Пять кулинарных ловушек — соусы, перекусы, жарка на масле, большие порции и сладкие напитки — незаметно добавляют сотни калорий. Чтобы похудение двигалось, важно контролировать детали: готовить щадящими способами, выбирать полезные альтернативы и следить за режимом сна и порциями.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Последние материалы
Держите кошелёк наготове: с каких подарков придётся уплатить налог
Забудьте о холестерине: почему ваши зубы — бомба замедленного действия для сердца
Заправляешься на брендовой АЗС — а мотор медленно умирает: скрытый яд в каждом литре
Морковный крем-суп: этот кулинарный трюк сделает его восхитительно нежным
Картофель выкопан, а земля больна: шаги, которые превратят истощённый участок в источник двойного урожая
Любимец новичков, кошмар для врачей: кроссфит хранит больше тайн, чем вы думаете
От фронта до подиума: история тренча, который пережил всё и остался в гардеробе
Стиралка превращается в болото: один простой трюк навсегда избавит от плесени и вони
Не сгореть и не утонуть в дыму: как планировать отпуск в эпоху климатических перемен
Ошибка на сковородке лишает пользы: как правильно готовить кабачки, чтобы не потерять витамины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.