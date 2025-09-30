Упругий пресс за 10 минут: эта тренировка взорвала интернет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Никто не знает требований среднего возраста лучше, чем Кэролайн Идиенс, 53-летняя персональный тренер и мать двоих детей. Именно поэтому для своего эксклюзивного плана тренировок "Женское здоровье" она выбрала десять 10-минутных тренировок, включая эту тренировку на мышцы кора.

Интервальные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Интервальные тренировки

"Десятиминутные тренировки не только эффективны, но и часто именно то, что нужно организму в среднем возрасте", — говорит она. "Когда вы совмещаете работу, семейную жизнь и гормональные изменения, быстрые, целенаправленные тренировки могут дать реальные результаты, не перегружая вас".

10 упражнений в этой 10-минутной тренировке с собственным весом — любимые упражнения Кэролайн для укрепления пресса, а круговой формат помогает "укрепить как силу, так и сердечно-сосудистую систему", объясняет она.

Нужно выполнять каждое упражнение в течение 40 секунд и отдыхать всего 20 секунд между ними. Это поддерживает повышенный пульс, что способствует сжиганию калорий и сжиганию жира, а вся программа укрепляет все мышцы живота.

10-минутная круговая тренировка с собственным весом

Выполняйте каждое упражнение в течение 40 секунд, отдыхайте 20 секунд и переходите к следующему. Повторите всё упражнение один раз (или удвойте количество повторений, если чувствуете прилив энергии).

Мёртвый жук

  1. Лягте на спину на пол или коврик. Поднимите руки к потолку и согните бедра и колени под углом 90 градусов, образуя с голенями "стол".
  2. Не отрывая от пола, поднимите левую руку над головой и вытяните правую ногу.
  3. Не касаясь пяткой пола, медленно вернитесь в исходное положение и поменяйте руку и ногу. Продолжайте чередовать в течение 40 секунд.

Подъемы ног

  1. Лягте лицом вверх на коврик на полу, вытянув ноги. Положите руки под поясницу и ягодицы, чтобы поддержать таз. Начните поднимать ноги к потолку, сводя бёдра вместе и держа ноги прямыми.
  2. Поднимайте ноги до тех пор, пока они полностью не согнутся в бёдрах, и вы не сможете подняться выше с прямыми ногами.
  3. Затем, контролируя положение, опуститесь вниз, выпрямляя ноги по диагонали, прижимая поясницу к коврику, и повторите.

Велосипед

  1. Лягте на спину, поставив ступни на пол и согнув колени. Переплетите пальцы рук за головой или положите кончики пальцев на виски.
  2. Вдохните и на выдохе оторвите лопатки от пола и поднимите колени, приняв позу перевёрнутого стола. Это исходное положение.
  3. Из этого положения поверните правый локоть к левому колену, одновременно выпрямляя правую ногу.
  4. Вдохните и на выдохе выполните обратное движение и повторите в другую сторону.

Низкая планка с касанием колена

  1. Примите положение низкой планки, опираясь на локти и напрягая корпус.
  2. Сохраняя корпус неподвижным, поставьте одно колено на пол, сохраняя положение всего тела в том же положении, затем чередуйте колени.

Скручивания

  1. Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол на ширине бёдер. Положите руки на затылок, пальцы касаются висков, локти развернуты наружу.
  2. Напрягите мышцы кора и поднимите их на несколько сантиметров от пола, скользя руками по бёдрам к коленям (или опираясь ими на виски).
  3. Отрывайте от пола только голову, шею, плечи и верхнюю часть спины; поясница остаётся на полу. Контролируйте движение и опуститесь обратно.
  4. Повторите.

Обратное скручивание

  1. Лягте на спину и поднимите ноги, согнув их в коленях под углом 90 градусов. Держите руки по бокам, ладони прижаты к полу. Подтяните пупок к позвоночнику, чтобы напрячь мышцы пресса, и подтяните колени к груди, чтобы оторвать бедра от пола.
  2. Задержитесь в верхней точке, а затем медленно выполните обратное движение, чтобы опуститься вниз, касаясь коврика позвонками.
  3. В конце слегка коснитесь пола пальцами ног (не перенося на них вес), прежде чем перейти ко второму повторению.
  4. Вдохните, выполняя скручивание, и выдохните, опускаясь.

Помните, что это работает ваш пресс: не раскачивайте мышцы живота вперед и вперед, позвольте импульсу двигать вас вперед.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
