Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждая женщина старше 60 лет должна выполнять эти три упражнения, по мнению эксперта
Больше никаких звонков? Новый закон оказался бессилен против хитрых операторов
Тревога за детей и стариков: тепловая сеть Бердска дала сбой, оставляя горожан без отопления
Ржавчина вместо платины: как новое открытие может изменить будущее водородных автомобилей
Перец, который тушит собственное пламя: природа любит шутить
Три года — три скачка цен: почему ваши любимые вина скоро будут стоить дороже
Хотели, как лучше — остались без шапок: гортензии мстят за неправильный уход
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде

Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия

3:16
Спорт

Регулярные физические упражнения, как и употребление овощей, защита от солнца и достаточное количество сна, могут показаться очередной скучной привычкой, которую стоит добавить в список желаний. Мы знаем, что должны это делать, но никак не можем взять на себя обязательство.

Фартлек — бег для выносливости
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фартлек — бег для выносливости

К счастью, новое исследование, опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации, показало, что менее частые упражнения могут быть столь же эффективны, как ежедневные тренировки, с одной важной оговоркой.

Что говорит наука?

Исследование, в котором анализировалась статистика 93 000 человек из британской биомедицинской базы данных, показало, что занятия спортом всего один-два дня в неделю — часто называемые "выходными" — приносят такую же пользу для здоровья, как и занятия спортом в течение нескольких дней. Это соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Продолжительность тренировок должна варьироваться от умеренной до интенсивной, а общая продолжительность — 150 минут.

Кроме того, за участниками следили с помощью устройств, носимых на запястье. В течение восьми лет изучались три группы: неактивные участники, те, кто регулярно занимался спортом в течение недели, и те, кто занимался спортом всего один-два дня, но всё же достигал своей цели в 150 минут.

Результаты

У участников, занимающихся спортом по выходным, риск смерти от всех причин был на 32% ниже, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31%, а риск смерти от рака — на 21%.

Для сравнения, у тех, кто занимался спортом чаще, смертность от всех причин снизилась на 26%, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — на 24%, а риск развития рака — на 13%.

Что это значит для нас?

Важно общее количество упражнений, а не время их выполнения.

"Чтобы оставаться здоровым, необязательно заниматься спортом каждый день. Если вы будете заниматься 150 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю, будь то один-два дня или в течение дня, вы можете значительно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака или других причин", — говорит доктор Чжи-Хао Ли, автор исследования и эпидемиолог Южного медицинского университета Гуанчжоу.

Какие упражнения мне следует выполнять?

Цель:

150 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности в неделю. Это должны быть движения, которые увеличивают частоту сердечных сокращений и частоту дыхания. Это может быть пара 75-минутных велопрогулок в выходные, неспешная прогулка или поход, садоводство или даже танцы в ресторане.

75 минут высокоинтенсивной аэробной физической активности, которая заставляет вас дышать часто и интенсивно, например, бег, высокоинтенсивная тренировка или интенсивная силовая тренировка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Наука и техника
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия
Рак мозга маскируется под простую усталость: тихий убийца, которого все игнорируют
Колхозный приём в каждой второй квартире: расстановка, которая убивает стиль
Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США
Идеальный вес без страданий — эти пять привычек запускают стройность без диет и чувства вины
Турбулентность больше не загадка: учёные раскрыли секрет хаотичных потоков
Украина — живой щит НАТО: Рютте раскрыл истинную роль Киева
Министр обороны Норвегии молчит: страна не знает, чьи БПЛА летали над ее территорией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.