Секрет сильных рук без гантелей: эти упражнения можно делать где угодно

Когда мы думаем о силе рук, чаще всего мы представляем себе человека, поднимающего гантели или качающего бицепсы перед зеркалом. Однако тренировки с собственным весом не менее эффективны. Они не только наращивают мышцы, но и улучшают выносливость, подвижность и координацию.
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка
Такие упражнения, как отжимания, планка и динамические движения, задействуют сразу несколько мышц, а также пресс и спину. Кроме того, благодаря отсутствию оборудования, вы можете тренироваться дома, в парке или даже в дороге.
Комплекс упражнений без оборудования
Тренер Жизель Жирон предлагает комплекс упражнений без оборудования, который одновременно задействует бицепсы, трицепсы, плечи и корпус. Всё, что вам нужно, — это немного пространства... и желание начать.
Перед началом разомнитесь 5–7 минут, выполняя упражнения для суставов и лёгкое кардио (прыжки «джек», вращения руками, упражнения на подвижность плеч). Это предотвратит травмы и подготовит мышцы к максимальной нагрузке.
Отжимания «гусеничный червь» — 3 подхода по 10 раз
Встаньте, ноги на ширине бёдер.
Слегка согните колени и поставьте руки на пол перед собой.
Поднимите руки вперед, пока не окажетесь в положении высокой планки (руки находятся на одной линии с плечами и телом).
Выполните отжимание: опустите грудь к полу, сгибая локти под углом 45° и сохраняя прямую осанку.
Оттолкнитесь руками, чтобы вернуться в положение высокой планки.
Вернитесь в положение высокой планки, отведите руки к стопам и медленно поднимитесь в исходное положение.
Совет: постоянно напрягайте пресс, чтобы защитить поясницу и предотвратить провисание бёдер.
Отжимания — 3 подхода по 10 повторений
Встаньте в положение высокой планки, расположив руки чуть шире плеч. Напрягите мышцы кора и держите спину прямо.
Согните руки в локтях и опустите грудь к полу, контролируя движение.
Когда вы окажетесь в нескольких сантиметрах от пола, оттолкнитесь руками, чтобы вернуться в исходное положение.
Вариант для начинающих: поставьте колени на пол, сохраняя положение корпуса и шеи в том же положении.
Планка на локтях – 3 подхода по 20 повторений
Начните с позиции высокой планки, руки под плечами, тело должно быть прямой линией.
Опустите один локоть на пол, затем другой, пока не окажетесь в позиции планки на предплечьях.
Вернитесь в позицию высокой планки, приземляясь сначала на одну, затем на другую руку, чтобы вернуться в позицию высокой планки.
Поочередно начинайте движение, чтобы равномерно проработать обе стороны.
Совет: избегайте чрезмерных размахов бедрами. Сохранение силы мышц кора сделает движение более эффективным.
Планка с касанием плеч – 3 подхода по 12 раз на каждую сторону
Начните с позиции высокой планки, руки прямо под плечами.
Не двигая бедрами, поднимите правую руку и коснитесь левого плеча.
Верните руку на пол и повторите, коснувшись левой рукой правого плеча.
Четыре раза выполняйте упражнение, пока не выполните указанное количество повторений.
Совет: представьте, что вы несете на спине стакан воды и не хотите, чтобы он пролился: это поможет вам сохранить устойчивость корпуса.
Как интегрировать эту программу в свою неделю
Вы можете выполнять этот комплекс три раза в неделю, оставляя как минимум один день отдыха между тренировками. Выполняйте его как отдельную тренировку или комбинируйте с упражнениями на ноги и ягодицы для тренировки всего тела.
Рекомендуемая структура:
Выполняйте четыре упражнения в комплексе одно за другим, отдыхая 30–45 секунд между каждым.
Выполняйте рекомендуемое количество подходов для каждого упражнения.
В конце сделайте растяжку, уделяя внимание плечам, груди и рукам, чтобы ускорить восстановление.
Какие результаты вас ждут?
Если вы будете последовательны, всего через несколько недель ваши руки станут более упругими, вы заметите прирост силы в повседневной жизни и, в конечном итоге, улучшите осанку.
Ежедневно: 24 истории о спорте и твоем телеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное