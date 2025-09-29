Ловушки на тарелке: чемм меньше сахара в тарелке, тем больше калорий — неожиданный парадокс кухни

Даже когда питание кажется правильным и сбалансированным, вес может стоять на месте. Причина не всегда в серьёзных нарушениях диеты. Иногда всё упирается в маленькие, но регулярные ошибки, которые незаметно сводят на нет ваши усилия.
"Каждая из этих привычек по отдельности кажется мелочью. Но в сумме они легко «съедают» ваш дефицит калорий и тормозят снижение веса", — сказала врач-диетолог Регина Ахуньянова.
Эксперт выделила пять кулинарных привычек, которые мешают снижению веса. Они связаны не столько с выбором продуктов, сколько с тем, как именно мы их готовим, сочетаем и употребляем.
|Привычка
|В чём суть
|Последствие
|Добавление соусов
|Кетчуп, майонез, сырные подливки
|Порция может увеличиться на 150–300 ккал
|Частые перекусы
|Орехи, сухофрукты, батончики
|«Незаметно» +400–500 ккал в день
|Жарка на масле
|Даже овощи впитывают жир
|В 2 раза выше калорийность
|Слишком большие порции
|Особенно паста, картофель
|Переедание на 200–400 ккал
|Сладкие напитки
|Сок, лимонады, кофе с сиропами
|Лишние 100–200 ккал за стакан
Ошибка: жарить овощи на подсолнечном масле.
Последствие: порция становится калорийнее вдвое.
Альтернатива: запечь их в духовке с минимальным количеством оливкового масла.
Ошибка: перекусывать пакетиком сухофруктов.
Последствие: до 600 ккал за раз.
Альтернатива: несладкий йогурт или кусочек сыра.
Ошибка: наливать полный бокал сока.
Последствие: скачки сахара в крови и лишние калории.
Альтернатива: развести сок водой в пропорции 1:1.
Как выбрать правильный гарнир?
Лучше отдавать предпочтение овощам, крупам с низким гликемическим индексом (гречка, булгур, киноа). Картофель и белый рис стоит ограничивать.
Сколько стоит питание без соусов и фастфуда?
На практике оно выходит даже дешевле. Овощи, крупы и домашние соусы обходятся меньше, чем готовые блюда из ресторанов или магазинов.
Что лучше при похудении: чай или кофе?
Оба напитка подходят, если не добавлять сахар и сиропы. Чай лучше для вечернего времени, кофе — для утренней бодрости.
Миф: «Орехи всегда полезны».
Правда: орехи питательны, но калорийны. Горсть может заменить полноценный перекус.
Миф: «Соки — это витамины».
Правда: магазинные соки содержат много сахара. Лучше есть фрукты целиком.
Миф: «Жареное — вкуснее».
Правда: запечённые продукты сохраняют вкус и витамины, а жира в них в разы меньше.
Нехватка сна напрямую связана с повышением аппетита. Исследования показывают: те, кто спят меньше 6 часов, чаще выбирают калорийные продукты. Поэтому полноценный сон — такой же важный инструмент похудения, как и подсчёт калорий.
Даже при правильном питании вес может «стоять» из-за мелких пищевых привычек. Пять кулинарных ловушек — соусы, перекусы, жарка на масле, большие порции и сладкие напитки — незаметно добавляют сотни калорий. Чтобы похудение двигалось, важно контролировать детали: готовить щадящими способами, выбирать полезные альтернативы и следить за режимом сна и порциями.
